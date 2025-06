Naprostá izraelská beztrestnost Aneb západní hodnoty v praxi

19. 6. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 3 minuty

Je už to únavné, ba spíše frustrující neustále číst a poslouchat zvrácené apologety izraelského apokalyptického kultu smrti v západní politicko-mediální sféře, zejména v České republice. Kolektivní Západ, který je podle mého mínění nenáviděným globálním páriou, už nadále ani nepředstírá, že by jednal v souladu s jím nastavenými pravidly. Jeho elity se už nadále neschovávají za načančané fráze o demokracii a lidských právech, jimiž tvrdě disciplinovaly jiné země, aniž by tytéž pravidla důsledně aplikovaly na sebe.