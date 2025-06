Předsedkyně britského zahraničního výboru parlamentu: Útok na Írán není rozumné řešení

19. 6. 2025

čas čtení 6 minut

Moderátor, The World at One, BBC Radio 4, čtvrtek 19. června 2025, 13 hodin: Emily Thornberry je poslankyně za Labouristickou stranu v Islington South a Finsbury a předsedkyně výboru pro zahraniční věci Dolní sněmovny. Zeptal jsem se jí, jak by měla Velká Británie reagovat na případnou žádost USA o využití svých vojenských základen pro útok na Írán.

Emily Thornberry: Slovo „deeskalace“ nepoužívá jen labouristická vláda a Labouristická strana. Myslím, že ho používá celý svět. Jen velmi málo lidí, stran nebo zemí na světě si myslí, že by se mělo postupovat jinak než deeskalací, že by se obě strany měly stáhnout. A to říkají všichni. Pokud se Američané z jakéhokoli důvodu rozhodnou, že se chtějí zapojit, je to jejich věc. Mohou požádat o využití některých našich základen, ale myslím si, že nejdůležitější je, abychom se do toho nezapletli. Myslím si, že jsme sami nebyli napadeni, a pokud naši spojenci nebyli napadeni a skutečně nepotřebují naši pomoc k obraně, neměli bychom se do toho zaplétat a měli bychom se držet stranou, protože si nemyslím, že by to bylo ospravedlnitelné. Myslím si, že jediný způsob, jak tuto záležitost vyřešit, je prostřednictvím jednání. Myslím, že mnozí z nás litují, že Donald Trump odstoupil od původní jaderné dohody s Íránem. Kdyby se jí drželi, mohli jsme být teď v úplně jiné situaci. Emily Thornberry je poslankyně za Labouristickou stranu v Islington South a Finsbury a předsedkyně výboru pro zahraniční věci Dolní sněmovny. Zeptal jsem se jí, jak by měla Velká Británie reagovat na případnou žádost USA o využití svých vojenských základen pro útok na Írán.

Moderátor: Jen pro ujasnění, to znamená, že podle vás, pokud Američané řeknou: „Můžeme použít základnu, kterou s vámi sdílíme? Diego Garcia? Můžeme použít tankovací kapacity na Kypru? Můžeme použít základnu v Anglii?“ Odpověď by podle vás měla být jednoduše ne?





Emily Thornberry: Myslím, že Američané mají své základny, což je možná trochu jiná věc, ale nemyslím si, že budou žádat o použití britských základen, ať už na Kypru, nebo v samotné Británii.







Moderátor: Měli bychom účinně bránit spojenci v provedení tohoto útoku? Myslím tím, pokud je to váš postoj, zda si myslíte, že bychom to měli dělat?







Emily Thornberry: Nemyslím si, že to je můj postoj. Myslím, že můj postoj je nebránit, ale ani aktivně nepomáhat.

Moderátor: Domníváte se, že se jedná o právní otázku? O umožnění nebo účast v nějaké formě útoku na Írán? Domníváte se, že se jedná o právní otázku? O umožnění nebo účast v nějaké formě útoku na Írán?





Emily Thornberry: Myslím, že jsem na to narážela, že? Myslím, že mezinárodní právo je v tomto ohledu poměrně jasné, a to, že pokud se potřebujete bránit, pak samozřejmě musíte použít sílu, nebo pokud bráníte spojence, pak můžete použít sílu, nebo pokud existuje dohoda v rámci Organizace spojených národů jako skupiny, že je třeba něco udělat. Pak máme ospravedlnění, ale v současné době žádné takové ospravedlnění neexistuje. Chápu postoj Izraele. Mají agresivního souseda, který se zdá být stále více a více odhodlán získat jaderný materiál, a již delší dobu jsou poměrně blízko tomu, aby mohli vyrobit jadernou bombu, a financují nepřátele Izraele, ať už jsou to Húsiové. Takže chápu izraelský postoj, ale myslím si, že měli počkat, protože Američané byli uprostřed jednání s Íránem, aby zajistili, že se zbavíme íránské schopnosti vyrobit bombu, a to byl správný postup.





Moderátor: Vaši kritici by mohli říct, že se snažíte mít obojí. Chápete postoj Izraele. Není příjemné být v situaci, kdy máte nesmírně agresivního souseda, který vám vyhrožuje, že vás vyhladí z povrchu zemského. Ale měli jste vydržet s vyjednáváním, které dosud nedokázalo Írán zastavit.





Emily Thornberry: No, původní vyjednávání, vlastně dohoda JCPOA z roku 2015, Obamova dohoda, Írán skutečně zastavila, jenže Donald Trump, podněcovaný Izraelem, od té dohody odstoupil. A to je hlavní problém. Mám na mysli také skutečnost, že Íránci chtěli nebo pokračovali ve svém programu výroby jaderného materiálu, který, jak víte, potřebují pro civilní účely pouze v čistotě 3,6 %, ale mají ho v čistotě nejméně 60 % a někteří tvrdí, že až 80 nebo 90 %. Na začátku tohoto týdne jsme měli íránského velvyslance před naším výborem. A on opravdu nebyl schopen pořádně vysvětlit, proč to má, když to používá pouze pro civilní účely. A to je pro Írán výzva. Ale zároveň řekl, že jsou uprostřed jednání a chtějí jednat. A řekl, že jejich minimální požadavek je, že se vrátí na 3,6 %. O tom je třeba jednat.







Moderátor: Chápu, že historie se neopakuje, ale někdy se rýmuje. V roce 2003, 15. února, jste byla v ulicích protestovat proti útoku na Irák. Vidíte stejné paralely? Diskuse o zbraních hromadného ničení v období přerušených jednání, agresivní Amerika s vlastní agendou a Británie, která se buď stáhla, nebo šla po jejím boku?



Emily Thornberry: Důležitý rozdíl je v tom, že dnes existují důkazy, že Íránci mají jaderný materiál velmi vysoké čistoty. Neexistují žádné důkazy, že mají bombu, a neexistují žádné důkazy, že ji vyrábějí, ale mají jaderný materiál, a upřímně řečeno, nemají dobré vysvětlení, proč ho mají. To je situace, ve které se nacházíme. Myslím, že si musíme vzít ponaučení z Libye a Íránu. Lidé vždy říkají: „Usekněme hadovi hlavu.“ Ale když hadovi useknete hlavu, získáte jen mrtvého hada. Demokracii nelze dosáhnout bombardováním. Íránský režim je otřesný a utlačuje své obyvatelstvo. To chápu. Myslím si, že většina Íránců tuto vládu nechce. Nyní jsou však pod útokem a věří především ve svou zemi. Domnívám se, že paradoxně je íránský režim nyní populárnější než kdykoli předtím a že toto není způsob, jak změnit zemi. Tímto způsobem to nejde. Izrael a Amerika společně nemohou přání silou prosadit a vytvořit jiný Írán. Je to mnohem složitější a mnohem obtížnější.

0