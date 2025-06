Channel 4 News: Další bombardování a další vraždění civilistů

21. 6. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pátek 20. června 2025, 19 hodin: Šéf OSN varoval, že rozšíření konfliktu mezi Izraelem a Íránem by mohlo vyvolat požár, který by nikdo nedokázal uhasit, zatímco íránský ministr zahraničí se v Ženevě setkal s předními evropskými diplomaty, aby jednal o obnovení jednání o íránském jaderném programu. Ministr zahraničí David Lammy dnes večer uvedl, že mají velký zájem pokračovat v probíhajících diskusích. Vysíláme živě z Ženevy, Tel Avivu a Washingtonu, DC. Začneme s naší mezinárodní redaktorkou Lindsey Hilsum v Ženevě. Lindsey.

Reportérka: Krishnane, v poslední půlhodině opustil íránský ministr zahraničí hotel Intercontinental za mnou, kde tři hodiny jednal s evropskými ministry zahraničí Německa, Francie a Velké Británie a šéfkou zahraniční politiky EU. Řekl, že diskuse byly vážné a respektující. Uvedl však, že podle jeho slov nemůže dojít k žádné skutečné diplomacii, dokud nebude zastavena agrese a agresor nebude pohnán k odpovědnosti. Předtím vystoupili evropští ministři zahraničí. Chtějí hovořit nejen o íránském jaderném programu, ale také o balistických raketách, o Evropanech zadržovaných v íránských věznicích a o íránské podpoře proxy skupin, jako je Hizballáh, takže se zdá, že se jejich pozice stále značně liší. Nicméně tvrdí, že nejdůležitější je pokračovat v rozhovorech.







"Dosáhli jste nějakého pokroku?"





Britský ministr zahraničí David Lammy: Bylo důležité přijet dnes ráno z Washingtonu, D.C., být zde s evropskými kolegy a vést tyto rozhovory s Íránem. Vyjádřili jsme se jasně. Írán nesmí mít jaderné zbraně. Tři evropské země již mnoho let jasně říkají, že to není možné. Jsme odhodláni pokračovat v jednáních a rozhovorech s Íránem a vyzýváme Írán, aby pokračoval v rozhovorech se Spojenými státy. Je to nebezpečná situace a je nesmírně důležité, aby nedošlo k eskalaci tohoto konfliktu v regionu. To by poškodilo nás všechny, včetně lidí doma, kteří se v této době obávají o své živobytí."





Moderátor: Znamená to tedy, že je naděje na ukončení bombardování?





Reportérka: To je právě ten problém, Krishnane. Izrael se těchto rozhovorů samozřejmě neúčastní, stejně jako Amerika. Evropané sice s Američany neustále jednají, ale rakety létají v obou směrech a rétorika je velmi vyhrocená. Dnes ráno vystoupil íránský ministr zahraničí před Radou OSN pro lidská práva v Ženevě:





„Írán je vystaven nemilosrdné, nemilosrdné agresi. To je naprosto jasné. Nesmíme dovolit, aby fakta byla překrucována Izraelem a jeho podporovateli. Izraelská agrese vůči Íránu nemůže a nesmí být ospravedlněna žádnými právními ani morálními normami.“





Reportérka: Zatímco v Ženevě probíhají tato jednání, Donald Trump se schází se svou Radou národní bezpečnosti a podle všeho je jeho vyslanec Steve Witkoff prostřednictvím Kataru v kontaktu s Íránci. Myslím si, že to dává Evropanům určitou naději. Nicméně si myslím, že před námi je ještě dlouhá cesta. A nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo nějaký vliv na Izrael, který nedal najevo, že chce diplomatické řešení. Izrael dal najevo, že chce vojenské vítězství, a Evropané se obávají, že by to mohlo vést k chaosu na Blízkém východě.





Reportér: Silný výbuch poblíž přístavu Haifa na severu Izraele.





Při odpoledním úderu íránských balistických raket bylo zraněno více než tucet lidí. Ráno došlo k dalšímu úderu na jihu Izraele. Škody jsou rozsáhlé. Díky protileteckým krytům a systémům včasného varování se však Izraeli daří udržet počet obětí na relativně nízké úrovni. V Íránu nemůže ohrožený režim proti izraelským útokům dělat téměř nic. Izraelské letectvo útočí podle libosti po celé zemi. Podle zpráv se stal terčem útoku další jaderný vědec.





Reportér: Mnoho dalších Íránců doufá, že světlem na konci této temné doby bude pád režimu. Jak přesně k tomu dojde?





Nikdo zatím neví, ale jedna věc je jistá. Každý den přináší do Gazy další smrt a utrpení. V této sužované oblasti nikdo nemůže soutěžit v ponuré hierarchii utrpení.









Tento mladý chlapec pláče nad tělem svého otce, který zahynul při izraelském útoku. Je v nemocnici v Gaze. Byl zastřelen, když se pokoušel získat jídlo z distribučního místa pomoci podporovaného Izraelem a Spojenými státy. Nyní je to téměř každodenní záležitost.





„Můj bratranec se dvakrát nebo třikrát pokusil sehnat jídlo pro své děti. Poprvé se mu to nepovedlo, podruhé mu ukradli telefon a peníze a zbili ho. Potřetí ho zabili.“













Izraelská armáda tvrdí, že střílela na militanty v davu. Nejméně 25 lidí bylo zabito. Mluvil jsem s jednou lékařkou z jižní části Gazy, který nyní pravidelně ošetřuje Palestince zraněné při pokusu o přístup k pomoci.





„Bohužel každý den očekáváme masové ztráty na životech a příjezd mnoha zraněných pacientů."





Setkáváte se s pacienty, kteří byli zraněni při pokusu o přístup k pomoci?





„To, co vidíme na základě zpráv pacientů, je velmi násilné, stejně jako zoufalství, které je žene na tato velmi nebezpečná místa.“





Reportér: V Gaze je nedostatek jídla. Smrt je všudypřítomná. Izraelské útoky jsou neúprosné a nemilosrdné. A zatímco diplomaté z celého světa pracují na urovnání konfliktu s Íránem, tady je naděje jen velmi malá.









Izraelský armádní velitel dnes vystoupil, ale ne o situaci v Gaze, nýbrž o válce v Íránu. Varoval zdejší obyvatelstvo, aby se připravilo na dlouhodobou kampaň, a popsal íránský jaderný program jako existenční hrozbu. Takto většina lidí zde vnímá jadernou hrozbu a jaderný program. Proto i přes riziko eskalace v regionu a přes rakety odpalované Íránem na Izrael většina lidí v Izraeli válku nadále podporuje.





Dnes promluvil také izraelský ministr zahraničí, který vyjádřil pochybnosti o možnosti dosažení jakéhokoli diplomatického řešení v příštích dvou týdnech. Myslím si tedy, že izraelští představitelé velmi jasně doufají, že prezident Trump nakonec přistoupí k vlastním úderům na Írán.





Moderátor: To byl Secunder Kermani z Tel Avivu. Jediným způsobem, jak zjistit, co se právě teď děje v Íránu, jsou zprávy od očitých svědků. Nic z toho není snadné natočit, protože civilisté se snaží uprchnout nebo se schovat. Bojí se cokoli natáčet, protože policie je náhodně zastavuje, prohledává a kontroluje jejich telefony. Dnes večer vám přinášíme speciální reportáž z Teheránu od muže, jehož hlas jsme pro jeho bezpečnost pozměnili. Jeho slova a fotografie odhalují týden, který převrátil jeho město:













„První den nikdo nevěřil, že to bude pokračovat. Byl krásný pátek, předvečer Hadir, zdejšího náboženského svátku. Pak začala válka. Nejprve jsme si mysleli, že dojde k rychlému příměří. Že to přestane. Ale výbuch uprostřed Teheránu nám dal jasně najevo, že musíme odejít. Ulice se vyprázdnily, obchody zavřely. Město se rozdělilo na dvě části. Sever pro bohaté, jih pro chudé. Vládní úředníci žijí na severu Teheránu. Tam došlo k mnoha stávkám a bohatí lidé byli evakuováni. Na jihu Teheránu život pokračuje dál. Ne úplně, ale některé obchody jsou otevřené. Na ulicích jezdí auta a lidé chodí ven kupovat sendviče. Všichni říkají, že zůstanou. Raději zemřou ve svých domovech. Ale z jejich hlasů vím, že prostě nemají kam jít. Části města byly zahaleny kouřem ze starého skladu, který byl v noci zasažen. Všichni se zdají být vystrašení, protože je nyní normální vidět milice. Tajné služby jsou plně ozbrojené a jezdí na motorkách po ulicích. Zastavují lidi a říkají, že nikdo nesmí nic natáčet. Zastavili i mě. Srdce mi bušilo jako o závod. Snažil jsem se, aby se mi netřásly ruce, ale zbledl jsem. Když mluvíte s mnoha lidmi, říkají, že nenávidí systém. Někteří kritizují režim s odvahou v očích. Ptají se jen, co bude s námi? Co se stane, když se bombardování rozšíří po celém městě? Podle mě jejich tváře říkají, že už toho mají dost. Téměř půl století je dost. Chceme demokracii. Chceme svobodu."





Moderátor: To byla zpráva z Íránu. Nyní se podíváme na nejnovější informace z Washingtonu od naší korespondentky Siobhan Kennedy. Siobhan.





Reportérka: Krishnane, prezident dnes neobvykle před pár minutami opustil Bílý dům. Za mnou je jeho vrtulník, který směřuje na golfové hřiště v Bedminsteru v New Jersey, kde stráví víkend. Při odletu se k situaci vůbec nevyjádřil.





Z včerejší tiskové konference však víme, že administrativa je otevřená jednání s Íránem, a od tří ministrů zahraničí v Ženevě jsme se dozvěděli, že podle nich se situace nemůže posunout, dokud Spojené státy a Írán nezasednou k jednacímu stolu. Z Bílého domu však zaznívá, že zvláštní vyslanec prezidenta pro Blízký východ Steve Witkoff v současné době neplánuje cestu do Ženevy za účelem jednání, což se samozřejmě může změnit. Jak řekla Lindsay, probíhají tajná jednání a víme, že Steve Witkoff a ministr zahraničí Marco Rubio se včera setkali s Davidem Lammym tady ve Washingtonu. Ten bezpochyby předal zprávu z USA do Ženevy a Írán samozřejmě tvrdí, že v současné době není prostor pro jednání se Spojenými státy, zatímco izraelské bombardování pokračuje.





Nacházíme se tedy v jakési slepé uličce a vše, co máme, jsou včerejší slova prezidenta, která zněla, a opakuji, že i když existuje značná šance, že k jednání dojde, nebo také ne, odloží rozhodnutí, zda jednat, nebo ne, jinými slovy, zda bombardovat Írán, o další dva týdny. Zda se jedná o normální dva týdny, jak je chápeme my, nebo dva týdny Donalda Trumpa, to v této fázi stále netušíme.

To byla Lindsey Hilsum. Zatímco v Ženevě probíhaly jednání, Írán a Izrael pokračovaly ve vzájemné raketové palbě. Řada íránských raket prolomila izraelskou obranu a zasáhla sever i jih země. V Íránu izraelská armáda oznámila, že pokračuje v úderech na vojenské cíle a vyzvala Izraelce, aby se připravili na dlouhodobou kampaň. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani přináší podrobnosti.Izraelský ministr obrany dnes uvedl, že kromě raketových a jaderných zařízení se armáda zaměřuje na bezpečnostní síly režimu, aby destabilizovala íránskou vládu. Írán stále dokáže vyvést do ulic menšinu, která je mu loajální."Izrael nemůže udělat vůbec nic a mám vzkaz pro izraelské příznivce, Íránce sedící na druhé straně světa, kteří fandí Izraeli. Vyzývali jste lidi, aby vyšli do ulic. My jsme na ulicích. Kde jste vy?“Dnes večer došlo k dalším izraelským útokům v Gaze. Sledoval jsem videozáznamy z hrůzných následků jednoho útoku, které jsou příliš drastické na to, abychom je mohli vysílat.