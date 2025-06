Klávesnicový válečník Medveděv opět hrozí nukleární apokalypsou... přes Wi-Fi

24. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

Bylo zase pondělí a Dmitrij Medveděv – oficiální ruský ministr internetových záchvatů vzteku a občasný místopředseda Rady bezpečnosti – se opět pustil do svého oblíbeného koníčku: rozhazování jaderných hrozeb na sociálních sítích jako puberťák na Seznam fóru, který právě objevil geopolitiku. Tentokrát Medveděv varuje svět, že „některé země jsou připraveny přímo dodat Íránu vlastní jaderné hlavice“ – a to všechno kvůli tomu, že Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa provedly o víkendu přesné údery na íránská jaderná zařízení.



Ano, Medveděv, který kdysi krátce nosil titul „prezident Ruska“ asi tak sebevědomě, jako když si někdo na svatbu půjčí o dvě čísla větší smoking, nyní naplno přijal svou novou roli: oficiální internetový hulvát Kremlu. V desetidílném výlevu na X (dříve Twitteru) Medveděv dramaticky položil otázku, co Američané svými údery vlastně dokázali, a hned si na ni sám odpověděl: „Možná jadernou eskalaci.“ Protože nic neříká „státnické vystupování“ tak jako mávání jaderným kladivem na sociálních sítích ve dvě ráno.



Trump zareagoval na Truth Social svým klasickým stylem plným sarkasmu a narážek: „Slyšel jsem správně, že bývalý prezident Medveděv z Ruska tak ležérně rozhazuje ‚N-slovo‘ (Nuclear!), a říká, že on a další země dodají Íránu jaderné hlavice? Opravdu to řekl, nebo je to jen výplod mojí fantazie? Pokud to opravdu řekl, prosím informujte mě OKAMŽITĚ. S ‚N-slůvkem‘ by se nemělo tak lehkovážně zacházet. Asi proto je Putin ‚ŠÉF‘.“



A aby toho nebylo málo, Trump nezapomněl pochválit výkon amerického vojenského hardwaru během víkendových útoků a zároveň připomněl, že americké jaderné ponorky jsou „nejmocnější a nejsmrtelnější zbraně, jaké kdy byly postaveny.“ Prostě typický Trump – jedno oko na Medveděva, druhé na kameru.



Pro dlouholeté pozorovatele Medveděvových online výlevů je tohle jen další kapitola v jeho narůstající sbírce internetových excesů. Koncem května 2025 Medveděv přímo varoval prezidenta Trumpa před třetí světovou válkou. Poté, co Trump kritizoval Putina za „hru s ohněm“ a „velmi špatné věci“, které se Rusku kvůli válce na Ukrajině dějí, Medveděv na X odpověděl: „K Trumpovým slovům o tom, že Putin ‚hraje s ohněm‘ a že ‚se Rusku dějí opravdu špatné věci‘. Znám jen jednu OPRAVDU ŠPATNOU věc – TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKU. Doufám, že to Trump chápe!



A v červnu 2025 Medveděv během údajně „mírových“ rozhovorů o Ukrajině prohlásil, že Rusko neusiluje o žádný kompromis, ale o „rychlé vítězství a úplné zničení neonacistického režimu“. V překladu: „Všechno, co je potřeba vyhodit do povětří, bude vyhozeno, a ti, kdo mají být zlikvidováni, budou zlikvidováni.“



A to je ten samý Medveděv, který už více než rok popírá samotnou existenci Ukrajiny. V roce 2024 slavně prohlásil: „Existence Ukrajiny je smrtelně nebezpečná pro samotné Ukrajince“ a že „Ukrajina je jednoznačně Rusko“. Podle něj jde jen o historickou chybu v katastru nemovitostí.



Politologové už dávno přestali brát Medveděvovy výkřiky vážně. Většina ho teď vnímá spíš jako státem sponzorovaného internetového trolla. Jeho role je jasná: říkat věci, které si Putin sám říct nechce, a udělat z něj tak „rozumně vypadajícího státníka“. Podle Atlantic Council, London Politica a OSW Centre for Eastern Studies slouží Medveděvova stále agresivnější rétorika především k psychologické válce. Jeho neustálé mávání jadernými hrozbami a přehnaná vyjádření mají za cíl vystrašit západní veřejnost a zároveň rozdmýchat domácí nacionalistické nálady.



A nesmíme zapomenout na jeho hrozby jadernými údery na Washington, Berlín, Londýn a Kyjev… označování ukrajinských představitelů za „šváby“… a západních lídrů za „nafoukané anglosaské idioty“.



Shrnutí: Nikdo ho nebere vážně... Přes všechno jeho teatrální vystupování dopadají Medveděvovy hrozby asi tak vážně, jako když se na diskuzích Seznamuněkdo pohádá o očkování. Dokonce i v samotném Rusku si lidé dobře uvědomují, že Medveděv sice hodně mluví, ale jeho skutečný vliv je na úrovni kancelářského fíkusu.

