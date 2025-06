Konflikt mezi Izraelem a Íránem: nemocnice v jižním Izraeli byla „rozsáhle poškozena“ íránským raketovým útokem

19. 6. 2025

čas čtení 9 minut



Netanjahu tvrdí, že útok na nemocnici Soroka provedli „terorističtí tyrani“; Izrael zaútočil na těžkovodní reaktor v Araku



Nemocnice v jižním Izraeli byla zasažena íránskou raketou

I když je v této válce Izrael jasný agresor a Irán má právo na obranu proti izraelské agresi a i když Izrael v Iránu páchá válečné zločiny a útočí na civilní cíle, Iránu to nedává žádné právo mu to oplácet a páchat válečné zločiny a útočit na civilní cíle. — Jakub Onderka (@JakubOnderka) June 19, 2025 Írán údajně primárně útočil na vojenskou instalaci nedaleko nemocnice. Írán údajně primárně útočil na vojenskou instalaci nedaleko nemocnice.

Izraelská nemocnice Soroka v jižním izraelském městě Beerševa byla zasažena balistickou raketou, uvedli izraelští představitelé poté, co Írán zahájil nejnovější vlnu odvetných leteckých útoků na Izrael.



Neověřené záběry na sociálních sítích ukázaly lidi běžící chodbami plnými prachu a trosek a lékaře stojící venku uprostřed trosek budovy.



„AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Bylo hlášeno přímé zásahu nemocnice Soroka v Beershebě na jihu Izraele. Další podrobnosti budou následovat,“ uvedlo ministerstvo zahraničí na Twitteru.



Mluvčí nemocnice oznámil „poškození nemocnice a rozsáhlé škody v různých oblastech. V současné době hodnotíme škody, včetně zranění. Žádáme veřejnost, aby v tuto chvíli nechodila do nemocnice.“



Po celé zemi zazněly sirény a izraelská média informovala, že v centrálním Izraeli bylo také slyšet několik hlasitých výbuchů a hlášeno bylo několik dalších přímých zásahů. Výbuchy byly slyšet nad Tel Avivem a Jeruzalémem.





Pouze Spojené státy mají dostatečný vliv, aby zapojily Izrael a Írán do jednání, zatímco tyto dvě země pokračují ve vzájemných leteckých útocích, uvedl ve středu řecký premiér Kyriakos Mitsotakis



Mitsotakis v rozhovoru na okraj energetické konference v Aténách řekl: Izraelská nemocnice Soroka v jižním izraelském městě Beerševa byla zasažena balistickou raketou, uvedli izraelští představitelé poté, co Írán zahájil nejnovější vlnu odvetných leteckých útoků na Izrael.Neověřené záběry na sociálních sítích ukázaly lidi běžící chodbami plnými prachu a trosek a lékaře stojící venku uprostřed trosek budovy.„AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Bylo hlášeno přímé zásahu nemocnice Soroka v Beershebě na jihu Izraele. Další podrobnosti budou následovat,“ uvedlo ministerstvo zahraničí na Twitteru.Mluvčí nemocnice oznámil „poškození nemocnice a rozsáhlé škody v různých oblastech. V současné době hodnotíme škody, včetně zranění. Žádáme veřejnost, aby v tuto chvíli nechodila do nemocnice.“Po celé zemi zazněly sirény a izraelská média informovala, že v centrálním Izraeli bylo také slyšet několik hlasitých výbuchů a hlášeno bylo několik dalších přímých zásahů. Výbuchy byly slyšet nad Tel Avivem a Jeruzalémem.Mitsotakis v rozhovoru na okraj energetické konference v Aténách řekl:



Evropa sama nemá dostatečný vliv, aby přivedla zúčastněné strany k jednacímu stolu. To dokážou pouze Spojené státy. Myslím si tedy, že je na prezidentovi Spojených států, aby rozhodl, jakou cestou se vydat.



Všichni jsme velmi znepokojeni jakýmkoli faktorem, který by mohl zvýšit inflaci a výrazně narušit energetické trhy



Ministři zahraničí Německa, Francie a Velké Británie plánují v pátek v Ženevě jednat o jaderném programu s íránským protějškem, sdělil agentuře Reuters německý diplomatický zdroj.



Mitsotakis uvedl, že Řecko je také velmi znepokojeno ohroženou bezpečností asi 180 lodí plujících pod řeckou vlajkou a vlastněných řeckými společnostmi, které se nacházely v širší oblasti Perského zálivu, když Izrael minulý týden poprvé zaútočil na Írán.



Řečtí majitelé ovládají největší flotilu ropných tankerů na světě. Námořní agentury doporučují obchodním lodím, aby se vyhýbaly íránským vodám v okolí Hormuzského průlivu, uvedly ve středu zdroje z oblasti námořní dopravy.





Vysoký keňský úředník uvedl, že zahraniční diplomatické mise musí být chráněny Íránem a Izraelem poté, co čtvrteční útok na oblast Ramat Gan v Tel Avivu zasáhl několik set metrů od velvyslanectví této východoafrické země



Korir Sing'Oei, hlavní tajemník keňského ministerstva zahraničních věcí, uvedl:



Zahraniční mise jsou podle mezinárodního práva nedotknutelné a musí být vždy vyloučeny z ozbrojených konfliktů a chráněny před nimi.



Sing'Oei také sdílel zprávu keňského velvyslance v Izraeli, podle které zaměstnanci velvyslanectví pracují z domova a jsou v bezpečí.





Britský premiér Keir Starmer bude v reakci na izraelsko-íránskou krizi mít „chladnou a klidnou hlavu“ řízenou mezinárodním právem, uvedla britská ministryně



Generální prokurátor Lord Hermer údajně vyjádřil obavy z jakékoli potenciální účasti Velké Británie v konfliktu nad rámec obrany svých spojenců, což by mohlo omezit jakoukoli podporu USA, pokud se Donald Trump rozhodne bombardovat íránská jaderná zařízení.



Ministryně energetiky Miatta Fahnbullehová řekla Times Radio:



Právní poradenství je věcí premiéra a myslím, že to tak zůstane, a vy jistě chápete, proč se k tomu nebudu vyjadřovat.



Řeknu však, že máme premiéra, který je právník a specializuje se na lidská práva, a ten samozřejmě udělá vše, co je v souladu s mezinárodním právem.



Nikdo nechce eskalaci. Nikdo nechce, aby se situace vyostřila v rozsáhlý konflikt v regionu, který by výrazně destabilizoval všechny zúčastněné země i nás globálně.



Nejdůležitější úlohou, kterou může premiér hrát a kterou také hraje, je zachovat chladnou hlavu, vyzvat všechny partnery k jednání a najít diplomatické řešení.



Íránský náměstek ministra zahraničí ve čtvrtek varoval Spojené státy před zásahy do války na podporu svého spojence Izraele, informovala státní televize



Dodal, že jeho země je připravena se v případě eskalace bránit.



Náměstek ministra zahraničí Kazem Gharibabadi řekl:



Pokud se Spojené státy chtějí aktivně zapojit na straně sionistického režimu, Írán bude muset použít své prostředky, aby dal agresorům lekci a bránil svou národní bezpečnost a národní zájmy.



Naši vojenští představitelé mají samozřejmě k dispozici všechny potřebné možnosti.



Ministr dříve uvedl, že Írán nikdy nevítal žádnou válku a nikdy se nesnažil o rozšíření jakéhokoli konfliktu.



Haim Bublil, místní policejní velitel, řekl novinářům z Associated Press (AP), že při útoku na nemocnici Soroka v jižním Izraeli bylo několik lidí lehce zraněno



Uvedl, že v šestipodlažní budově, do které je obtížný přístup, hoří a že záchranáři stále prohledávají různé budovy a přesouvají pacienty do bezpečnějších částí nemocnice.



Podle prohlášení nemocnice bylo poškozeno několik částí zdravotnického centra a na pohotovosti ošetřili několik lehce zraněných.



Zdravotnický komplex má přes 1 000 lůžek a poskytuje služby přibližně 1 milionu obyvatel jižního Izraele.





Katz varuje nejvyššího íránského vůdce, že bude „povolán k odpovědnosti“ za útok na nemocnici Soroka



Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek uvedl, že nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí bude „povolen k odpovědnosti“ po íránském útoku na nemocnici Soroka v Izraeli, informovala agentura AFP.



Ministr dodal, že nařídil armádě „zintenzivnit útoky“ na Islámskou republiku.



Katz řekl:



Jedná se o jedny z nejzávažnějších válečných zločinů – a Chameneí bude za své činy zodpovědný.



Dodal, že on a premiér Benjamin Netanjahu nařídili armádě „zintenzivnit útoky na strategické cíle v Íránu a na energetickou infrastrukturu v Teheránu, aby byly odstraněny hrozby pro stát Izrael a otřesen režim ajatolláhů“.





Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že nechce diskutovat o možnosti, že by Izrael s pomocí USA zabil nejvyššího íránského vůdce, informuje agentura Reuters.



Prezident ve čtvrtek řekl:



Ani o této možnosti nechci diskutovat. Nechci.



Putin řekl, že všechny strany by měly hledat způsoby, jak ukončit nepřátelství tak, aby bylo zajištěno právo Íránu na mírovou jadernou energii a právo Izraele na bezpodmínečnou bezpečnost židovského státu.



Tyto komentáře přicházejí poté, co se Putin nabídl jako možný prostředník pro rozhovory mezi Izraelem a Íránem, když „vyjádřil hluboké znepokojení“ nad pokračujícím eskalací konfliktu.



Podle izraelského deníku The Times of Israel Írán ve čtvrtek ráno vystřelil na Izrael přibližně 30 balistických raket.



Mezi cíli byla nemocnice Soroka v jižním Izraeli a města Holon a Ramat Gan ve středním Izraeli.



Deník uvedl, že podle zdravotníků jsou v důsledku útoků tři lidé vážně zraněni, dva jsou ve středně těžkém stavu a desítky dalších utrpěly lehká zranění.



Izrael svým útokem na íránský reaktor na těžkou vodu v Araku dal najevo, že nadále má obavy, že zařízení by mohlo být jednoho dne znovu použito k výrobě plutonia, informuje agentura Associated Press (AP).



Izraelská armáda v prohlášení uvedla:



Útok byl zaměřen na součást určenou k výrobě plutonia, aby se zabránilo obnovení provozu reaktoru a jeho použití k vývoji jaderných zbraní.



Izraelská armáda varovala obyvatele, aby evakuovali oblast kolem těžkovodního reaktoru v regionech Arak a Khondab jen několik hodin před zahájením útoku ve čtvrtek ráno.



Izraelská záchranná služba Magen David Adom ve čtvrtek uvedla, že při nejnovějších raketových útocích Íránu bylo zraněno nejméně 47 lidí, čímž aktualizovala předchozí počet obětí a oznámila dalších 18 zraněných „při útěku do úkrytu“.





Tři lidé jsou v kritickém stavu a dva jsou ve stabilizovaném stavu, uvedl mluvčí MDA v prohlášení zveřejněném agenturou Agence France-Presse. Dodal, že „dalších 42 lidí utrpělo lehká zranění od střepin a výbuchu a 18 civilistů bylo zraněno při útěku do úkrytů“.





Zdroj v angličtině ZDE

0