Setkání s největší politickou nadějí ODS.... Jen týden před vykopáním pokladu..

18. 6. 2025 / Pavel Veleman

“…Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká…Podle kabátu se světě měří, lháři ve fraku každý uvěří…” (Osvobozené divadlo, 1934) Ubytovny, kam jsem se ani za dvacet let nenaučil chodit beze studu a raději se dívám na zem, když potkám životem udřené, zdravotně zdevastované, staré, mladé. Tolik dětí v podmínkách, kde se nejde připravovat do školy, zabedněné výtahy, štěnice na každé zdi, jakoby se mi moje mládí smálo do ksichtu - sem jsem přece normálně chodil za spolužáky, zde bydleli lékaři... Ano, jsem právě ve městě Příbram, kde jsem se tak hurónsky smál společně s revolučními bojovníky v posledních vteřinách v listopadu 1989, když zmateně jakýsi starý havíř varoval před sociální chudobou a líčil otřesné životní podmínky v místních chudobincích. "Čemu se smějete, sami sobě se smějete," vzpomněl jsem si na Gogola.

A již přijíždí paní Eva Decroix. Snaží se zapůsobit vstřícně. Předává však pouze kýčovitý optimismus, který nic systémově neřeší. Před každou skutečně konkrétní otázkou utíká - školení odborníků na jazykový balast je zde evidentní.

Mám dvacetileté oko na určité zděšení lidí, které se dostanou do těchto ubytoven. Zde však vidím na paní poslankyni, že se právě nachází v naprosto normálním prostředí světa, který je absolutně v pořádku, kde děti počítají sice štěnice na podlaze, místo aby počítaly na počítadle, leč nutnost vzít práci třeba za dvacet tisíc je povinností jejich rodičů - prekarizovanou práci ona neuznává, plat určuje pouze a jedině trh a peníze přeci nerostou na stromech, hlubší ekonomicko/sociologické zamyšlení je zde tabu, a tak po mé invazivní snaze odpovídat na konkrétní otázky, se loučí větou: "S vámi se absolutně nejde bavit, jste 'skvělý' sociální pracovník, když s klienty přemýšlíte, zda se vůbec vyplatí pracovat, pane Bože, koho si to platíme v sociální oblasti?

Setkávám se jako vlastně vždy s člověkem, který absolutně věří, že ekonomická nespravedlnost je pevný a nutný řád světa, vlastně přírodní zákon, který darwinisticky oddělí ty schopné a neschopné.. "Tečka, konec diskuse, zbytečné další intelektuální cancy....Na to opravdu nemám čas."

A otáčí se k dalším diskutujícím: "Viděli jste tu sílu té jedné klientky, která se stále nevzdává a možná dostane i byt? Já jsem z toho příběhu tak nabitá pozitivní energii. Já jsem úplně dojatá." A skoro současná ministryně spravedlnosti zamačkává slzu.

A jdeme do finiše: "Já tedy vůbec nejsem dojatý, ten příběh je ukázka systémové neschopnosti této země a politické reprezentace. Tato žena čelí jediné věci - neřešenému anticiganismu. Již dávno měla dostat sociální byt. Toto jsou možná morální alibi do Vaší vystajlované restaurace na Vysočině, takové veselé historky o nezlomné píli těch z podhradí - taková veselá historka po pobavení panstva. Podobnou vyprávěl třeba Pavel Blažek premiérovi."

A to už opět burácím: "Ne, paní místopředsedkyně ODS, toto a celé tyto neobyvatelné ubytovny jsou sociálními rozsudky politických reprezentací, které zde zastupujete. Absolutně vám nevěřím, že se vás tyto životy těchto osob nějak dotýkají... "

Následují slzy paní poslankyně a pak před kamerami hraný výstup. Kdybych to samé nezažil třeba u Olgy Richterové, úplně stejné fráze a stejné slzy, měl bych pocit, že není většího hulvátství mé pokřivené duše. Slzičky se však daří velmi rychle usušit, paní E. D. mne již přehlíží jak hovno u cesty a slovy bývalého ruského premiéra pana Černomyrdina, která tak rád cituje v situaci nalezení pokladu Pavel Blažek, si říkám své oblíbené: "Myslel jsem to dobře, dopadlo to jako vždycky."

Na moji už poslední otázku, zda ve sněmovně zhlédla film Dům bez východu, který zde byl pro poslance promítán s besedou pana režiséra Hlaváčka mi sdělila, že vůbec neví o čem je řeč, a film absolutně nezná...

Sedím v trávě před ubytovnou a čumím do prázdna...Zase prohra. Ale vždyť tato žena je vlastně neznámá. Nikomu se nechtělo z ODS jet, tak to vzala ona - aspoň jeden velký plus.

Jenže dějiny se rychle mění:

Již za týden se stává z paní E. D. mediální hvězda, nejen Deník N zkoumá například její studium. Za mojí osobu tento stát musí měřit všem stejně. A právě v těchto, pro většinu obyvatel této země možná bagatelních věcech, z mojí zkušenosti všechno budoucí zlo začíná. Přeci není možné, aby jeden student dostal titul za daleko menší zvládnutí studia a druhý ne! Tímto neustálým přehlížením možných podvodů a korupce se dostáváme až k situaci, kdy ministr spravedlnosti je součástí naprosto ve světě nevídaného praní špinavých peněz a voliči stále tolerují únos státu do Kolumbie, jelikož jde přece o všechno!

I další profesní minulost paní nové ministryně spravedlnosti nic moc, spíš posluha politikům kolem ODS, lobbistické kontakty s PPF, které prosadila do zákona, obrovský tlak, aby nebagatelní trestné činy šly řešit peněžním trestem, čímž bublina lidí kolem paní Evy D. získává plnou beztrestnost - peníze nejsou problém, mají jich jako sraček. Právo a trest se blíží v jejím pojetí americkému modelu, kdy sociální nerovnost, chudoba a sociální vyloučení se musí ještě více kriminalizovat. Sociální politika je řešena kriminalizaci a byznysem soukromých věznic. V roli advokátní mediátorky opět servis pouze pro svoji statusovou bublinu, neschopnost pochopit prekarizované životy obyvatelů ubytoven, moje otázka, "Kolika ženám z této sociologické skupiny jste pomohla?" byla pro paní poslankyni další otázka blázna...

Babiš a ANO je stejné zlo pro tuto unesenou zemi korupcí jako ODS a Fiala....Až toto konečně pochopíme, možná to bude první cesta skutečné společenské změny.... Bagatelizovat očividná zla tím, že může nastoupit ještě větší zlo, je cesta do pekel.... Naše šestatřicetiletá historie této filosofie je příkladem morálního pádu veškeré politiky, kdy voliči nemají absolutně koho volit. Tato vláda, případně budoucí vláda Andreje Babiše není žádné menší nebo větší zlo - zlo je vždy jenom zlo a naneštěstí metastázuje.

Chtějme konečně v Česku dobrou vládu. Vím, že to nepůjde po těchto volbách, ale na ty příští, třeba předčasné, již musí být nachystána alternativa k této s dovolením politické žumpě. …





