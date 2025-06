Izrael odmítl Putinovo zprostředkování při řešení konfliktu s Íránem

18. 6. 2025

Izraelské vedení odmítlo přijmout ruské zprostředkování při řešení konfliktu s Íránem, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Izraelské vedení odmítlo přijmout ruské zprostředkování při řešení konfliktu s Íránem, řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov.

"V tuto chvíli vidíme neochotu ze strany Izraele obrátit se na jakékoli zprostředkovatelské služby a obecně vstoupit na mírovou cestu urovnání. To je to, co říkáme," řekl Peskov. Situace na Blízkém východě se podle něj ubírá cestou "cválající eskalace" a je "absolutně nepředvídatelná".

13. června, kdy začala izraelská operace proti Íránu, ruský prezident Vladimir Putin vedl telefonický rozhovor s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a nabídl mu zprostředkování při jednáních s Íránem, "aby se zabránilo další eskalaci napětí". Ve stejné době v rozhovoru s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjanem ve stejný den Putin řekl, že Rusko odsuzuje akce Izraele, které porušují Chartu OSN a mezinárodní právo. Následující den, 14. června, se Putin nabídl jako prostředník mezi Izraelem a Íránem během telefonického rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten návrh podpořil. Francouzský prezident Emmanuel Macron se však postavil proti. "Nevěřím, že Rusko, které je v současné době zapojeno do konfliktu vysoké intenzity a již několik let záměrně nedodržuje Chartu OSN, může jakkoli jednat jako prostředník," řekl Macron.

Po zahájení vojenské operace Netanjahu řekl, že Izrael dal příležitost vyřešit otázku íránského jaderného programu prostřednictvím diplomacie, ale nyní je odhodlán dosáhnout přijatelného výsledku pro sebe vojenskými prostředky. Zdůraznil, že Izrael vede "existenční válku". "Dosáhneme svého cíle a zasadíme jim zdrcující úder," zdůraznil Netanjahu.

Trump také řekl, že chce "totální kapitulaci" Íránu. Řekl, že Teherán by se musel vzdát svého programu obohacování uranu, aby zastavil izraelské útoky. "Írán nemůže mít jaderné zbraně, je to velmi jednoduché," řekl šéf Bílého domu. Dodal také, že již není "nijak zvlášť nakloněn" vyjednávat s Íránem, ale pokud to úřady Islámské republiky potřebují, vědí, jak jej kontaktovat.

Zdroj v ruštině: ZDE

