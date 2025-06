Váleční štváči se mýlili v případě Iráku, Afghánistánu a Libye. Nyní sledujte, jak dělají stejnou chybu v případě Íránu.

18. 6. 2025

čas čtení 6 minut



Izrael je hlavním zdrojem teroru a nestability na Blízkém východě. Západ však tuto realitu neustále ignoruje, varuje Owen Jones





Vzhledem k tomu, že G7 vydala prohlášení, v němž Izraeli přiznává „právo na sebeobranu“, máte právo se ptát, zda jste se nezbláznili. Izrael zahájil neprovokovaný útok na Írán. Jeho výmluva – že Teherán může získat jadernou zbraň – činí tento útok nelegálním podle Charty OSN, která zakazuje války odůvodněné tvrzením o budoucí hrozbě. Vzhledem k tomu, že G7 vydala prohlášení, v němž Izraeli přiznává „právo na sebeobranu“, máte právo se ptát, zda jste se nezbláznili. Izrael zahájil neprovokovaný útok na Írán. Jeho výmluva – že Teherán může získat jadernou zbraň – činí tento útok nelegálním podle Charty OSN, která zakazuje války odůvodněné tvrzením o budoucí hrozbě.





„Írán je hlavním zdrojem regionální nestability a teroru,“ prohlašuje prohlášení G7. A to i přesto, že šéfka zpravodajské služby Donalda Trumpa před třemi měsíci dosvědčila, že americké zpravodajské služby „nadále usuzují, že Írán nevyrábí jadernou zbraň“. I přesto, že jaderné zbraně ve skutečnosti vlastní Izrael, který odmítá podepsat smlouvu o nešíření jaderných zbraní a odmítá inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii. I přesto, že v jaderných jednáních mezi Íránem a USA bylo dosaženo pokroku, Izrael zabil íránského hlavního vyjednavače a pokračoval ve vyhlazování vědců, včetně jejich rodin, spolu s nesčetnými dalšími civilisty, včetně dětí, sportovce, učitele a instruktora pilates. I přesto, že na izraelského vůdce byl vydán zatykač a je obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. A i přesto, že Izrael v genocidním šílenství vymazal Gazu z mapy, podrobil nelegálně okupovaný a kolonizovaný Západní břeh eskalujícím pogromům, zaútočil na jižní Libanon a Bejrút a napadl a okupoval Sýrii. Žádná země na Blízkém východě není tak velkým zdrojem regionální nestability a teroru jako Izrael: ani zdaleka ne.



Přestože průzkumy veřejného mínění ukazují, že Britové se v drtivé většině nechtějí podílet na tomto doslovném zločinu, slyšíme stále stejné písničky, které démonizují odpůrce nejnovějšího masakru. Skotští politici požadující mír „se staví na stranu středověké teokratické diktatury“, prohlásil bývalý moderátor BBC Andrew Neil. Vzpomeňme si, jak byli odpůrci katastrof v Iráku, Afghánistánu a Libyi démonizováni jako přisluhovači Saddáma Husajna, Talibanu a Muammara Kaddáfího. Kdo však měl nakonec pravdu, pane Neile?



Toto je tragédie, za kterou zaplatilo životem odhadem více než 4,5 milionu lidí – podle studie Brownovy univerzity jde o součet přímých a nepřímých obětí ve válečných zónách po 11. září. Ti, kdo každou tuto katastrofu oslavovali, neutrpěli žádnou reputační újmu a bez studu odcházejí z místa činu a volají po ještě větším násilí. Asi šest měsíců před invazí do Iráku, v přesvědčení, že válka v Afghánistánu je již velkým úspěchem, Neil napsal sloupek, v němž varoval, že „předměstí Bagdádu jsou nyní poseta tajnými zařízeními, často maskovanými jako nemocnice nebo školy“, kde se vyvíjejí chemické a biologické zbraně a „nejzlověstnější ze všeho je obnovená snaha o vývoj jaderných zbraní“.



Jedna věta, kterou použil proti zastáncům míru, by se měla stát epitafem válečných štváčů: „Není jasné, kolikrát ještě budou muset udělat chybu, než se zbavíme povinnosti brát je příliš vážně.“ Benjamin Netanjahu samozřejmě sdílel jeho aroganci a v roce 2002 slíbil americkému Kongresu: „Pokud odstraníte Saddáma – Saddámův režim – zaručuji vám, že to bude mít obrovský pozitivní dopad na celý region.“



Žádné objektivní selhání nemůže změnit jejich názor. Tento fanatismus může být udržován pouze výsměchem samotné realitě. Na rozdíl od Izraele íránský režim „cíleně zabíjí civilisty“, tvrdí premiér obviněný z válečných zločinů. Zároveň izraelský vojenský mluvčí označuje Teherán za „teroristický režim“ kvůli těmto zabíjení. Pojem terorismus v praxi začal znamenat násilí páchané režimy a militanty nepřátelskými vůči Západu, které se používá k vykreslení takových činů jako nelegitimních a nemorálních, na rozdíl od mnohem smrtelnějších raket a kulek z Tel Avivu a Washingtonu.



Izraelská drzost je pozoruhodná. Zmasakroval desítky tisíc Palestinců v Gaze – většinou ženy a děti – a přesto 24 Izraelců zabitých při íránských útocích zjevně odhaluje jedinečné zlo teheránského režimu. Více než dvakrát tolik hladových Palestinců hledajících jídlo v Gaze bylo zabito během jediného masakru izraelskými vojáky během jedné noci: všimněte si, jak málo pozornosti médií se tomuto masovému zabíjení dostává. Není zde žádný pokus zakrýt tuto hierarchii smrti. Komplexní nová zpráva o reportážích BBC o genocidě v Gaze zjistila, že každá izraelská oběť dostala 33krát více prostoru než každá palestinská. Západní podpora izraelských zvěrstev spočívá v tom, že arabské a íránské životy považuje za bezcenné.



Írán má samozřejmě také právní odpovědnost zabránit zabíjení izraelských civilistů. Jak poznamenává Kenneth Roth, bývalý ředitel Human Rights Watch: „Úzké propojení vojenských a civilních objektů v Izraeli ztěžuje určení, na co Írán míří své rakety.“ V Gaze bylo toto jednání definováno jako používání civilistů jako „lidských štítů“, ale na Izrael se žádné takové standardy nevztahují. Tento narativ byl použit k vymazání Gazy z povrchu zemského, i když Izrael používal skutečné palestinské lidské štíty v průmyslovém měřítku.



Možná máte skutečně pocit, že přicházíte o rozum. Koneckonců, izraelská armáda se dopustila všech válečných zločinů, které si lze představit. Bez důkazů a bez provokace zaútočila na Írán. Stejní fanoušci minulých krveprolití se nyní chvástají a volají po dalších masakrech, jako by se nedávná historie nikdy nestala, zatímco odpůrci bombardování vyděšených civilistů jsou opět označováni za nebezpečné extremisty. Západní státy přesto vydávají prohlášení, v němž genocidní, expanzivní a jaderně vyzbrojený izraelský stát vykreslují jako oběť, a naše vláda odmítá vyloučit vojenskou podporu Tel Avivu.





Pravda je, že neztrácíte rozum. Skuteční šílenci jsou ti, kteří jsou u moci. A pokud konečně nebudou postaveni před soud, čeká nás propast.





Zdroj v angličtině ZDE

