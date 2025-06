Haaretz: „Je mi jedno, co řekla“ | Trump odmítá hodnocení amerických zpravodajských služeb, zatímco se v Bílém domě prohlubují rozpory ohledně íránské jaderné hrozby

18. 6. 2025

Trump se připojil k Netanjahuovi a trvá na tom, že Írán se blíží k získání jaderné zbraně, čímž odsunul do pozadí šéfku amerických zpravodajských služeb Tulsi Gabbardovou – a to i přesto, že se ozývají stále silnější hlasy příznivců hnutí MAGA, které se staví proti americké vojenské akci v Íránu



WASHINGTON – Donald Trump a americké zpravodajské služby se zdají být stále více v rozporu ohledně toho, jak blízko je Írán k získání jaderné zbraně, což je jeden z klíčových důvodů pro možné vojenské zapojení USA do války mezi Izraelem a Íránem.



Podle zprávy CNN, která cituje čtyři osoby obeznámené s touto záležitostí, americké zpravodajské služby odhadují, že Íránu zbývají až tři roky, než bude schopen vyrobit a doručit jadernou zbraň na cíl podle svého výběru. BREAKING:



V návaznosti na tuto zprávu Bílý dům zveřejnil výpověď velitele Centrálního velitelství USA generála Michaela Kurilly, který minulý týden uvedl, že se „odhaduje, že současné zásoby a dostupné odstředivky ... jsou dostatečné k výrobě prvních 25 kg materiálu vhodného pro výrobu zbraní v Íránu zhruba za týden a k výrobě až deseti jaderných zbraní za tři týdny“.



Hodnocení amerických zpravodajských služeb je v ostrém kontrastu s víkendovým rozhovorem premiéra Benjamina Netanjahua pro Fox News, v němž uvedl, že Izrael získal zpravodajské informace – sdílené se Spojenými státy –, podle nichž Írán tajně pracuje na obohacování uranu. Podle premiéra je cílem vyvinout testovací zařízení a případně první jadernou zbraň během několika měsíců – „určitě do jednoho roku“, uvedl.



Toto hodnocení mezitím odráží březnové svědectví ředitelky americké Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardové před Senátem, že Spojené státy „nadále hodnotí, že Írán nevyrábí jadernou zbraň a nejvyšší vůdce Chameneí neschválil jaderný zbrojní program, který pozastavil v roce 2003“.



Trump ve středu na palubě Air Force One, když se vracel z summitu G7 do Washingtonu, aby se zabýval eskalující krizí v Íránu, Gabbardovo svědectví lehkomyslně odmítl. „Je mi jedno, co řekla,“ řekl Trump novinářům. „Myslím, že byli velmi blízko tomu, aby je měli.“



Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence, testified in March that Iran was not building a nuclear weapon

Trump: "I don't care what she said. I think they were very close to having one" pic.twitter.com/RMMjPgRXlk — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) June 17, 2025

Semafor nedávno informoval o napětí mezi Kurillou a vysokým představitelem Pentagonu Elbridgem Colbym, který je sám skeptický vůči vojenské akci USA, jako o faktoru, který určuje vnitřní nepokoje v administrativě ohledně jejích dalších kroků.





Zdroj v angličtině ZDE

Gubbardová později v úterý řekla CNN, že ona a Trump jsou ve skutečnosti na stejné vlně, pokud jde o to, jak blízko je Írán k získání jaderné zbraně, přestože Trump včera večer výslovně odmítl její březnové svědectví.„Prezident Trump řekl totéž, co jsem řekla ve své výroční zprávě o hrozbách v březnu. Bohužel, příliš mnoho lidí v médiích se neobtěžuje číst, co jsem skutečně řekla,“ uvedla.Gabbardová je nejvýraznější skeptičkou vůči vojenské akci USA proti Íránu v rámci americké administrativy, což odráží názor velké části Trumpových příznivců, kteří odsuzují podporu USA izraelským akcím a potenciální zapojení USA. V posledních dnech je stále více odsunuta na okraj, protože podpora USA Izraeli přivádí administrativu na pokraj vojenské akce.Gabbardová, která se na začátku tohoto měsíce nezúčastnila schůzky o Íránu v Camp Davidu s dalšími členy vlády, v roce 2019 na Twitteru napsala, že Trump „se zdá odhodlaný jít do války s Íránem, i když během kampaně sliboval, že ukončí války za změnu režimu“.Trumpovo odmítnutí zpravodajských hodnocení poukazuje na hlubší vnitřní napětí, protože několik hlasitých kritiků vojenské akce USA proti Íránu – včetně Williama Rugera a Daniela Davise – bylo jmenováno do vysokých zpravodajských funkcí. Gabbardová později Davisovo jmenování stáhla po negativních reakcích na jeho komentáře, v nichž označil izraelskou válku v Gaze za „strategickou a morální chybu“.Mnoho z nejvýznamnějších skeptiků MAGA-world ohledně vojenských úderů USA proti Íránu – včetně Tuckera Carlsona a Steva Bannona – v posledních dnech výslovně lamentovalo nad Gabbardovou nedostatečnou vlivem na Trumpovo rozhodování, protože vojenská akce USA se zdá být stále reálnější. Někteří začínají spojovat načasování úderů s blížícím se odchodem Kurilly do důchodu příští měsíc.„Nemyslím si, že je náhoda, že se před jeho odchodem do důchodu zvyšuje tlak, aby se něco udělalo,“ řekl v podcastu Breaking Points Dan Caldwell, bývalý vysoký poradce ministra obrany USA Petea Hegsetha, který byl propuštěn za údajné úniky informací.„Má zásadně odlišný názor na význam Blízkého východu než mnoho jiných lidí v administrativě,“ pokračoval Caldwell a dodal, že Kurilla „věří, že vojenská kampaň proti Íránu nebude tak nákladná jako jiné“.„Je to jestřáb mezi jestřáby,“ řekl Curt Mills, výkonný ředitel The American Conservative, pro Responsible Statecraft. „[Izraelci] věděli, že brzy ztratí spojence. Věděli, že jednání [s Íránem] pokračují. Íránci několik dní před útokem naznačili, že jsou blízko přijetí dohody. Všechny tyto věci tedy hrály roli.“„A mezitím si myslím, že existují všechny důkazy o tom, že Kurilla by alespoň zahájil konflikt a před svým odchodem by si na něm užil svou chvilku slávy,“ dodal Mills.