Trump tvrdí, že neopustil summit G7, aby pracoval na příměří mezi Izraelem a Íránem

17. 6. 2025

Donald Trump popřel, že by předčasně opustil summit lídrů G7 v Kanadě, aby pracoval na příměří mezi Izraelem a Íránem. Ve svém příspěvku na sociálních sítích také zesměšnil Emmanuela Macrona jako „toužícího po publicitě“.



Trump uvedl, že francouzský prezident „nemá ponětí“, proč se vrací do Washingtonu, a že důvod je „mnohem závažnější“ než příměří. Macron dříve naznačil, že Trump učinil „nabídku“ příměří. Trumpův příspěvek v plném znění:



Prezident Francie Emmanuel Macron, který touží po publicitě, se mylně vyjádřil, že jsem opustil summit G7 v Kanadě, abych se vrátil do Washingtonu a pracoval na „přímém míru“ mezi Izraelem a Íránem. To není pravda!



Nemá tušení, proč jsem nyní na cestě do Washingtonu, ale rozhodně to nemá nic společného s přímým mírem. Je to mnohem větší věc. Ať už úmyslně nebo ne, Emmanuel se vždy mýlí. Sledujte mne!

Pět Palestinců čekajících na pomoc bylo zastřeleno izraelskými vojáky, informují palestinská média





Jak jsme již dříve informovali, jedním z cílů izraelských útoků v pondělí v noci byla státní televizní stanice. Novináři jsou podle mezinárodního humanitárního práva považováni za civilisty a jejich úmyslné napadení je válečným zločinem.



Izraelská palba zabila nejméně 45 Palestinců v Khan Younis



Agentura Reuters informovala, že izraelská palba zabila nejméně 45 Palestinců, kteří čekali na nákladní vozy s humanitární pomocí v Khan Younis v jižní části pásma Gazy, uvedlo ve svém prohlášení ministerstvo zdravotnictví tohoto území.



Ministerstvo zdravotnictví dodalo, že desítky dalších lidí byly při útoku zraněny.



K incidentu došlo poté, co v pondělí večer izraelské síly zahájily palbu na lidi čekající na pomoc v severozápadní části města Gaza, přičemž pět palestinských civilistů bylo zabito a několik dalších zraněno.



V pondělí bylo také zabito 37 lidí při střelbě poblíž center pro distribuci potravin provozovaných soukromými americkými dodavateli a střežených izraelskými vojáky.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že 45 Palestinců zabitých při čekání na pomoc v Khan Younis zemřelo v důsledku ostřelování izraelskými tanky, informuje agentura Reuters.



Ministerstvo zdravotnictví dodalo, že desítky dalších osob byly při incidentu zraněny.



Záchranáři uvedli, že podle svědků izraelské tanky ostřelovaly dav zoufalých Palestinců čekajících na pomocní vozy podél hlavní východní silnice v Khan Younis.



Zdravotníci uvedli, že očekávají nárůst počtu obětí, protože mnoho zraněných je v kritickém stavu.



Ministerstvo ve svém prohlášení dodalo, že Násirova nemocnice, kam byli zranění převezeni, je přetížena velkým počtem mrtvých a zraněných.





Téměř 300 obětí hlásí zaměstnanec Násirovy nemocnice v Khan Younis v jižní části pásma Gazy

Dr. Mohammed Saqer, vedoucí ošetřovatel v nemocnici, uvedl, že osoby přivezené do nemocnice byly napadeny „tanky“, když čekaly na jídlo.



Uvedl:



Do Násirovy nemocnice právě dorazilo téměř 300 mrtvých a zraněných... Situace je nyní mimo kontrolu.



Nemocnice již není schopna zvládnout tak vysoký počet případů.



Toto prohlášení přichází spolu se zprávami o izraelské palbě, při které bylo zabito nejméně 45 Palestinců v Khan Younis, kteří čekali na nákladní vozy s humanitární pomocí.



Místní média uvedla, že v úterý byly slyšet dvě exploze v severozápadním íránském městě Tabríz, informovala agentura AFP.



Noviny Ham Mihan informovaly o dvou explozích, které se ve městě odehrály „s odstupem pěti minut“.



„V úterý ráno byl po explozi kolem Tabrízu vidět hustý kouř,“ uvedla agentura Mehr a zveřejnila video z města, které leží více než 600 kilometrů od Teheránu.



Ve městě se také nachází významná letecká základna, na kterou se v posledních dnech zaměřil Izrael.





Indie vyzvala své občany, aby opustili Teherán, zatímco někteří občané již uprchli přes íránské hranice, protože země je bombardována Izraelem, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).



Izrael vyhrožuje, že bude pokračovat v útocích čtyři dny po zahájení ofenzivy proti Íránu, který zahájil odvetné údery, a New Delhi uvedlo, že indičtí studenti již opustili Teherán.



Ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo:



Obyvatelům, kteří jsou z hlediska dopravy soběstační, bylo také doporučeno, aby s ohledem na vývoj situace opustili město.



Varování přišlo poté, co Donald Trump řekl, že „všichni“ by měli „okamžitě“ opustit íránské hlavní město, kde žije téměř 10 milionů lidí.



Nové Dillí uvedlo, že „některým Indům bylo umožněno opustit Írán přes hranici s Arménií“, stovky kilometrů severozápadně od Teheránu.



Ministerstvo zahraničí neuvedlo, kolik jeho občanů bylo v Íránu postiženo, vládní údaje z loňského roku uváděly, že v zemi žilo kolem 10 000 Indů.





Izraelská armáda zavraždila íránského válečného náčelníka štábu



Izraelská armáda v úterý oznámila, že zavraždila Aliho Shadmaniho, kterého identifikovala jako íránského válečného náčelníka štábu, informuje agentura Reuters.



Izraelci popsali Shadmaniho jako „nejvyššího vojenského velitele“ Íránu.



Shadmani byl do své funkce jmenován po vraždě Gholamaliho Rashida minulý týden izraelskými silami, který byl bývalým šéfem ústředí Khatam al-Anbiya.





Pět palestinských civilistů bylo zabito a několik dalších zraněno poté, co izraelské síly v pondělí večer zahájily palbu na lidi čekající na pomoc v severozápadní části města Gaza, informovala palestinská agentura Wafa.



K nejnovějšímu masakru došlo poté, co bylo v pondělí ráno zabito 37 lidí při střelbě poblíž center pro distribuci potravin provozovaných soukromými americkými dodavateli a střežených izraelskými vojáky. Jedná se o nejvyšší počet obětí od začátku operací Gazské humanitární nadace před třemi týdny, kdy dochází k téměř denním střelbám.



Wafa s odvoláním na lékařské zdroje uvedla, že počet Palestinců zabitých při hledání pomoci dosáhl 338 a od 27. května bylo zraněno 2 831 lidí.



Americká média informovala, že summit předčasně opustil také ministr zahraničí Marco Rubio.





Výbuchy následovaly po sirénách, které zazněly v několika částech Izraele, a armáda varovala před příchodem íránských raket.Armáda v prohlášení uvedla, že letectvo „provádí operace k zachycení a úderu tam, kde je to nutné, aby byla eliminována hrozba“.V příspěvku na Twitteru dodala:Stíhací letouny vzdušných sil provedly včera v noci několik vln úderů zaměřených na desítky vojenských cílů íránského režimu v západním Íránu.Toto tvrzení nebylo možné ověřit.Žena, která je léčena na jednotce intenzivní péče v Shamir Medical Center v centrálním Izraeli, utrpěla podle filipínského velvyslanectví v Tel Avivu těžká zranění srdce a plic.Hans Cacdac, tajemník ministerstva pro migrující pracovníky, řekl filipínské televizní stanici GMA, že je při vědomí, ale její stav zůstává kritický.Podle místních médií bylo v Izraeli zraněno osm filipínských občanů, z nichž šest již bylo propuštěno z nemocnice.„Děláme vše, co je v našich silách, abychom se dostali k našim občanům postiženým touto krizí a pomohli jim,“ uvedla filipínská velvyslankyně v Izraeli Aileen Mendiola. „Naše myšlenky a modlitby jsou s nimi a jejich rodinami, zejména s naší kababayan [filipínskou krajankou], která nyní bojuje o život. Žádáme filipínskou komunitu, aby se k nám připojila v modlitbách za její přežití a uzdravení.“Úředníci z ministerstva pro migrující pracovníky pomáhají 14 Filipíncům postiženým konfliktem, mimo jiné jim poskytují dočasné ubytování, informovala stanice GMA. Po eskalaci konfliktu požádalo o repatriaci nejméně 109 filipínských migrantů.V Izraeli pracuje asi 30 000 filipínských občanů, z nichž mnozí jsou zaměstnáni jako pečovatelé.Všichni zaměstnanci americké vlády a jejich rodinní příslušníci by měli až do odvolání zůstat ve svých obydlích nebo v jejich blízkosti, uvedla ambasáda.Lídři G7 v prohlášení, v němž označili Írán za „hlavní zdroj regionální nestability a teroru“, potvrdili, že „Izrael má právo se bránit“ a že „opětovně vyjadřují podporu bezpečnosti Izraele“.Izrael v pátek, kdy Washington a Teherán vedly jednání o jaderném programu, provedl překvapivý útok na Írán, při kterém podle íránských zdrojů zahynulo více než 200 lidí, převážně civilistů, z nichž mnozí byli děti. Odvetné údery Íránu si podle Izraele vyžádaly 24 životů, všechny civilistů.Dřívější zprávy uváděly, že americký prezident Donald Trump odmítl podepsat prohlášení vyzývající k zdrženlivosti, deeskalaci a diplomacii.Úplné znění prohlášení:Tim Kaine, demokratický senátor za Virginii, v pondělí předložil rezoluci o válečných pravomocích, která by americkým ozbrojeným silám zakázala podnikat přímé akce proti Íránu bez výslovného souhlasu Kongresu nebo vyhlášení války.„Jsem hluboce znepokojen tím, že nedávné eskalace nepřátelství mezi Izraelem a Íránem by mohly rychle vtáhnout Spojené státy do dalšího nekonečného konfliktu,“ uvedl Kaine v prohlášení.„Americký lid nemá zájem posílat vojáky do další nekonečné války na Blízkém východě. Tato rezoluce zajistí, že pokud se rozhodneme vyslat muže a ženy v uniformách do nebezpečí, bude o tom proběhnout debata a hlasování v Kongresu.“Toto opatření, stejně jako jiné pokusy o získání moci zpět od výkonné moci, čelí v Kongresu ovládaném republikány, kde republikáni většinou nejsou ochotni zpochybňovat autoritu Donalda Trumpa, těžkému boji.„Pokud diplomacie selže... pomozte Izraeli dokončit práci. Dejte jim bomby, v případě potřeby s nimi leťte,“ řekl v neděli senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny v pořadu CBS Face the Nation.Někteří republikáni však tento krok podpořili.„Není to naše válka. Ale kdyby byla, Kongres musí o takových záležitostech rozhodovat v souladu s naší ústavou,“ řekl republikánský zástupce Thomas Massie z Kentucky.„Samozřejmě,“ odpověděl Hegseth v pořadu Jesse Watters Primetime na Fox News na otázku, zda Trump stále usiluje o jadernou dohodu s Íránem. „Jeho postoj se nezměnil.“ Pokračoval:To, co sledujete v reálném čase, je mír prostřednictvím síly a Amerika na prvním místě ... V regionu zaujmeme obranný postoj, abychom byli silní v úsilí o mírovou dohodu. A rozhodně doufáme, že se tak stane ...Prezident Trump dal jasně najevo, že [dohoda] je na stole, otázkou je, zda ji Írán přijme.Trval na tom, že páteční šokující útok Izraele na Írán – který přišel uprostřed jednání USA a Íránu o jaderné dohodě – byl „sebeobranou“.Fox dříve informoval, že Trump nařídil pracovníkům národní bezpečnosti, aby se po předčasném odchodu ze summitu lídrů G7 v Kanadě sešli v situační místnosti.