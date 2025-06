Trump experimentuje s policejními taktikami

19. 6. 2025

čas čtení 7 minut

Ve velkých i malých městech maskovaní agenti unášejí místní obyvatele a zadržují je bez přístupu k rodinám nebo právníkům. Po pouhých šesti měsících ve funkci ztratil Trumpův režim v neuvěřitelné míře podporu veřejnosti. Podle červnového průzkumu Quinnipiac mezi registrovanými voliči v USA 54% respondentů vyjadřuje nesouhlas s výkonem Donalda Trumpa v prezidentské funkci. S jeho přístupem k imigraci nesouhlasí 54% lidí, s řízením ekonomiky 56% respondentů atp., informuje na webu Commondreams Peter Montague.

Navzdory svým mizerným preferencím prezident naléhá na Senát, aby přijal další velmi nepopulární návrh („One Big Beautiful Bill Act“), který by omezil Medicaid, zrušil zdravotní pojištění pro 7 milionů rodin a odstranil potravinovou pomoc pro 40 milionů lidí s nízkými příjmy, včetně 16 milionů dětí.

Z politického hlediska je to šílenství. Prezidentova popularita je již na úrovni „poraženého“, a přesto prosazuje přijetí nového zákona, který ho bude stát ještě více podpory, a to pouhých 17 měsíců před volbami, které rozhodnou o kontrole nad Sněmovnou reprezentantů. Co se to vlastně děje?

V předvečer voleb v roce 2024 Trump mnohokrát prohlásil, že pokud vyhraje, jeho příznivci už nikdy nebudou muset volit, protože systém bude „opraven“. Od tohoto podivného postoje odstoupit odmítl.

Trump také několikrát řekl, že se může ucházet o třetí prezidentské období, což je v přímém rozporu s 22. dodatkem Ústavy. „Existují způsoby, jak to udělat,“ řekl NBC News 25. března 2025. Když byl požádán, aby prozradil více o těchto „způsobech“, odpověděl jednoduše: „Ne.“

Minulý týden jsme v Los Angeles byli svědky toho, jak Trump experimentoval se způsoby, jak udržet sebe a ostatní republikány u moci na neurčitou dobu.

Od svého nástupu do úřadu v roce 2017 Trump vyzkoušel různé krizové prohlášení a 21krát vyhlásil „stav nouze“ (z toho 8krát v roce 2025), což prováděl daleko častěji než kterýkoli prezident před ním.

S využitím svého oblíbeného tématu – imigrace – vyprovokoval Trump minulý týden v Los Angeles konfrontaci, aby vyvolal krizi: Poslal do LA maskované agenty Imigrační a celní policie (ICE) bez soudního příkazu, aby unesli stovky pracujících lidí, spoutali je, uvěznili v suterénu federální budovy bez jídla a vody a odepřeli jim kontakt s rodinami nebo právníky. To je skutečný policejní stát.

Poté vyšly do ulic protestovat stovky obyvatel Los Angeles. Městští úředníci (starosta a policejní náčelník) opakovaně tvrdili, že mají situaci pod kontrolou, ale Trump trval na vyvolání nouzového stavu. Prezident prohlásil, že obrovské město Los Angeles (rozloha: 498 čtverečních mil, 3,8 milionu obyvatel) bude „vypáleno do základů“ a „zcela zničeno“, pokud jeho "majestát" nezasáhne, aby město „osvobodil“ od „invaze migrantů“, „nelegálních přistěhovalců a zločinců“. Poté, bez konzultace s guvernérem nebo starostou, zmobilizoval 4 000 vojáků Národní gardy a 700 mariňáků, aby převzali policejní funkce. Pouliční protesty pak zcela pochopitelně zesílily.

Na tiskové konferenci ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová věcně vysvětlila, že cílem je svrhnout místní volené představitele, nebo, jak to vyjádřila, „osvobodit“ Los Angeles od jeho „socialistických“ vůdců, kalifornského guvernéra Gavina Newsoma a starostky Karen Bassové.

Historička Heather Cox Richardson 9. června uvedla, že se prezident Donald Trump nyní stává výrazně autoritářštějším politikem: „Není pochyb o tom, že vzhledem k tomu, že ostatní iniciativy uvízly na mrtvém bodě a veřejné mínění se obrací proti administrativě v každé otázce, se Trumpův režim snaží zavést policejní stát,“ napsala Richardson.

To vyvolává otázku: Má Trump prostředky na to, aby vyslal ICE do měst po celé zemi, aby tam vyvolal „nouzové stavy“, které pak „vyžadují“, aby prezident vyslal armádu, aby převzala základní funkce místních a státních vlád?

Tím se kruh uzavírá a vracíme se k One Big Beautiful Bill Act (BBB), který Trump a jeho republikánští přátelé tak dychtivě chtějí prosadit.

BBB poskytuje více než 100 miliard dolarů na tvrdé zásahy proti imigrantům, jako byl ten v Los Angeles: 75 miliard dolarů v doplňkových prostředcích pro ICE na větší vymáhání práva v zemi; dalších 45 miliard dolarů na intenzivnější zadržování dospělých imigrantů; dalších 14,4 miliardy dolarů na dopravu a deportace ICE; 10 miliard dolarů na najmutí dalších agentů ICE; plus 2,4 miliardy na odměny místním orgánům činným v trestním řízení za účast na akcích ICE – celkem 146,8 miliardy dolarů nových peněz pro ICE, aby mohla zopakovat invazi do Los Angeles v desítkách dalších měst současně.

David Frum v časopise The Atlantic tvrdí, že události v Los Angeles byly Trumpovou generální zkouškou na vytvoření policejního státu, který by se mohl rozvinout ve třech krocích před volbami v polovině funkčního období v listopadu 2026:

Krok 1: Využít federální pravomoci k vyprovokování nějakého druhu nepokojů vhodných pro televizi. Krok 2: Využít nepokoje k vyhlášení stavu nouze a nasazení federálních vojsk. Krok 3: Převzít kontrolu nad místními vládními operacemi – policejní dohled v červnu 2025; volby v listopadu 2026.

„Pokud Trump dokáže před volbami do Kongresu vyvolat nepokoje v modrých státech, může uplatnit mimořádné pravomoci a zavést federální kontrolu nad volebním procesem, tedy svou kontrolu,“ píše Frum.

Zdá se, že Trump nyní provádí experimenty s policejním státem v menších městech, možná aby nás připravil na své metody zastrašování a ovládání místních obyvatel.

Reportérka Catherine Rampell ve Washington Post popsala příjezd šesti neidentifikovaných maskovaných mužů do Great Barringtonu v Massachusetts (7 245 obyvatel). Statní muži byli „oblečeni tak, jako kdyby padákem seskočili do válečné zóny“ a tvrdili, že jsou agenti ICE. Přijeli v neoznačených autech, některá s poznávacími značkami z jiných států. Když je místní podnikatel požádal, aby se legitimovali, odmítli předložit doklady, zatykače nebo jména zločinců, které údajně hledají. Místo toho obvinili tazatele z podněcování bezpráví. Poté muže popadli, strčili ho na zadní sedadlo a odjeli. Unesený zahradník je patrně uvězněn v detenčním zařízení ICE poblíž Bostonu, nicméně Rampell se ho marně pokoušela najít.

Nikdo neví, zda šest únosců v Great Barringtonu byli skutečně agenti ICE. Mohlo se jednat o nějakou jinou federální tajnou policii. V každém případě zastrašovali místní obyvatele, jimž vyslali vzkaz, že žádné město není v bezpečí před Trumpovou novou taktikou ve stylu Los Angeles.

Až Trump na základě dostatečných experimentů zjistí, že může ovládnout jakékoli město, co bude dál? Plnohodnotný policejní stát? Aby byla Amerika opět velká, zavede se stanné právo, pozastaví se občanské svobody, posílí se státní dohled, dále se oslabí soudní kontrola a potlačí se nesouhlas silou?

To by byly zaručené „metody“, jak nechat „zvolit“ nepopulárního prezidenta potřetí.





Celý text v anglickém originále https://www.commondreams.org/opinion/trump-police-state

