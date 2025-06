Trump, Netanjahu a Chameneí – tři rozhněvaní staří muži, kteří nás mohou všechny zabít

16. 6. 2025

Ať už jsou neschopní, pohánění touhou přežít nebo zkorumpovaní, nejsou způsobilí vést své země, natož činit rozhodnutí, která ohrožují celý svět, píše Simon Tisdall





Nebylo to nevyhnutelné. Tuto válku si zvolil Izrael. Mohlo se tomu zabránit. Diplomatická jednání byla v plném proudu, když bombardéry vzlétly do Íránu. Pokračující nelegální a neoprávněné letecké údery Izraele pravděpodobně nedosáhnou svého deklarovaného cíle – trvale zastavit údajné snahy Teheránu o vybudování jaderných zbraní – a mohou je naopak urychlit. Musí být okamžitě zastaveny. Stejně tak musí Írán okamžitě zastavit odvetné akce a upustit od eskalujících hrozeb útoků na americké a britské základny. Nebylo to nevyhnutelné. Tuto válku si zvolil Izrael. Mohlo se tomu zabránit. Diplomatická jednání byla v plném proudu, když bombardéry vzlétly do Íránu.Musí být okamžitě zastaveny. Stejně tak musí Írán okamžitě zastavit odvetné akce a upustit od eskalujících hrozeb útoků na americké a britské základny.



Tento konflikt se neomezuje, jako tomu bylo loni, na vzájemné odvetné útoky a „precizní údery“ na úzký okruh vojenských cílů. Dosáhl zcela jiné úrovně. Potenciálně není nic vyloučeno. Na obou stranách umírají civilisté. Cílem jsou vůdci. Rétorika je mimo kontrolu. S Izraelem bojujícím na několika frontách a zdecimovaným íránským režimem zahnaným do kouta je Blízký východ blíže než kdy jindy katastrofálnímu konfliktu.



Důvody pro válku se vždy najdou. Kořeny velkých konfliktů často sahají desítky let do minulosti – a to platí i pro vendetu mezi Izraelem a Íránem, která sahá až do islámské revoluce v roce 1979. Takzvaná „stínová válka“ mezi těmito dvěma zeměmi se v posledních letech zintenzivnila. Dosud se však podařilo zabránit totálnímu konfliktu. Kdo tedy nese hlavní vinu za tento náhlý a bezprecedentní výbuch?



Odpověď: tři rozhněvaní staří muži, jejichž chování vyvolává vážné pochybnosti o jejich úsudku, zdravém rozumu, motivech a dokonce i duševním zdraví.



Skutečnost, že jeden z nich – izraelský premiér Benjamin Netanjahu – se již roky aktivně snaží o konfrontaci s Íránem, neznamená, že k ní muselo dojít. Skutečnost, že teheránský režim je po loňských izraelských útocích a porážce svého spojence Hizballáhu neobvykle zranitelný, nijak neopravňuje překvapivý útok na jeho suverénní území. Je pravda, že inspektoři OSN tvrdí, že Írán porušuje smluvní závazky. To však neznamená zelenou pro válku.



75letý Netanjahu není schopen vést Izrael, natož činit za něj rozhodnutí o životě a smrti. Nepodařilo se mu ochránit Izraelce před teroristickými útoky v roce 2023 a poté se vyhnul odpovědnosti. Nesplnil svůj slib zničit Hamás a přivést zpět rukojmí, přičemž jeho vojáci zabili v Gaze více než 55 000 Palestinců. Napadl Libanon a Sýrii. Nyní je na řadě Írán. Kde se zastaví? Bude příště bojovat proti Turecku? Není to vyloučené.



Válka je Netanjahuovou volbou. Je to to, co ho ráno dostává z postele. Je to to, co udržuje jeho a jeho britskými sankcemi potrestané krajně pravicové kumpány u moci a mimo vězení. Jeho činy způsobily mimořádnou škodu reputaci jeho země a podnítily antisemitismus po celém světě. Tvrdí, že Izrael bojuje o svou existenci – ale jeho vlastní politické přežití je také jeho prvořadým zájmem. Netanjahu byl obviněn z válečných zločinů v Gaze. Měl by být zatčen, nikoli bráněn a podporován, než spáchá další zločiny.



Druhým hlavním viníkem je ajatolláh Alí Chameneí, válkychtivý nejvyšší vůdce Íránu. Měl být už před lety odsunut do ústraní v Komu. Tento 86letý muž sedí v čele represivního, zkorumpovaného teokratického režimu, který ztratil kontakt se společností a lidmi, jimž údajně slouží. Volby jsou zmanipulované, soudci jsou zkorumpovaní, cenzura médií je všudypřítomná. Režim je notoricky známý svou vojenskou neschopností, špatným hospodařením a brutálním pronásledováním mladých žen, homosexuálů a obhájců lidských práv, jako je Nasrin Sotoudehová.



Stejně jako Netanjahu je Chameneí podporován tvrdými konzervativci a odporují mu reformisté, ale rozhoduje on. Jeho podezřelé trvání na zintenzivnění obohacování uranu, i když pro civilní účely není využití, nakonec Netanjahuovi otevřelo cestu. Ačkoli se o něm říká, že je nemocný, Chameneí je klíčovým důvodem, proč Írán neopustí svůj jaderný program. I bez něj je Netanjahuova představa, že jej lze zcela eliminovat, fantazií.



Tato slepá skvrna může být konečnou zkázou režimu. Izraelské údery zabily vysoké vojenské velitele a poškodily jaderná zařízení a síly balistických raket a dronů. Dalším cílem může být sám Chameneí a životně důležité vývozy energie z Íránu. V povýšeném videu Netanjahu vyzval Íránce, aby povstali a uchopili svou „svobodu“. Mnozí by to rádi udělali. Problém s takovou radou, která pochází z pochybného zdroje, je, že by mohla mít opačný účinek a sjednotit veřejnost i arabské vůdce kolem režimu.



Íránské hrozby, že zaútočí na americké, britské a francouzské základny a lodě, pokud pomohou bránit Izrael, a že uzavře Hormuzský průliv, zvyšují riziko totální války a globálního energetického šoku, který by mohl poškodit Západ a prospět Rusku. To jsou některé z přímých důsledků slabého a váhavého postoje Donalda Trumpa.



Trump (79) je třetím mužem v této tragédii, které se dalo zabránit. Dříve prohlásil, že upřednostňuje vyjednání nové jaderné dohody s Íránem, poté co tu předchozí hloupě zrušil. Nemohl se však rozhodnout pro podmínky a jeho amatérští vyjednavači neustále měnili svůj postoj. Částečně to bylo proto, že Trump, stejně jako v případě Palestiny a Ukrajiny, je příliš líný, aby se zabýval detaily. Místo toho improvizuje a spoléhá se na svůj instinkt, který je vždy špatný. To z něj dělá snadnou kořist pro prohnané politiky, jako je Netanjahu.



Trumpova slabost a neschopnost znamenala, že když izraelský vůdce minulý týden trval na tom, že nastal správný čas pro totální útok na Írán, Trump ustoupil. Jak je jeho zvykem, jakmile útok začal, změnil názor, snažil se připsat si zásluhy a vydal vlastní pompézní hrozby. Pokaždé, když Trump otevře ústa, nechtěně potvrzuje podezření Íránu, že USA a Izrael jednají v úzké spolupráci.



Naléhavá zpráva pro Keira Starmera: každý, kdo si stále myslí, že Trump má alespoň nejmenší tušení, co dělá, když čelí velkým mezinárodním otázkám dneška, by si měl prostudovat alarmující události minulého týdne. Ať už se prodává Vladimíru Putinovi, zneužívá cla jako zbraň, zpackává příměří v Gaze nebo šikanuje sousedy, Trump je naprostá hrozba.





Tito rozzlobení staří muži by nás mohli všechny zabít.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

