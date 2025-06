Benátky v Bezosově košíku

Demonstrace, naplánované na všechny tři svatební dny (26.–28. června), mají být podle organizátorů „pokojné, ale rozhodné“. Plánují blokády kanálů, přístupových cest i symbolické happeningy. Protestní slogany jako „Benátky nejsou na prodej“ a „No Space for Bezos“ reflektují frustraci místních, kteří se cítí být stále více jen neviditelnou kulisou v globálním divadle luxusu a exkluzivity.



Zástupci Jeffa Bezose a Lauren Sánchezové se k situaci nadále odmítají veřejně vyjádřit. Pro mnohé to jen potvrzuje jejich odstup od reality města, které má být pouhou malebnou kulisou pro jejich pohádkovou svatbu.

Svatba, jejíž náklady se odhadují na 21 miliony dolarů, má podle dostupných informací využít několik ikonických benátských lokalit – mimo jiné historický sál Misericordia a ostrov San Giorgio Maggiore. Zhruba 200 vysoce postavených hostů – mezi nimi údajně Oprah Winfreyová, Katy Perry či členové rodiny Kardashianových – si vyžádá náročnou logistiku, včetně rezervace desítek vodních taxi, z nichž většina běžně slouží místním obyvatelům.Benátky se již několik desetiletí potýkají s dramatickým úbytkem obyvatel. Zatímco v roce 1951 žilo v historickém centru města přes 175 000 lidí, dnes jejich počet klesl pod hranici 49 000. Mnozí odborníci varují, že do několika let může počet trvale žijících obyvatel klesnout pod kritickou hranici, která by znamenala konec Benátek jako funkčního městského organismu.Za hlavní příčiny jsou označovány rostoucí ceny bydlení, převod rezidenčních nemovitostí na krátkodobé pronájmy typu Airbnb, odliv pracovních příležitostí a zhoršující se kvalita služeb pro místní – od zdravotnictví po školství.Benátky ročně navštíví až 20 milionů turistů. Tento masový turismus sice přináší městu příjmy, zároveň však vytváří obrovský tlak na infrastrukturu, životní prostředí a kvalitu života místních. Zavedení kontroverzního turistického vstupného v roce 2024 – s cílem regulovat příliv návštěvníků – podle kritiků nezajistilo kýžené výsledky. Mnozí tvrdí, že poplatek funguje spíš jako symbolické gesto bez skutečného omezení přílivu turistů.Ekologické organizace navíc dlouhodobě upozorňují na zranitelnost benátského ekosystému. Stoupající hladina moře, častější záplavy a znečištění laguny jsou přímými důsledky klimatických změn i nešetrného přístupu k městské infrastruktuře. Přítomnost superjachty Koru v hodnotě půl miliardy dolarů, která nyní kotví v laguně a která je součástí svatebních příprav, je tak dalším bodem kritiky.