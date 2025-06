Jak Izrael způsobuje sociální kolaps v Gaze

16. 6. 2025

Foto: Ozbrojení a maskovaní Palestinci zajišťují nákladní vozy naložené humanitární pomocí, které vjíždějí do Gazy přes izraelský přechod Kerem Shalom na silnici Salah al-Din východně od Khan Younis v jižní části pásma Gazy



Netanjahu posiluje zločinecké gangy a zneužívá humanitární pomoc, aby rozdělil pásmo Gazy na soupeřící území, kde povládne chaos, píše Mahmúd Muštaha



Od konce roku 2024 prochází Gaza transformací, která popírá tradiční rámce války nebo okupace. To, co se odehrává, není pouhé vojenské dobytí, ale plánovaná dezintegrace, v níž Izrael aktivně podporuje kolaps Gazy tím, že posiluje zločinecké milice, rozděluje moc a ničí všechny pilíře palestinské sociální infrastruktury.



V centru tohoto rozpadu stojí Jásir Abu Šabab, 32letý rodák z Rafahu beduínského původu. Abu Šabab, který byl kdysi uvězněn hnutím Hamás za obchod s drogami, nyní vede „lidové síly“ (al-Quwat al-Shaabiya), milici působící s otevřenou podporou Izraele v Rafahu na jihu pásma Gazy. Veřejně se prezentuje jako strážce pořádku a ochránce humanitární pomoci, ve skutečnosti je však klíčovou postavou proxy války, jejímž cílem je nahradit vládu válečníky a klanovým nátlakem. Od konce roku 2024 prochází Gaza transformací, která popírá tradiční rámce války nebo okupace. To, co se odehrává, není pouhé vojenské dobytí, ale plánovaná dezintegrace, v níž Izrael aktivně podporuje kolaps Gazy tím, že posiluje zločinecké milice, rozděluje moc a ničí všechny pilíře palestinské sociální infrastruktury.V centru tohoto rozpadu stojí Jásir Abu Šabab, 32letý rodák z Rafahu beduínského původu. Abu Šabab, který byl kdysi uvězněn hnutím Hamás za obchod s drogami, nyní vede „lidové síly“ (al-Quwat al-Shaabiya), milici působící s otevřenou podporou Izraele v Rafahu na jihu pásma Gazy. Veřejně se prezentuje jako strážce pořádku a ochránce humanitární pomoci, ve skutečnosti je však klíčovou postavou proxy války, jejímž cílem je nahradit vládu válečníky a klanovým nátlakem.





Vzestup Abu Šababa není náhoda. Premiér Benjamin Netanjahu přiznal, že „aktivoval mocné klany v Gaze“, aby čelil Hamásu, což potvrdil i bývalý pravicový izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman, stejně jako mediální vyšetřování, které odhalilo, že jeho milice operují v izraelsky kontrolovaných zónách a jsou vyzbrojeny zbraněmi AK-47 zabavenými Hamásu a redistribuovanými se souhlasem izraelské bezpečnostní rady.



Další důležitý prvek této strategie se objevil v březnu s americkou podporou Gaza Humanitarian Foundation (GHF), privatizovaným konsorciem pro pomoc, které bylo údajně vytvořeno za účelem obejít Hamás při poskytování pomoci. Místo toho se však stalo nástrojem kontroly, který přesměrovává humanitární dodávky přes milice jako Abu Šabab, přičemž přístup k nim je nakonec podmíněn biometrickou registrací a politickým prověřením.



Důvěryhodnost GHF rychle klesla. Během několika dní od zahájení činnosti rezignoval její generální ředitel s odkazem na porušování humanitárních zásad, zatímco švýcarská nevládní organizace požádala úřady o vyšetření této organizace. Kritici v izraelské vládě obvinili GHF, že je zástěrkou Mossadu, a Lieberman odsoudil to, co nazval „plýtváním stovek milionů dolarů [z peněz izraelských daňových poplatníků]“.



Na místě připomínaly distribuční místa pomoci GHF koncentrační tábory: vyhublí civilisté byli zavřeni za barikádami v horkém slunci a hlídáni ozbrojenými žoldáky v americké taktické výstroji. Uprostřed toho všeho stál Abu Šabab, oblečený v nové uniformě a obklopený propagandistickými transparenty hlásajícími jeho novou „protiteroristickou sílu“. Na svých sociálních sítích, nyní v arabštině a angličtině, prohlašuje, že jeho skupina je „hlasem pravdy proti terorismu za bezpečnou vlast“.



Poučení z role Abu Šababa v GHF je jasné: cílem Izraele není vládnout Gaze ani eliminovat Hamás, ale jednoduše zajistit, aby se moci nechopil nikdo jiný. Roztříštěním území na soupeřící léna ovládaná klany toužícími po moci a zločineckými gangy Izrael znemožňuje vznik jednotného politického odporu proti genocidě. A co je stejně důležité, výsledkem sociální dezintegrace Gazy by bylo další omezení jakékoli možnosti palestinské budoucnosti v enklávě – a donucení dalších obyvatel Gazy k odchodu.



„Předáváme zbraně zločincům“



Izraelské pokusy využít místní kolaboranty nejsou nové. Již více než sto let sionistické a později izraelské úřady budují spojenectví s okrajovými skupinami, od drúzských komunit a beduínských kmenů až po „vesnické ligy“ na Západním břehu v 80. letech. Od samého počátku bylo cílem spíše ochromení než dlouhodobá stabilita, a to platí i dnes: roztříštěná Gaza ovládaná válečníky se nemůže bránit, znovu vybudovat ani požadovat spravedlnost.



Nyní je brutalita této strategie v Gaze umocněna obléháním a hladomorem. „V listopadu 2024 klesl průměrný denní příjem potravin pro obyvatele Gazy již na 187 až 454 gramů na osobu,“ řekl časopisu +972 humanitární pracovník turecké humanitární organizace IHH Humanitarian Relief Foundation. „To už byla katastrofa. Nyní je krize ještě horší: pekárny zavírají kvůli nedostatku mouky, která se nyní prodává za 1 500 šekelů [425 dolarů] za 25kilogramový pytel.“



Izraelské úřady tvrdí, že povolují „základní množství potravin“, aby zabránily hladomoru. Pracovník IHH to kategoricky odmítl: „Nejde o to zabránit hladomoru,“ řekl. „Jde o to, aby lidé zůstali naživu, ale nebyli schopni klást odpor.“



Utrpení obyvatel Gazy je podle něj ještě umocněno úmyslnými útoky na humanitární infrastrukturu. Podle prohlášení vládního mediálního úřadu Gazy z dubna 2025 bylo od října 2023 Izraelem zabito přes 1 513 humanitárních pracovníků. Dne 25. května bylo bombardováno společné distribuční centrum IHH a Světového potravinového programu a pět zaměstnanců bylo zabito. „Umístění jsme předem sdělili příslušným orgánům,“ řekl. „Nebylo to k ničemu.“



Letecké bombardování není jediným nástrojem, který Izrael používá k zhoršování humanitární katastrofy v Gaze. Součástí systému je nyní i vydírání. „Na hranicích čekají nákladní vozy s humanitární pomocí, které Izrael technicky schválil k vjezdu. Když se je ale pokusíme přesunout, jsou blokovány,“ vysvětlil pracovník IHH. „Pašeráci z gangu Abu Šabab požadují za každý vůz 45 000 NIS [12 000 USD], aby je nechali projet.“



Zdroj z „Arrow Unit“, bezpečnostní jednotky působící pod ministerstvem vnitra Hamásu v Gaze, která má na starosti ochranu humanitárních konvojů, rovněž tvrdil, že „krádeže pomoci se dějí pod izraelskou ochranou“ a nejde o čin zločinců. „Viděli jsme gangy, jak otevřeně operují v oblastech hlídaných Izraelci a zadržují pomoc, aby ji prodaly za astronomické ceny na černém trhu,“ řekl.



Důstojník, který se představil jako K.H., dodal, že „severní Gaza nedostala pomoc od 18. března. A ani zásoby, které se dostanou na jih, nestačí k uspokojení potřeb obyvatelstva.“



Jednotka Arrow, která byla vytvořena v březnu 2024 za účelem koordinace s místními humanitárními organizacemi a respektovanými rodinami s cílem zajistit bezpečné doručení pomoci, tvrdí, že při pokusech zasáhnout proti rabování vedenému gangy čelí útokům izraelských sil. Podle vládního mediálního úřadu v Gaze bylo od začátku války v Gaze zabito 754 palestinských policistů a členů bezpečnostních složek zajišťujících pomoc.



Navzdory opakovaným tvrzením Izraele, že Hamás odklání nebo krade pomoc, nebyly humanitárním organizacím ani dárcovským státům předloženy žádné věrohodné důkazy. Někteří kritici Hamásu v Gaze však vyjádřili obavy, že určité prvky v rámci Hamásu mohou z distribuce pomoci těžit nebo do ní zasahovat. Tato tvrzení zůstávají neoficiální a nebyla nezávisle ověřena.



Mezitím agentury OSN a vyšetřování deníků The Washington Post a Haaretz zdokumentovaly krádeže páchané zločineckými gangy pod dohledem Izraele. Izraelská média na základě interních armádních dokumentů dokonce uvádějí 110 případů rabování humanitární pomoci, z nichž žádný nebyl spáchán Hamásem, ale „ozbrojenými gangy a organizovanými klany“. Jedná se o stejné skupiny, které podle důkazů operují pod ochranou izraelské armády v takzvaných „zónách smrti“, kde jsou na místě zastřeleni i neozbrojení palestinští civilisté.



Abychom plně pochopili chaos, který v posledních týdnech panuje v Gaze, včetně opakovaných masakrů palestinských civilistů v místech, kde se rozdává pomoc GHF, je důležité vidět rozsáhlé rabování humanitární pomoci tak, jaké skutečně je: výsledek záměrné izraelské politiky. „Dáváme zbraně zločincům a zločincům,“ jak to nedávno vyjádřil poslanec Lieberman.



Státem schválená proxy válka



Ještě znepokojivější je, že se objevila síť spojující Spojené arabské emiráty, izraelskou rozvědku a některé z nejznámějších vůdců gangů v Gaze, včetně Abu Šababa a jeho blízkých spolupracovníků Ghassana al-Duhinea, Bakra al-Wakeelyho a Essama Solimana Nabahina – bývalého člena ISIS, který se pod izraelskou ochranou znovu objevil v Rafahu.



Nabahin byl zapleten do vyšetřování Hamásu z roku 2015 týkajícího se bombových útoků na velitele brigád Qassam, poté uprchl na Sinaj, kde se připojil k militantům napojeným na ISIS a podílel se na útocích proti egyptským silám a civilistům. Jeho jméno se znovu objevilo v zprávě z roku 2017 o palestinských rekrutech ISIS na severu Sinaje. Ačkoli mnoho spolupracovníků bylo zabito při společných operacích Hamásu a Egypta, Nabahin unikl zajetí – jen aby se v polovině roku 2023 znovu objevil v uprchlickém táboře Nuseirat v Gaze, kde při pokusu o zatčení zabil policistu. Odsouzen k smrti, uprchl během izraelského útoku po 7. říjnu a znovu se objevil v Rafahu jako ozbrojený člen milice Abu Šababa, kde otevřeně spolupracoval s izraelskými silami.



Role Spojených arabských emirátů se vyjasňuje díky Ghassanu al-Duhinovi, zástupci Abu Šababa, který se objevil na videu, jak pózuje u uloupeného pickupu Isuzu s poznávací značkou ze Sharjahu. Použití těchto vozidel registrovaných ve Spojených arabských emirátech k rabování humanitární pomoci vyvolává naléhavé otázky o spoluúčasti Emirátů na zneužití humanitární pomoci v Gaze k ozbrojování.



V roce 2019 Hamás údajně zatkl údajného spolupracovníka izraelské tajné služby Shin Bet, který se přiznal, že dostal od Izraele rozkaz infiltrovat džihádistické skupiny na Sinaji. Pokud je to pravda, mají tyto zprávy nyní nový význam: tito aktéři nejsou zločinci, ale součástí státem schválené proxy války, v níž Izrael využívá členy ISIS, vrahy a drogových dealerů k rozvracení palestinské společnosti.



Navzdory negativním reakcím izraelská ochrana milice Abu Šababa napojené na ISIS zůstává neochvějná. Poté, co skandál vyšel najevo, Netanjahu svou politiku ještě zdvojnásobil a bránil ji otázkou: „Co je na tom špatného? Zachraňuje to jen životy vojáků IDF.“ Ale uměle vytvořená legitimita Abu Šababa se začíná rozpadat, a to i v rámci jeho vlastní komunity. Jeho beduínský klan v Rafahu vydal vzácné veřejné prohlášení, ve kterém ho odsoudil, a někteří příbuzní dokonce volají po jeho smrti. De facto úřady v Gaze označily jeho síly za zrádce a boje se stupňují. Od ledna 2025 zemřelo při střetech mezi frakcemi nejméně 50 jeho bojovníků – často kvůli rabování zásilek s humanitární pomocí.



V křížové palbě



Nedávný případ ještě více odhalil rozpad sociální soudržnosti v Gaze. Dne 11. června GHF oznámila, že autobus přepravující její místní zaměstnance byl přepaden, přičemž bylo zabito nejméně pět humanitárních pracovníků a další byli zraněni nebo pravděpodobně uneseni. Nadace útok připsala Hamásu, který však svou účast popřel a obvinil oběti, že jsou členy milice podporované Izraelem.



Téhož dne milice Abu Šababa údajně zabily šest příslušníků jednotky Arrow, zatímco izraelské síly podle místních zdravotních úřadů zabily nejméně 60 Palestinců v celé Gaze – téměř dvě třetiny z nich údajně při pokusu dostat se k distribučním místům potravin GHF. Rozsah a načasování násilí poukázaly na stále smrtelnější podmínky, v nichž musí civilisté bojovat o holé přežití.



Tyto incidenty, stejně jako další smrtící střelby v místech distribuce potravin, odrážejí znepokojivý trend: zrychlující se rozpad práva a pořádku, kdy se humanitární pomoc stále více zaplétá do násilí. Tragicky, mnoho z těchto střetů nyní staví Palestince proti sobě – sousedy, příbuzné a bývalé spojence rozdělené strachem, nedostatkem a politickou manipulací. Koridory pro humanitární pomoc se staly bojištěm, které symbolizuje nejen kolaps humanitárních systémů, ale i hlubší rozpad sociální struktury Gazy.





Vzhledem k tomu, že Hamás i Palestinská samospráva jsou podstatně oslabeny a občanská společnost je v troskách, palestinská samospráva se zdá být vzdálenější než kdy jindy. Zatímco se Gaza mění v selhávající stát, její obyvatelé jsou nuceni čelit této nebezpečné situaci hladoví, zlomení a zcela osamocení. V tomto vakuu solidarity a pomoci jsou ponecháni napospas zkáze s ničím jiným než svou vůlí přežít.





Zdroj v angličtině ZDE

