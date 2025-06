Severní Irsko: Policie nasadila proti výtržníkům vodní děla

16. 6. 2025

čas čtení 2 minuty

V Severním Irsku došlo ke střetům pátou noc v řadě, kdy protiimigrantští demonstranti zaútočili na policisty.

Pořádková policie byla napadena benzínovými bombami, ohňostroji a lahvemi, uvedla tisková agentura DPA.

"Minulou noc byla policie v Portadownu pod neustálým útokem výtržníků, kteří házeli zdivo a další předměty," řekl tiskové agentuře AFP Ryan Henderson, zástupce vrchního konstábla Policejní služby Severního Irska (PSNI).

Jak policie reagovala na násilí v Severním Irsku?

PSNI dvakrát kolem půlnoci místního času použila k rozehnání davu vodní děla.

Henderson řekl, že policejní přítomnost byla o víkendu zvýšena v celém Severním Irsku, "aby uklidnila naše komunity a ochránila naše ulice".

Asi 63 policistů bylo zraněno při násilných protestech, které poprvé začaly v Ballymeně, asi 80 kilometrů od Portadownu. Úřady zatkly 15 lidí a obvinily čtyři, z nichž většina jsou teenageři.

Město Derry/Londonderry také zažilo nepokoje a škody na veřejném majetku. Nepokoje se rozšířily také do měst Larne, Belfast a Coleraine.

"To, co jsme viděli v posledních čtyřech dnech, byla devastace, bylo to strašlivé pro lidi, na které se zaměřili - jsou to ženy a děti, jsou to rodiny, které jsou vystaveny rasistickým a násilným útokům, a to je špatné na všech úrovních," řekla první ministryně Michelle O'Neillová.

Proč jsou v Severním Irsku nepokoje?

První nepokoje přišly po údajném pokusu o znásilnění mladé dívky dvěma teenagery v Ballymeně.

Dva teenageři byli zatčeni a zůstávají ve vazbě. Policie veřejně nepřiznala jejich totožnost, ale požádala u soudu o rumunské tlumočníky.

Policie ve čtvrtek uvedla, že cizinci byli nuceni skrývat se ve skříních a na půdách kvůli rasistické povaze nepokojů.

"Zastavte toto násilí. Půjdeme po vás. Zatkneme vás. Budeme vás úspěšně stíhat," řekl šéf severoirské policie Jon Boutcher a označil výtržníky za "bigotní a rasistické".

Řekl, že dívka, která přežila sexuální útok, byla nepokoji "dále traumatizována".

Úřad pro bydlení Severního Irska uvedl, že 14 rodinám bylo poskytnuto nouzové ubytování a pomoc byla tento týden rozšířena do asi 50 domácností.

Severní Irsko je součástí Spojeného království, ale bylo oblastí násilného konfliktu mezi republikány, kteří chtěli sjednotit irský ostrov, a unionisty, kteří chtěli zůstat součástí Spojeného království.

Násilnosti z velké části skončily Velkopáteční dohodou z roku 1998, ale napětí se po brexitu zvýšilo.

Zdroj v angličtině: ZDE

