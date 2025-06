Írán varuje, že pokud USA, Velká Británie a Francie zabrání útokům na Izrael, budou cílem úderů jejich základny v regionu

14. 6. 2025

IDF: „V tuto chvíli útočíme na Írán“



Izraelská armáda uvedla, že Írán stále disponuje arzenálem, který může Izraeli způsobit vážné škody.



Izraelská armáda dodala, že „v tuto chvíli útočíme na Írán“ a že „íránské útoky nejsou za námi“.



Armáda dále uvedla: „Budeme pokračovat v útocích a ničení íránských raketových základen typu země-země.“



V novém příspěvku na Truth Social Donald Trump uvedl, že v sobotu ráno hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



Trump řekl, že Putin „stejně jako já cítí, že válka mezi Izraelem a Íránem by měla skončit“, a dodal, že Putinovi řekl, že „jeho válka [s Ukrajinou] by také měla skončit“.





Irácká vláda v sobotu vyzvala USA, aby zabránily izraelským letadlům v narušování iráckého vzdušného prostoru za účelem provedení útoků proti Íránu, a to s odvoláním na bilaterální dohody a mezinárodní právo, informuje agentura Reuters.



Na Kypru, členském státě Evropské unie nejblíže Blízkému východu, úřady aktivovaly nouzový evakuační plán, který stejně jako v předchozích krizích proměnil tento strategický ostrov v centrum pro občany třetích zemí prchající před konflikty v regionu.



Všechny oči se upírají na britské svrchované území na ostrově, které je pozůstatkem koloniální nadvlády, a kyperský prezident Nikos Christodoulides se snaží zdůraznit humanitární roli, kterou jeho země musí hrát.



„Opakuji, že Kyperská republika není do tohoto konfliktu nijak zapojena,“ uvedl dnes dříve. „Naše role je čistě humanitární a jsme připraveni, aktivovali jsme ‚plán Estia‘ pro případ, že bude třeba plnit naši roli, která je čistě humanitární,“ řekl novinářům s odkazem na evakuační plán.



Christodoulides uvedl, že kyperská rada národní bezpečnosti byla informována Spojeným královstvím, že žádná z vojenských zařízení – včetně základny královského letectva (RAF) v Akrotiri a zařízení pro sběr zpravodajských informací v Dhekelii na jihu ostrova – nebyla od vypuknutí krize v pátek ráno, kdy Izrael zaútočil na Írán, použita. Teherán slíbil, že pokud se některá z těchto zemí pokusí bránit raketovým a dronovým útokům, které Írán zahájil v odvetě, zaměří se na britské základny a lodě a na majetek patřící USA a Francii.



V Limassolu, oblíbeném přístavním městě na jihu Kypru, byly v pátek večer jasně vidět íránské rakety namířené na Izrael. Místní vláda informovala veřejnost, že v případě potřeby jsou připraveny obranné kryty, a ministerstvo vnitra spustilo mobilní aplikaci v řečtině a angličtině, která informuje lidi o umístění krytů.





Omán: Nejnovější kolo jaderných rozhovorů mezi USA a Íránem zrušeno





Omán oznámil, že nejnovější kolo jaderných rozhovorů mezi Íránem a USA, které se mělo konat v Maskatu, bylo zrušeno.



„Rozhovory mezi Íránem a USA, které se měly konat tuto neděli v Muscatu, se nyní neuskuteční. Diplomacie a dialog však zůstávají jedinou cestou k trvalému míru,“ uvedl ománský ministr zahraničí Badr Albusaidi v příspěvku na Twitteru.





Íránská média: Nejvyšší poradce nejvyššího vůdce zemřel v nemocnici po izraelském útoku



Ali Shamkhani, nejvyšší poradce íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího, zemřel v nemocnici den poté, co Izrael zahájil letecké údery po celé zemi, informují íránská média.



Shamkhani dříve deset let působil jako nejvyšší íránský bezpečnostní představitel a zastupoval Írán v jednáních o sblížení se Saúdskou Arábií, která zprostředkovala Čína.



Íránská média informovala o „masivní explozi“, ke které došlo v sobotu po izraelském úderu dronů na rafinérii South Pars v jižním přístavním městě Kangan, uvádí agentura Agence France-Presse.



„Před hodinou izraelský dron zasáhl jednu z rafinérií South Pars Phase 14 a způsobil mohutnou explozi a požár v rafinérii,“ uvedla agentura Tasnim, zatímco agentura Fars informovala, že hasiči pracují na uhašení požáru, který vypukl v důsledku útoku.





Čínský ministr zahraničí Wang Yi v sobotu hovořil se svým izraelským a íránským protějškem, uvedlo ministerstvo zahraničí v Pekingu.



Wang řekl íránskému Abbasovi Araghčimu, že Čína podpoří Teherán v „obraně jeho legitimních práv a zájmů“, uvedlo ministerstvo, zatímco izraelskému ministru zahraničí Gideonu Sa'arovi řekl, že Peking je proti izraelským akcím „útoku na Írán silou“, uvádějí prohlášení.





Turecký prezident Tayyip Erdogan řekl saúdskoarabskému korunnímu princi Mohammedovi bin Salmanovi, že izraelský útok na Írán dokázal, že Benjamin Netanjahu představuje největší hrozbu pro stabilitu regionu, uvedla Erdoganova kancelář.



V sobotním telefonickém rozhovoru Erdogan bin Salmanovi řekl, že Izrael musí být zastaven, aby se snížilo napětí, a že jaderný spor lze vyřešit pouze prostřednictvím jednání.



Potenciálně ničivá válka by mohla vyvolat vlny nelegální migrace do všech zemí regionu, uvedl Erdogan podle prohlášení.





Írán: Izraelské letecké údery zabily nejméně 30 vojáků ve východní provincii Ázerbájdžán



Íránské úřady uvedly, že při pátečních izraelských leteckých úderů bylo zabito nejméně 30 vojáků ve východní provincii Ázerbájdžán, informovala agentura ISNA.



„V důsledku agrese sionistického režimu proti této provincii od pátečního rána bylo při obraně islámské vlasti zabito 30 vojáků a jeden člen Červeného půlměsíce a 55 lidí bylo zraněno,“ uvedla agentura ISNA v sobotu s odvoláním na provinční úřady východního Ázerbájdžánu.

Po íránských úderech jsou v Izraeli hlášeny tři mrtví; Teherán uvádí, že při pátečním překvapivém izraelském útoku zahynulo v Íránu 78 lidí, převážně civilistů



Íránské rakety zasáhly Tel Aviv, Netanjahu varuje, že útok na Írán je „jen začátek“



Írán varuje USA, Velkou Británii a Francii, aby nepomáhaly zastavit íránské útoky na Izrael Izraelská palba a letecké údery zabily nejméně 35 Palestinců v pásmu Gazy, většina z nich poblíž místa distribuce pomoci provozovaného americkou organizací Gaza Humanitarian Foundation, uvedly místní zdravotnické úřady.



Zdravotníci v nemocnicích Al-Awda a Al-Aqsa v centrální části Gazy, kam byla většina obětí převezena, uvedli, že nejméně 15 lidí bylo zabito, když se pokoušeli přiblížit k místu distribuce pomoci GHF poblíž koridoru Netzarim.



Zbytek byl zabit při samostatných útocích v celé enklávě, dodali. Izraelská armáda ani GHF se k sobotním incidentům zatím nevyjádřily, informovala agentura Reuters.



Německo v sobotu uvedlo, že nebezpečí další eskalace na Blízkém východě je reálné a že íránský jaderný program představuje hrozbu nejen pro Izrael, ale i pro Saúdskou Arábii a stabilitu celého regionu.



Ministerstvo zahraničí vydalo své prohlášení po návštěvě německého ministra zahraničí Johanna Wadephula v Saúdské Arábii, kde se setkal se svým protějškem.



V hodinách po izraelském útoku na Írán byla zastavena dodávky a distribuce potravin v Gaze a francouzsko-saúdský summit, který měl připravit půdu pro širší uznání palestinského státu, byl odložen na neurčito.



Mezinárodní tlak kvůli hladomoru a zabíjení civilistů v Gaze zřejmě zmizel během chvilky, než se nad Teheránem rozplynul kouř z prvních raketových útoků.



Izraelská armáda rychle prohlásila Írán za svou nejvyšší prioritu a boj o Gazu odsunula na druhé místo. Tento posun se odrazil v ministerstvech zahraničí a redakcích po celém světě.



„Skutečnost, že Izrael zaútočil na Írán, neznamená, že válka v Gaze skončila. Dnes zemřely desítky lidí, jediný rozdíl je v tom, že tomu bude věnována mnohem menší pozornost než včera,“ řekl Xavier Abu Eid, politolog a bývalý poradce Organizace pro osvobození Palestiny.



„Izrael tímto útokem vysílá signál, že v regionu neexistuje žádné politické řešení. Útokem na Írán chce sabotovat jednání mezi USA a Íránem i mezinárodní vlnu podpory konkrétních opatření ve prospěch Palestiny.“



Rozhodnutí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua odstranit bezpečnostní hrozbu, kterou představuje íránský jaderný program, také oslabilo významnou diplomatickou a ekonomickou hrozbu pro jeho vládu.



Někteří z nejbližších spojenců Izraele v Evropě se stále otevřeněji vyjadřovali jak o dopadech války v Gaze na civilisty, tak o eskalaci násilí židovských osadníků proti Palestincům na okupovaném Západním břehu.



I historicky silná spojenectví se zeměmi jako Nizozemsko a Německo začala v důsledku jedenáctitýdenního obléhání Gazy, varování OSN před hrozícím hladomorem a opakovanými masovými vraždami hladových davů snažících se dostat k místům distribuce potravin slábnout.





Britský premiér Keir Starmer a korunní princ Saúdské Arábie Mohammed bin Salman se „dohodli na nutnosti deeskalace“ konfliktu mezi Íránem a Izraelem, uvedla Downing Street.



Oba lídři hovořili v sobotu odpoledne.



Mluvčí Downing Street uvedl: „Diskutovali o vážné situaci na Blízkém východě a shodli se na nutnosti deeskalace.



„Britský premiér informoval o dosavadních rozhovorech se svými partnery a zopakoval, že Spojené království je připraveno v nadcházejících dnech úzce spolupracovat se svými spojenci na podpoře diplomatického řešení.“



Agentura Reuters cituje íránskou zpravodajskou stanici Islamic Republic of Iran News Network (IRINN), podle které Esmail Kosari, člen parlamentní bezpečnostní komise, uvedl, že Írán vážně zvažuje uzavření Hormuzského průlivu.



Hormuzský průliv je podle Derrena Nathana, vedoucího výzkumu akcií ve společnosti Hargreaves Lansdown, klíčovou trasou pro přibližně 20 % světových dodávek ropy a ještě vyšší podíl přepravy zkapalněného zemního plynu.





Íránský raketový útok v noci zranil sedm vojáků ve středním Izraeli, uvedl v sobotu mluvčí armády. Jednalo se o jednu z několika salv odpálených v reakci na izraelský útok na vojenské a jaderné cíle.



Britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že je „znepokojen“ nočními útoky na Blízkém východě. V příspěvku na Twitteru ministr zahraničí uvedl, že „musíme urgentně deeskalovat situaci a zabránit dalšímu poškozování civilistů“.



Lammy uvedl, že v pátek hovořil s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchim, aby „vyzval k zachování klidu“, stejně jako se svými protějšky v regionu, Evropě a USA. Očekává se, že sobotu stráví dalšími rozhovory se svými protějšky na Blízkém východě a jinde.



Ministr zahraničí se nevyjádřil k íránské hrozbě, že pokud britská armáda pomůže zachytit íránské útoky na Izrael, Írán zaútočí na britské základny a lodě v regionu.



Libanon se bude snažit udržet svůj vzdušný prostor otevřený, uvedl v sobotu ministr, několik hodin poté, co úředníci oznámili, že vzdušný prostor bude večer uzavřen kvůli konfliktu mezi Íránem a Izraelem.



„Letiště zůstane otevřené, pokud se nestane něco mimo naši kontrolu,“ uvedl libanonský ministr veřejných prací a dopravy Fayez Rasamny při prohlídce mezinárodního letiště Rafic Hariri v Bejrútu, informuje agentura Reuters.



Libanonská národní letecká společnost Middle East Airlines (MEA) zvýší počet letů, aby kompenzovala zpožděné lety, uvedl Rasamny.



Slib amerického prezidenta Donalda Trumpa, že bude „mírotvůrcem“, se hroutí.





Státní televize v sobotu potvrdila, že Izrael zabil další tři íránské jaderné vědce.



„Tři jaderní vědci – Ali Bekaei Karimi, Mansour Asgari a Saeed Borji – byli zabiti během teroristických útoků sionistického režimu,“ uvedla televize.



Íránská média dříve uvedla, že při izraelském útoku bylo zabito dalších šest lidí.





Dříve mluvčí premiéra uvedl: „Spojené království se na nočních útocích Izraele nepodílelo“ a naznačil, že RAF se rovněž nezúčastnila žádné vojenské akce zaměřené na zničení íránských dronů útočících na Izrael v rámci protiútoku, který Teherán zahájil ráno.









„Íránský diktátor drží občany Íránu jako rukojmí a vytváří situaci, ve které oni, a zejména obyvatelé Teheránu, zaplatí vysokou cenu za zjevné škody způsobené občanům Izraele.

„Toto střetnutí neskončí omezenými akcemi z minulé noci a íránské útoky budou pokračovat. Tyto akce budou pro agresory velmi bolestivé a politováníhodné,“ citovala agentura Fars nejmenovaného představitele.



