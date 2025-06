Největší hrozbou Izraele není Írán ani Hamás, ale jeho vlastní arogance

16. 6. 2025

Foto: Iránskou raketou vybombardované izraelské město

Národ, jehož existence závisí výhradně na vojenské síle, je předurčen k tomu, aby skončil v nejtemnějších koutech zkázy a nakonec v porážce, míní Orly Noy.

Je to již více než 46 let, co jsem v devíti letech opustila Írán se svou rodinou. Většinu života jsem strávila v Izraeli, kde jsme založili rodinu a vychovali dcery – ale Írán nikdy nepřestal být mou vlastí. Od října 2023 jsem viděla nesčetné množství záběrů mužů, žen a dětí stojících vedle trosek svých domovů a jejich výkřiky se mi vryly do paměti. Ale když vidím záběry z Íránu po izraelských útocích a slyším výkřiky v perštině, mém mateřském jazyce, pocit zhroucení uvnitř mě je jiný. Myšlenka, že tuto destrukci provádí země, jejíž jsem občanem, je nesnesitelná.

V průběhu let se izraelská veřejnost přesvědčila, že může v této oblasti existovat, aniž by pociťovala hlubokou nenávist ke svým sousedům – že může kdykoli a jakkoli se jí zlíbí, s pomocí hrubé síly vraždit kohokoli. Téměř 80 let je „úplné vítězství“ na dosah: stačí porazit Palestince, zničit Hamás, rozdrtit Libanon, zničit íránský jaderný program – a ráj bude náš.



Ale téměř 80 let se tato takzvaná „vítězství“ ukázují jako Pyrrhova. Každé z nich Izrael zahrabává hlouběji do jámy izolace, ohrožení a nenávisti. Nakba z roku 1948 vyvolala uprchlickou krizi, která se odmítá zmizet, a položila základy režimu apartheidu. Vítězství z roku 1967 vedlo k okupaci, která nadále podněcuje palestinský odpor. Válka v říjnu 2023 se zvrhla v genocidu, která z Izraele udělala globálního vyvrhele.



Izraelská armáda – ústřední postava celého tohoto procesu – se stala bezduchou zbraní hromadného ničení. Svůj vznešený status si udržuje mezi otupělou veřejností pomocí efektních kousků: pagery explodující v kapsách mužů na libanonském trhu nebo základna dronů umístěná v srdci nepřátelského státu. A pod velením genocidní vlády se stále více zaplétá do válek, z nichž neví, jak se dostat ven.



Po mnoho let byla izraelská společnost pod vlivem této údajně všemocné armády přesvědčena, že je neporazitelná. Na jedné straně totální uctívání armády a na druhé straně arogantní pohrdání sousedy v regionu vedly k přesvědčení, že nikdy nebudeme muset zaplatit cenu. Pak přišel 7. říjen, který – byť jen na okamžik – rozbil iluzi imunity. Ale místo aby si veřejnost uvědomila význam tohoto momentu, poddala se kampani pomsty. Protože jen prostřednictvím masakru dával svět opět smysl: Izrael zabíjí, Palestinci umírají. Pořádek je obnoven.



Proto byly tak šokující záběry vybombardovaných budov v izraelských městech Ramat Ganu, Rishon LeZionu, Bat Yam, Tel Avivu a Tamře (arabském městě v Galileji). Byly až děsivě podobné těm, na které jsme zvyklí z Gazy: ohořelé betonové kostry, oblaka prachu, ulice pohřbené pod troskami a popelem, dětské hračky svírané záchranáři. Tyto obrazy na chvíli narušily naši kolektivní iluzi, že jsme imunní vůči všemu. Oběti na civilní straně – 13 Izraelců a nejméně 128 Íránců – zdůrazňují lidské náklady této nové fronty, i když její rozsah je stále daleko od devastace, kterou pravidelně zažívá Gaza.



Armáda jako doktrína



Byla doba, kdy někteří židovští vůdci v Izraeli chápali, že naše existence v této oblasti nemůže být udržována iluzí úplné imunity. Možná nebyli zcela prosti pocitu nadřazenosti, ale pochopili tuto základní pravdu. Zesnulý levicový zákonodárce Yossi Sarid kdysi vzpomínal, jak mu Jicchak Rabin řekl: „Národ, který padesát let napíná svaly, se nakonec unaví.“ Rabin chápal, že žít věčně mečem, na rozdíl od Netanjahuova děsivého slibu, není schůdná možnost.



Dnes už v Izraeli nejsou žádní židovští politici tohoto ražení. Když sionistická levice jásá nad bezohledným útokem na Írán, odhaluje tím svou tvrdohlavou víru v fantazii, že ať uděláme cokoli, ať se od regionu, ve kterém žijeme, odcizíme sebevíc, armáda nás vždy ochrání.



„Silný lid, odhodlaná armáda a odolná domácí fronta. Tak jsme vždy vyhráli a tak vyhrajeme i dnes,“ napsal Yair Golan, předseda Demokratické strany – sloučení sionistických levicových stran Meretz a Labour – v příspěvku na Twitteru po pátečním útoku. Jeho stranická kolegyně, poslankyně Naama Lazimi, se přidala a poděkovala „pokročilým zpravodajským systémům a zpravodajské převaze. IDF a všem bezpečnostním systémům. Hrdinným pilotům a letectvu. Izraelským obranným systémům.“



V tomto smyslu je fantazie o imunitě zaručené armádou v sionistické levici ještě hlubší než v pravici. Odpovědí pravice na její bezpečnostní úzkost je vyhlazování lidí a etnická čistka – to je její konečný cíl. Středolevice však vkládá svou víru téměř výlučně do údajně neomezených schopností armády. Bezpochyby židovská středolevice v Izraeli uctívá armádu mnohem vroucněji než pravice, která ji považuje pouze za nástroj k realizaci své vize ničení a etnické čistky.





My Izraelci musíme pochopit, že nejsme imunní. Lid, jehož existence závisí výhradně na vojenské síle, je odsouzen k zániku v nejtemnějších koutech destrukce a nakonec k porážce. Pokud jsme se tuto nejzákladnější lekci z posledních dvou let, natož z posledních osmdesáti, nenaučili, pak jsme skutečně ztraceni. Ne kvůli íránskému jadernému programu nebo palestinskému odporu, ale kvůli slepé, arogantní pýše, která ovládla celý národ.





Zdroj v angličtině ZDE

