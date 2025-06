Exkluzivní: Britské listy měly přístup k přepisu narozeninového telefonátu Trump-Putin

Trump:

„Jasně! Írán! To je ten stát, co se tam nedá otevřít Trump Tower, že? Co se děje? Mám tweetovat, že jsme všichni přátelé?“



Putin:

„Ne, prosím tě. Jen že bychom měli všichni přestat s těma válkama. Aspoň na chvíli. Kvůli image.“



Trump:

„To říkám pořád! Hele, a tvoje válka? Ta na Ukrajině? Taky bys mohl trochu ubrat plyn, co?“



Putin:

„Víš co, Donalde… Ono to není tak jednoduchý. Ale můžeme o tom mluvit. Třeba příští týden. Nebo na golfu. Nebo na nějakém tom summitu, kde budeme oba předstírat, že máme svědomí.“



Trump:

„Perfektní! Golf miluju! Uděláme to takhle: Ty přestaneš střílet, já přestanu tweetovat. Teda… aspoň na jeden den. Co ty na to?“



Putin:

„Výborně. Ještě ti musím říct o výměně vězňů. Bude velká. Jako tvoje ego.“



Trump:

„Díky! Vážím si toho. A hele, kdybys náhodou chtěl poslat gratulaci ještě jednou, klidně zavolej večer. Bude víc kamer.“



Zatímco v Kremlu už začínali připravovat další tiskovou zprávu o „velmi přátelském, upřímném a produktivním hovoru“, Trump si na sociální sítě napsal status:





„Nejlepší telefonát všech dob! Putin mi popřál k narozeninám! Svět je teď zase o něco bezpečnější.“