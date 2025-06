Haaretz „Střílejí na kohokoliv, bez rozmyslu“ | Obyvatelé Gazy svědčí, že izraelská armáda od zahájení války s Íránem zesílila útoky v pásmu

16. 6. 2025

čas čtení 4 minuty

Obyvatelé Gazy informovali deník Haaretz o prudkém zesílení útoků po izraelském útoku na Írán. Jeden očitý svědek hovořil o intenzivní střelbě a dokonce o útocích dronů na civilisty, kteří se blížili k místům rozdávání humanitární pomoci.



V posledních 24 hodinách bylo podle ministerstva zdravotnictví Hamásu poblíž center pomoci otevřených Izraelem a Spojenými státy v Gaze zabito 29 Palestinců a 380 jich bylo zraněno.



Obyvatelé Gazy, kteří v posledních dnech hovořili s deníkem Haaretz, popsali výrazné eskalace útoků v souvislosti s izraelským útokem na Írán. Očitý svědek z uprchlických táborů Džabalya a Al-Mawasi uvedl, že na Palestince přibližující se k místům distribuce pomoci byla zahájena intenzivní palba.



„Armáda střílela bez rozdílu na lidi, kteří si přišli pro jídlo,“ řekl místní obyvatel a dodal, že „dokonce i drony střílely do davu“. Záchranné týmy navíc měly kvůli nebezpečným podmínkám na místě potíže se dostat na místo.



Těžké ostřelování bylo hlášeno na několika místech v jižní Gaze, především v blízkosti města Khan Yunis. Podle zpráv izraelské námořní lodě ostřelovaly uprchlický tábor Shati v západní části města, což mělo za následek oběti na životech, včetně žen a dětí.



Útoky byly hlášeny také v obytných čtvrtích Al-Tuffah v Gaze, Beit Lahia v severní Gaze a Deir al-Balah ve střední části pásma.



Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od otevření center pomoci zabito 274 Palestinců při cestě do těchto míst nebo v jejich blízkosti a 2 532 bylo zraněno, většinou střelbou.



Otevření center pomoci bylo v sobotu ráno zrušeno, ale Humanitární fond pro Gazu, který řídí distribuci pomoci v pásmu, oznámil, že provoz bude obnoven následující den.



V pátek GHF uvedlo, že rozdalo 35 520 balíčků s pomocí. Výkonný ředitel Johnny Moore potvrdil, že GHF zůstává odhodláno plnit svou misi: poskytnout co nejvíce jídla co největšímu počtu lidí.



Zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor nouzové pomoci Tom Fletcher vydal ve čtvrtek ostré prohlášení týkající se činnosti GHF.



„Hlad se nesmí nikdy řešit kulkami,“ uvedl. „Humanitární pracovníci musí mít možnost vykonávat svou práci. Životně důležitá pomoc musí být doručena lidem v nouzi v souladu s humanitárními zásadami.“



„Bez okamžitého a masivního rozšíření přístupu k základním prostředkům pro přežití riskujeme propad do hladomoru, další chaos a ztrátu dalších životů,“ řekl.



O víkendu izraelská armáda zintenzivnila útoky v okolí Násirovy nemocnice v Khan Yunis. Minulý týden armáda vydala evakuační rozkazy pro všechny oblasti v okolí této druhé největší nemocnice v Gaze a útoky se od té doby přiblížily k areálu.



V sobotu a v neděli OSN i Mezinárodní výbor Červeného kříže varovaly, že uzavření nemocnice vážně ohrozí schopnost poskytovat lékařskou péči téměř milionu obyvatel jižní Gazy.



Ve svém prohlášení ICRC uvedl, že Násirova nemocnice je pro zdravotnický systém v Gaze kriticky důležitá a že v této oblasti není žádné jiné zařízení vybavené pro léčbu pacientů vyžadujících specializovanou péči.



„Opakované evakuační rozkazy izolují a oslabují to málo, co ze zdravotního systému v Gaze zbývá,“ uvedl Adrian Zimmermann, vedoucí poddelegace ICRC v Gaze.





„Tyto rozsáhlé evakuační rozkazy – i s dočasnými výjimkami – vytvářejí překážky, které mohou vést k mnoha zbytečným úmrtím,“ dodal.





Zdroj v angličtině ZDE

