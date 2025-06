BBC: Dokáže Západ přesvědčit Trumpa, aby zkrotil Netanjahua?

16. 6. 2025

čas čtení 7 minut

Moderátorka, pořad The World at One, BBC Radio Four, pondělí 16. června 2025, 13 hodin: Izrael tvrdí, že má plnou kontrolu nad vzdušným prostorem nad íránským hlavním městem Teheránem. Jsou to čtyři dny, co zahájil útoky na tuto zemi. Izraelští představitelé také uvedli, že při nočních leteckých útocích Íránu zahynulo nejméně osm lidí. Našeho korespondenta na Blízkém východě Huga Bachegu jsme požádali, aby nás informoval o aktuálním vývoji čtvrtého dne konfliktu. Hugo, můžete nám říct, jaká je aktuální situace? Izrael tvrdí, že má plnou kontrolu nad vzdušným prostorem nad íránským hlavním městem Teheránem. Jsou to čtyři dny, co zahájil útoky na tuto zemi. Izraelští představitelé také uvedli, že při nočních leteckých útocích Íránu zahynulo nejméně osm lidí. Našeho korespondenta na Blízkém východě Huga Bachegu jsme požádali, aby nás informoval o aktuálním vývoji čtvrtého dne konfliktu. Hugo, můžete nám říct, jaká je aktuální situace?



Reportér: Jsem na místě jednoho z těchto útoků. Stojím před budovou, kterou zasáhla íránská raketa. Jsem si jistý, že jste viděli fotografii této budovy, dvacetipodlažní budovy. Uprostřed je díra po zásahu rakety a zemřeli zde čtyři lidé, včetně dvou osob, které se nacházely v protileteckém krytu, který raketa zasáhla. V této oblasti jsme nenašli žádné strategické místo ani důležité zařízení. Jedná se o obytnou čtvrť. Izraelci tvrdí, že Írán v reakci na izraelské útoky záměrně útočí na civilní čtvrti a civilní oblasti.



Dnes došlo k dalším izraelským útokům na Írán. Íránci tvrdí, že byla zasažena nemocnice, a je velmi obtížné získat z Íránu informace, které by tyto zprávy potvrdily. Ale opět nevíme, čeho chce Izrael dosáhnout. Izraelci naznačují, že tato kampaň bude pokračovat. Mluvíme o týdnech, ne o dnech. Írán tvrdí, že se jedná o agresivní válku a že má právo se bránit. Zdá se tedy, že se zde nejedná o deeskalaci, ale o eskalaci.









Reportér: Myslím, že jedna z obav souvisí s tím, že Izraelci útočí na jaderná zařízení v zemi, a myslím, že existují obavy o bezpečnost těchto jaderných zařízení v Íránu. Šéf IAEA Rafael Grossi uvedl, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by fyzický útok zasáhl podzemní část jednoho z jaderných zařízení v Natanzu poté, co byla nadzemní část zařízení zničena izraelskými leteckými údery, ale vyjádřil znepokojení. Hovořil o rizicích útoků na jaderná zařízení. A znovu řekl, že jeho agentura je připravena vrátit se do Íránu a obnovit inspekce, jakmile to podmínky dovolí.





Moderátorka: Hugo Bachego, děkuji vám. Izraelský premiér již dlouho usiluje o řešení hrozby ze strany Íránu. Co to tedy znamená? Co bude dál? Tuto otázku jsem položila lordu Darrochovi, bývalému velvyslanci Spojeného království ve Spojených státech a do roku 2015 poradci pro národní bezpečnost.





Lord Darroch: Myslím, že stojíme na prahu něčeho mimořádně nebezpečného. Doufám, že se obě strany podaří přesvědčit, aby ustoupily a přestaly na sebe vzájemně střílet rakety a drony. Riziko eskalace je zde reálné a myslím si, že prezident Trump je v naprosto klíčové pozici. Je jediný, kdo má skutečný vliv na Izrael a Netanjahua. Možná si rádi myslíme, že my v Evropě máme vliv, ale nemáme zdaleka takovou moc jako Izrael. V současné době Izrael stále dostává od USA obrovské množství vojenské pomoci, za poslední dva roky asi 18 miliard dolarů.





Moderátorka: Když mluvíte o tom, že stojíme na prahu něčeho mimořádně nebezpečného, co máte na mysli?





Lord Darroch: Záliv je pro nás nesmírně důležitý, jak všichni víme. Pětina světové ropy prochází Zálivem. Máme v této oblasti velké zájmy, v Zálivu žije 300 000 Britů. Pokud hledáte snadné cíle, v Zálivu jsou francouzské, britské a americké vojenské základny a probíhá tam obrovský obchodní provoz, který má pro Západ zásadní ekonomický význam. Prochází touto vodní cestou a jak jsme viděli v 80. letech, když jsem se zabýval Blízkým východem na britském ministerstvu zahraničí, pro Írán je velmi snadné ji narušit.





Moderátorka: Ale co jaderná hrozba? I když se režim nezmění?









Moderátorka: Vzhledem k tomu, že se nyní koná summit G7 a lze si představit, že západní lídři budou tlačit na prezidenta Trumpa, aby vyvinul tlak na Benjamina Netanjahua, je to podle vás reálný scénář?





Lord Darroch: Ano, ale doufám, že to nebude nějak veřejně přes megafon, protože to na Trumpa neplatí. Teď sedí u stolu západní lídři G7 a v místnosti je jen jeden představitel od každé země, takže to může být opravdu neformální a intenzivní diskuse. Ne taková, kde si lidé bez slova předčítají prohlášení. Doufejme, že se dostanou k vážným rozhovorům o této otázce. A že lidé jako náš premiér a Mark Carney, předseda, Macron a Merz nebudou na Trumpa vyvíjet tlak, ale povzbudí ho, aby využil svého nesporného vlivu na Netanjahua a pokusil se situaci uklidnit a deeskalovat.





Moderátorka: Poslechl by Benjamin Netanjahu, kdyby to udělali?





Lord Darroch: To je opravdu dobrá otázka a podívejte se, dnes existují důkazy, že ve skutečnosti nikoho neposlouchá a jde do toho naplno, jak s pokračující vojenskou operací v Gaze, tak nyní otevřením druhé fronty s Íránem. Na druhou stranu je tu otazník, protože, jak jsem řekl, vojenská pomoc Izraeli v hodnotě 18 miliard dolarů a závazek dalších miliard v příštích třech letech jistě dává určitou páku.









Lord Darroch: Ano, Írán má důvod nevěřit Západu poté, co uzavřel dohodu, která pro něj nebyla politicky snadná. A pak se Američané stáhli, víte, o 2–3 roky později, ale teď nejsou Íránci v silné pozici. Režim stárne. Mají všechny možné obrovské ekonomické problémy. Z jednání s Američany zaznívaly docela pozitivní signály, dokud nedošlo k těmto izraelským útokům. Nevylučuji, že budou stále chtít uzavřít dohodu, pokud na ně lidé přestanou střílet rakety.

0

522

První izraelské údery přišly těsně poté, co Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) obvinila Írán z neplnění svých závazků. Tato agentura se dnes ráno opět vyjádřila a co řekla?První věc, kterou je třeba zdůraznit, je, že bychom neměli být v této situaci, protože pokud by byla dohoda JCPOA, která byla vyjednána a uzavřena v roce 2015, sice ne dokonalá, ale dobrá a mnohem lepší než současná situace, platila, měli bychom poměrně silné omezení íránského jaderného programu, stovky inspekcí MAAE ročně, které by kontrolovaly dodržování pravidel. Jsme tedy tam, kde jsme, protože Donald Trump pod silným tlakem Izraele od dohody odstoupil.. Izraelské lobování vyvedlo Ameriku z dohody v letech 2017–2018. Možná se můžeme vrátit k jednání, pokud přestanou raketové útoky z obou stran, ale je to teď mnohem obtížnější, než to vypadalo před týdnem.A z pohledu Íránu, Sir Simon Gass, bývalý britský velvyslanec v Íránu, který byl v místnosti přitom, řekl, že USA nikdy nesplnily závazky, které podle mých informací byly slavnostně dané íránským vyjednavačům. Írán nevěří Izraeli. Bude věřit Spojeným státům?