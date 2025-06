Írán zaútočil na Tel Aviv a Haifu - konflikt s Izraelem vstupuje do čtvrtého dne

16. 6. 2025

V centrálním Izraeli jsou hlášeny oběti, zatímco politikové skupiny G7 se chystají na setkání v Kanadě, kde bude dominovat téma boje mezi těmito dvěma regionálními nepřáteli

Tel Aviv zakázal Izraelcům odlet ze země



Íránské rakety zasáhly izraelská města Tel Aviv a Haifa, zničily domy a vyvolaly obavy světových lídrů na zasedání G7, že konflikt mezi dvěma regionálními nepřáteli by mohl vést k širší válce na Blízkém východě.



Izraelská záchranná služba Magen David Adom (MDA) v pondělí oznámila, že po útocích na čtyři místa ve středním Izraeli byly čtyři osoby prohlášeny za mrtvé a 87 osob bylo zraněno. Podle MDA se jednalo o dvě ženy a dva muže, všichni ve věku kolem 70 let.



Podle záchranných složek probíhaly pátrací a lokalizační operace v severním přístavním městě Haifa, kde bylo zraněno asi 30 lidí, zatímco desítky záchranářů spěchaly do zón zásahu. Podle médií hořelo v elektrárně poblíž přístavu.



Íránská státní televize uvedla, že země vystřelila na Izrael nejméně 100 raket, čímž dala najevo, že nemá v úmyslu ustoupit mezinárodním výzvám k deeskalaci, a pokračuje v odvetných opatřeních za páteční překvapivý útok Izraele na íránský jaderný program a vojenské vedení.



Íránské revoluční gardy tvrdí, že při posledním útoku byla použita nová metoda, která způsobila, že se izraelské vícevrstvé obranné systémy zaměřily proti sobě. . Izraelští představitelé opakovaně uvedli, že obranný systém není stoprocentně spolehlivý, a varovali před těžkými dny, které podle nich nastanou.



Izraelské útoky na Írán v neděli zabily šéfa zpravodajské služby Revolučních gard Mohammad aKazemiho a další dva důstojníky, informovala íránská státní agentura IRNA.



V neděli pozdě večer izraelská armáda oznámila, že útočí na pozemní raketové základny v Íránu.



Snímky z Teheránu ukázaly noční oblohu rozzářenou obrovským požárem v palivovém skladu poté, co Izrael zahájil útoky na íránský ropný a plynárenský sektor, čímž zvýšil riziko pro globální ekonomiku a fungování íránského státu.



Podle úřadů bylo při předchozích útocích před pondělními útoky zabito nejméně 14 lidí v Izraeli, včetně dětí.



Počet obětí v Íránu dosáhl nejméně 224, přičemž 90 % obětí jsou podle íránského ministerstva zdravotnictví civilisté. Americká lidskoprávní organizace uvádí, že v neděli počet íránských obětí překročil počet 405.



Lídři zemí G7 se v neděli začali scházet v kanadských Skalistých horách, kde se očekává, že hlavním tématem bude konflikt mezi Izraelem a Íránem.



Před odletem na summit v neděli byl americký prezident Donald Trump dotázán, co dělá pro uklidnění situace. „Doufám, že dojde k dohodě. Myslím, že je čas na dohodu,“ řekl novinářům. „Někdy se musí bojovat.“



Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že mezi jeho cíle pro summit patří, aby Írán nevyvíjel ani nevlastnil jaderné zbraně, aby bylo zajištěno právo Izraele na sebeobranu, aby nedošlo k eskalaci konfliktu a aby byl vytvořen prostor pro diplomacii. „Tato otázka bude na pořadu jednání summitu G7 velmi vysoko,“ řekl Merz novinářům.



Írán sdělil zprostředkovatelům z Kataru a Ománu, že není ochoten jednat o příměří, dokud je pod izraelským útokem, řekl v neděli agentuře Reuters zdroj obeznámený s komunikací.



Ve Washingtonu dva američtí představitelé řekli agentuře Reuters, že Trump v posledních dnech vetoval izraelský plán zabít nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího.



Na dotaz ohledně této zprávy agentury Reuters izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl Fox News: „Existuje tolik falešných zpráv o rozhovorech, které se nikdy neuskutečnily, a já se do toho nebudu pouštět.“





„Děláme, co musíme,“ dodal.





Netanjahu si vymyslel, že Írán chce usmrtit amerického prezidenta Trumpa, a tvrdil to v americké televizi Fox News.

Americký prezident opakovaně prohlásil, že Írán může válku ukončit, pokud souhlasí s přísnými omezeními svého jaderného programu, který Írán tvrdí, že slouží mírovým účelům, ale západní země a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) tvrdí, že by mohl být použit k výrobě atomové bomby.





Írán však až do letoška nikdy neporušil ustanovení Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Ta ho kritizovala poprvé v historii minulý týden.





Irán je signatářem dohody a nešíření jaderných zbraní, Izrael není. Irán nemá jaderné zbraně, Izrael je má, získal je ilegálně. Íránský režim ajatolláhů je odporně utlačitelský a vražedný vůči svému domácímu obyvatelstvu, nikdy však nezaútočil vojensky na žádnou jinou zermi, i když používal proxy milicí k podvratným akcím. Izrael systematicky bombarduje šest zemí kolem svého území.





Izrael zahájil útok překvapivým úderem v pátek, který zničil nejvyšší velení íránské armády a poškodil její jaderná zařízení, a slíbil, že kampaň se v příštích dnech ještě zintenzivní.Írán vyhrožoval, že v odvetě „otevře brány pekla“.Trump izraelskou ofenzivu pochválil, popřel íránská obvinění, že se na ní podílely USA, a varoval Teherán, aby nerozšiřoval odvetné akce na americké cíle.Dva američtí představitelé však v pátek uvedli, že americká armáda pomohla sestřelit íránské rakety směřující na Izrael.