Proč české soudy zlehčují znásilnění?

14. 6. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 12 minut

Česká republika představuje znepokojivý paradox: zatímco veřejné povědomí o sexuálním násilí roste, český soudní systém i nadále uděluje pachatelům, zejména těm, kteří cílí na ženy a děti, šokující mírné tresty. Není to jen pouhý dojem; je to vzorec zdokumentovaný soudní síň za soudní síní, rozsudek za rozsudkem. Důsledky jsou zničující: přeživší jsou retraumatizováni, predátoři povzbuzeni a společnosti je předáváno poselství, které zlehčuje závažnost sexuálního napadení. Nedávný případ plzeňského skautského vedoucího není anomálií, ale výmluvným příznakem hluboce vadného systému. Soud poslal plzeňského skautského vedoucího na tři roky do vězení za znásilnění dívek - Novinky