Klient korupční strana KKS aneb ODS stokrát jinak a pořád stejně

11. 6. 2025 / Petr Haraším

V prosinci roku 2021 jsem napsal článek o osobě známé pod frajerskou zkratkou Don Pablo zde . Tehdy jako nyní si strana kmotrů svého Dona Blažka považovala a hájila. Stačí se začíst do již vousatého článku. Vše vysvětlil, nic není pravda, vše je jen odporná lež. Dnes jako včera též.

Na veřejné pažbě ve službě státu má Don Blažek mnohá vítězství. Diag Human, techtle mechtle s byty, čtení ukradeného policejního spisu v Poslanecké sněmovně, shánění kompra na státní zástupce, slavné večeře s nejedlým agentem a praní špinavých miliard drogového podnikatele. V zájmu státu. Pochopitelně a jak jinak. Zcela chráněn svými soudruhy ze strany ODS známou taktéž pod všeříkající zkratkou KKS.

Jenže, pokud lumpa nepraštíš přes prsty v zárodku zločinecké dráhy, tak povětšinou skončí v osidlech organizovaného zločinu. Pravda. Dostat se až na post ministra spravedlnosti se naprosté většině z nich zatím nepodařilo. Konečně světoví. A k tomu mít zajištěné krytí fialovým vorlem v zákoně a fialovou střechou. A ministrem financí, jenž nerozumí ani financím, ani ekonomice, natož svým povinnostem. Mistrovské dílo. Ruská škola v praxi dovedená téměř k dokonalosti.





Pokud se do kauzy zanoříme, trošku se poplácáme ve špinavé vodě českého rybníčku, a následně se vynoříme ven, tak zjistíme, že nám ty sirky, které jsme si cpali do politické kapsy, i přes mnohá varování, bouchly přímo do demokratického ksichtu. A vliv na orgán byl obrovský. Poněvadž ono se zdá, že se kauza připravovala hodně dlouho, hodně detailně, a že o ní v ODS věděl prakticky kdekdo.





Ovšem nikdy nikdo neučinil zákonu zadost, ač všichni přísahali na vědomí, svědomí a ták. Aktéři prádelny po česku, veřejní i tajnosnubní, zastávají zpravidla a veskrze nejvyšší politické, justiční a zločinecké funkce. Jmenovat netřeba, neboť jména jsou notoricky známa. I strany jsou notoricky známy. Jmenovat rovněž netřeba. Od devadesátek vesměs ta jedna jediná.





Ale když už, tak už. Král Don Pablo Blažek. Korunní princátko Stanjura. Šedá jeminence premiér Fiala. Množina, průniky a průsaky roztodivných známých známých. Navíc se do partičky přidal zbabělý prezident – kývač na plný úvazek. Říkali, varovali, prosili. Prosím, ne, nejmenujte na místo namísto pradleny Blažka čističe z téže strany. Dbal prezident? Nedbal! Proč nedbal? Kdo ví. Petr Pavel příkladně srazil lampasácké gumáky, hrdě vypnul hruď a jmenoval i pronesl: „Da, tavaryšči izvinitě menja a dovolte mi odejít,“ a kamsi odmašíroval hovořit o pevné demokracii. A o odpovědném jmenování ministrů po podzimních volbách zde





Od minulého týdne, kdy světlo světa spatřila největší kauza špinavé ODS, se dějí prapodivné věci. Není den, kdyby nové lži neskrývaly lži včerejší, aby zítřejší učinily totéž. Neznal, nevěděl, vše v pořádku, stát vydělal, čistému vše čisté, dobrá práce, gratulujeme.





Přičemž za každou věc z této kauzy by se měla vláda politické změny, hodnotové politiky a restartu Česka okamžitě pakovat. A už se nevracet. Praní špinavých peněz na ministerstvu spravedlnosti. Ven. Dohled Stanjurova ministerstva financí nad zdárným průběhem akce. Ven. Pokrytí naivním, neschopným a ulhaným premiérem Fialou. Ven. Akceptace nabídky od drogového trhovce. Ven. Soudní znalec placený trhovcem, navíc poradce ministra Stanjury. Ven. Záměrně nevidomý notář. Ven. Známý Nejedlého, známý Blažka, známý Stanjury. Ven, ven a ven. Nemravné rozhodnutí Nejvyššího soudu předjímané v onom zvacím dopise z prosince 2024. Ven. Dopředu plánovaný útěk trhovce za hranice. Ven. Snaha ODS zajistit neplacení daní pro kryptomiliardáře. Ven. Jmenování ministryně Decroix coby Viktora Evy Čističe na ministerstvo spravedlnosti. Ven.





Okamžitá reakce. Otřepat se. Popírat, zapírat. Lhát do zbláznění. Pak připustit mírné zakolísání. Ihned namočit politickou konkurenci. Nový týden, nová taktika. Vinen je úředník. Svatý Stanjura nic nemohl a nezmohl zde . Blažek odhalil spiknutí cizí mocnosti zde . Premiér Fiala hlásá – kampáň zde . Dobytí ministerstva spravedlnosti fistulovou královnou. Zajistit namočení STAN a přitlačit koaličního partnera ke zdi zde





Protože politický náměstek je na ministerstvu přeci od toho, aby nic nevěděl. Mediální žehlení zdevastovaného vládního kolbiště anti-novinářskou elitou z provládního, angažovaného a aktivistického serveru Fórum ODS 24. Třeba tady Pavel Rudé právo Šafr exceluje. Tento článek by s klidem zapadl mezi články doby minulé zde . I když, tento text se dá již akceptovat. S mírnými korekturami zde . Asi i tam poznali, jak hluboko celá věc zajde a zdali nepojde. Demokracie, jak ji známe.





Ok. Tohle je ODS. Od svého vzniku se nemění a nezmění. Otcové zakladatelé vložili do uhelného šutru genetický kód, jenž se nedá přepsat. A prosím. Nenechte, nenechme si namluvit politiky ODS, že neví, jak fungují kryptoměny. Na podobné nesmysly není radno naskakovat. Tyhle politické inventáře možná přesně neví, jak, ale ví, kdo umí zařídit, vyprat a odevzdat na patřičná místa.





Za 36 let dominance na tomto poli mají cesty a cestičky podrobně zmapované, hlídané a hlavně, hlavně beztrestnost je zaručena. A rozhodně taktéž nečekejme nějaké smysluplné vysvětlení této odporné blamáže velkých kluků z ODS premiérem Fialou. Jejich šéfem, alespoň papírovým. Není toho schopen. Není ochoten. A co by ostatně chtěl občanům nalhat? Že šel Blažek, Stanjura a on náhodou kolem? Že si odskočili od plotny a získali omylem pro stát miliardu špinavého zboží? Fiala maximálně leda zopakuje Nečasovu taktiku vysedět problém a zapojit vlastní variantu, za vše může Babiš, cizí mocnosti a Hurvínek se Spejblem, případně Rákosníček. Možná Bob a Bobek.





A když se někdy na něco přijde? Pokrčí rameny, že jsou staří a stačí jim papír, tužka a plná igelitka zajímavých papírků.





Leč proč se zde čílím? Jednak oněch 12 miliard, jež gang kolem kremelských agentů, soudní moci a domácích kupčíků vyvedl do nenávratna během pár hodin, mohlo posloužit státu zcela jinak. A rozhodně nezáleží na tom, že původně na účtu byly pouhé miliony, následně pak miliardy. Jednak, jak je možné takto snadno ovlivnit soudní systém? Opravdu stojí na tak chatrných základech? Že stačí sotva písknout a už ukázkově panáčkuje nejvyšší nabídce? Vždyť ony elektronické nosiče měly být podle českého práva již dávno v křemíkovém nebi. Tak proč tam nejsou? Nedáš heslo a adresy, mažeme. Bohužel, tady šlo o tak ohromnou sumu, že se sice mazalo, ale hodně, výše a jinde. A radostněji.





Nemohu zde nepřipomenout tristní stav správních soudů, soudních rozhodnutí a posudkových komisí, které si dělají prostřednictvím MPSV, jmenovitě ministra Jurečky, ze soudních rozhodnutí, s prominutím, nemístnou prdel. Chápu, že v případě zdravotně postiženého se oněch teoretických pár tisíc opravdu špatně dělí, což je pochopitelné. Zatímco 12 miliard má fakt hodně nul, ač si ministr financí nemohl vzpomenout kolik přesně zde . To se pak dělí jedna báseň. A ještě zbyde krapet pro stát. Přímo dokonalé. Každý zainteresovaný naprosto spokojen. Vždyť to se snad ani nedá utratit





Těch minimálně 12 miliard, možná ale daleko mnohem víc, by stačilo na pokrytí navýšeného příspěvku pro zdravotně postižené. Na péči. Pro všechny v prvním a druhém stupni a řádně pořádně. Aby pod vládou nenávistné konzervativní náboženské pravice neryli hubou v zemi. Alespoň ne tak moc. Ovšem, bohužel, bůh s vámi, zdravotně postižení, prostě nemáme peníze, nemáme. Je nám fakt líto zde . V tomto přílepku hodlá Jurečka opět a znovu přilepšit pouze do soukromých kapes poskytovatelům zdravotních služeb, nikoli rodinným pečovatelům na tolik potřebnou péči. Což udělal v tomto volebním období již minimálně podruhé.





A jak se říká, tohle je jen špička ledovce, ledovce, který stojí na dalším ledovci. Protože Česko, zahaleno mlžným oparem klient korupčního systému ODS, právě v tomto segmentu dominuje. Po celou dobu této fialové vlády se ODS horem dolem snaží dosáhnout na první místo v klient korupčním systému a jednou provždy sesadit Rusko. Plnou parou na plný výkon.





Haraším Petr Orlau

Komentář ze země, kde zločin nikdy nespí a ODS již 36 let svítí, svítí a svítí.

