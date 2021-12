Pablík a továrna na Mlhu

13. 12. 2021 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Co by se mi tak hodilo na popis aktuální situace, kdy se zatím bezvládní koalice SPOLU viklá v povolební mizérii. Snad jen vybraná slova z písní pana Kryla: Smečka, Znamení doby anebo Rakovina. Zdá se mi, že politici, zejména politici ODS, zůstali zakopáni až po uši někde ve slavných „Klaus devadesátkách“ a nevšimli si, že svět se hnul. Dnes se o lumpárnách ví dřív, než se dějí a na sociálních sítích se zveřejní vše. Blokování nijak nepomůže, spíše uškodí.

Premiér Babiš byl ve svých vyjádřeních sprostý, zlý, úsměvný, v blekotání zcela nepřekonatelný (děkujem za Motýle), ale vystupování politiků ODS po vymytí mozku před akváriem se Zemanem je jen smutné. Zoufale trapné. Možná si mysleli a mysleli si velmi statečně, kolektivně a neomylně, že po vládě Andreje bude stačit vylézt z děr opozičního podpalubí na světlo a ukázat se lidem. Že to bude stačit. Že nic jiného nemusí. Stačí klidně a slušně mluvit a výsledek se dostaví. Paní ministryně obrany na Twitteru chytá hysterické záchvaty nad kritikou jejího „vlezdozadelství“ tomu Prapodivnu v akváriu. Diví se, strašně se diví, že naivní voliči nechápou její profesionální, odbornou a statečnou diskusi s nekompetentním vrchním velitelem vojsk, toho času umístěný v plexisklové hanbě. Jak si hloupí diskutéři na sociálních sítích vůbec mohou dovolit kritizovat paní Černochovou? Nemohou a proto je neodborná kandidátka na obranu obranně zabanovala. Postupuje stejně jako pan Okamura, pan Klaus mladší, nebo pan Babiš. Ostatně nakmotrováno kol ní je dostatečně.

A navíc, čím se to vůbec chlubí? Diskusí s prezidentem, který je dle lékařských kapacit ve stavu neslučitelném s funkcí. Kde jinde se o nemohoucí Hlavu státu stará firma pečující převážně o pacienty s demencí či Alzheimerem? Boris Šťastný na scénu a za scénu. No? Který stát z vás států Všehomíra to má?

Premiér Babiš do české politiky zavedl fňů a kňů na všechny možné variace. Ovšem netrvalo dlouho, ani se Měsíc řádně neprojel po své dráze a už „fňů a kňů“ zaplňuje českou kotlinu od Aše po Orlovou. Na webu Forum24 se nafňučelo a nakňučelo článků. Fňů Válek, kňů Blažek. Fňů Fiala, kňů Černochová. Fňů Skopeček, kňů Vystrčil. Všichni jim ubližují, nepřejí úspěchu a viní z všelijakých chyb. Za vše může Babiš a Zeman. Jeden poražený a druhý bez pomoci zcela mimo.

Tímto voliči SPOLU nahradili ono věčné Babišovo fňů a kňů? Ihned po volbách se na webu Forum24 houfně autoři trefovali do Pirátů. Zvali je malými dětmi, kteří se nemají hádat. Mají dospět a chovat se jen slušně. Piráti se rozkládají, vyhnuli se ostudě, Piráti vydírají atd. Pak se ozvalo srdceryvné fňů prokládané bouřlivým kňů za kritiku a za výsměch nominantům koalice SPOLU. Jestli si takto představují SPOLU vládu, tak to děkujeme, odejděte. V propasti vás čekají borci od komárů a socanů. A moc se na vás těší. Kolik mají aktuálně aktuální podporu Lidovci? Vždyť jsou pod Komáry, Socany a směle atakují Trikoloru.

Piráti a kroužkující STAN byli mírnou nadějí na tolik potřebnou změnu. Nadějí malou, ale nadějí. Vykroužkováním Pirátů se ODS vrátila v plné kmotrovské síle. A tak změna opět nebude, je tady zpět stará nedobrá ODS. Nastává nové křepčení kmotrů.

Don Pablík

Je zajímavé, že se pan Miloš nepohoršuje nad kandidáty kmotrovské ODS. Právě ODS vysílá do Vlády politické změny staré dobré Šklíby. Staré dobré kandidáty z dob, kdy bylo v ODS víc kmotrů než užitku. Nevadí, paní kandidátka Černochová, ač si jistě pilně teletext studující pan Miloš přečetl, kolika lobbisty je právě tato persona grata, připravující se dlouho na funkci pro stranu a lid, oblobbena. Kdyby pan Miloš laskavě nahlédl na studijní výsledky této kandidátky navíc dosažené na „výborných školách“, tak by jistě zaplesal… a omluvil se panu Lipavskému. S panem Milošem se na prioritách shodli. Učeně pohovořili o problematice dronů (zřejmě pan Miloš trpí (krom jiného) nezvladatelnou dronofilií) a také o robotice. Kdo by to do prezidenta řekl? Neovládá ani sprostý tlačítkový telefon pro důchodce, ale do tajů robotiky je celý nažhavený.

Že panu Miloši nevadí pan kandidát kmotrovských věd Blažek. Není se čemu divit. Pan Blažek je totiž Milošova krevní hladinka. Jak se pan Blažek zmínil, přivedl pana Fialu na nápad šéfovat kmotrovské ODS bez kmotrů spolu s dalšími kmotry právě on.

Pan Blažek má velké zastání. Pan Kupka z Líbeznic pravil, že pan Blažek jednoznačně vyvrátil jakékoliv podezření. Podezření z minulosti, současnosti a dokonce i z budoucnosti, a to i ze všech paralelních vesmírů. Pan Kupka panu Miloši rovněž nevadí. Zde se moc nedivím, neboť mediální expert a ctihodný tiskový mluvčí ví, jak obkecat své chyby a všechny díry v silnicích, co jich u nás jest. Ideál na ministra dopravy.

Pan Blažek zapřísahá pana Fialu, že on Don Pablík není vyšetřován a nebyl vyšetřován. Nic o tom, že nic neproved. Že nekupčil a vůbec nemanipuloval. Následující obhajoba patří do knížek trapných výmluv: „Znám Pavla Blažka jako člověka mimořádně vzdělaného, orientovaného v oblasti soudnictví, práva i legislativy. A to jsou hodnoty, které výrazně převyšují ony spekulace či pochybnosti, které v tomto směru zaznívají.“ Do orlovštiny bych to přeložil asi takto: „policie ho vyšetřuje z kupčení s byty a dalších lumpáren, ale na to jsme my v ODS zvyklí. Pan Blažek bude přeci ministrem spravedlnosti, tak jaképak problémy.“ Uvidíme, co na to chlapci z NCOZ, kteří prý o pana Dona Pablíka mají eminentní zájem. Prásknul jej přítel politiků ODS pan Hubálek, a že snad i Don celou lumpárnu příkladně vedl. Ovšem ovšem, Don Pablík to nemohl být, protože je od roku 2012 v Praze. A když je někdo v Praze, tak lumpárny nepáše. To musí uznat každý policista a každý státní zástupce. To musí uznat i každý soud. Navíc když bude on Don šéfovat Slepé paní. Je to jen náhoda. Život je vlastně taková velká náhoda. Bude to výborný ministr spravedlnosti. Hodně lumpů bude mít inspiraci. Všechna podezření na pana Dona Pablíka pak rozptýlil i premiér v designu pan Fiala, oznámil nám, hloupým, že za panem Blažkem žádný stín není… věřte mu. Zřejmě je pan Don zcela průsvitný.

Další krásná kmotrovská věta. Tentokráte je autorem samotný Don Pablík: „Mé jméno během několikaletého trestního řízení vůbec nezaznělo a zaznít ani nemohlo.“ Jak to ví? Nahlížel a bedlivě naslouchal?

Blažek a Mynářův Zeman

Pan Blažek doznal, že z vlastní iniciativy sem tam zavolá na… Kam vůbec volá, když se ví, že pan Miloš nemá se světem tam venku pražádný kontakt? Jeho aligator zmizel v nenávratnu. A nejen aligator. Ztratil chuť k jídlu, ztratil vědomí a ztratil i povědomí. Ano, jak není těžké odhadnout, Don Pablík volá Donu Mynáři. Uznejme, ti dva se k sobě hodí. Jako kmotr ke kmotrovi. Krásná kooperace, baletní výkony hodné mistrů oboru manipulací a veřejného oblbování. Volá tam, aby splnil zadaný kmotrovský úkol dosadit ehm „nekompromisního“ pana slušňáka Fialu coby silného lídra do Strakovky. Opravdu silného, když s ním nehezky vorají jak Zeman s Mynářem, tak i Mynář s Blažkem? Jistě spolu vedli odbornou debatu i o novinářích. Protože po maňáskovém divadle před akváriem si Don Pablík neohroženě a pln síry vyšlápl na nyní už pro ODS zkrachovalé novináře. Hodně od pana Miloše chytil. A covid to nebyl. Zlí novináři napsali, že pana Dona policie dokonce podezřívá z podílu. Pan Don se pěkně koupe, když říká, že obviněného Hubálka skoro nezná a nic s ním nepáchal. Skoro není ne a nic nemusí být až tak nanicovaté. Don má, dle svých slov, na hrbu dva novináře. Že by byl pan Don hrbatý? Tito novináři vytvářejí mlhu. Tak moment, Mlha sedí, leží v Lánech. Novinář Valášek opáčil, že na útoky zcela nevinných politiků jsou od doby vlády Babiše již zvyklí. Tolik asi k Vládě politické změny. A jelikož má Miloš kmotry rád, tuze rád, tak se mu Don zamlouvá a nic proti němu nemá. Bezproblémový pan Lipavský to je jiná. Kupodivu pana Dona se zastala paní Černochová. Zřejmě je ale Don mírně rozhozen a rozezlen, neboť nabízí vládní pozice i 15letým dětem, ale nesmí mít v knížce žákovské žádnou poznámku. O dětech ministrech Ústava hrobově mlčí. Co jste tam, hoši u akvária z plexiskla, pili? To musel být matroš. Pan Valášek a paní Jelínková si totiž pana Dona vybrali před rokem a půl jako cíl. Tak to musel být supermatroš. Čeští novináři již před rokem a půl věděli, že ani ne desetiprocentní slabá ODS se vydrápe po zádech Pirátů a utrží neslavné nemastné vítězství s počtem 33 statečných poslanců, kteří se tváří, že Andreje pokořili sami samojediní. A že pan Don bude nominant na křeslo po slavné strážkyni Mařence.

I paní kandidátka Černochová stejně jako pan kandidát Kupka z Líbeznic důrazně a zásadně řekla, že pan Don v ničem nejede. Že vše jasně vysvětlil. Ani stín nezůstal. A stejně jako její kolega Babiš uvedla, že TI je neprofesionální. Neprofesionální, neboť nahlas říká, že pan Don nesmí být ministrem spravedlnosti, neb by mohl ovlivňovat své kauzy. Které pochopitelně žádné nejsou, jak všem jasně ze strany strany ODS vysvětlili. Naštěstí jim zatím nenadávala. Ale počkejte, až bude po zuby vyzbrojená, dle rad latimérie prapodivné akvarijní, kalašnikovem. Pan Don se brání, že je v Praze a že tudíž nemůže páchat zlo v Brně a tady čtu, že byl zvolen předsedou jihomoravské ODS. Jižní Morava je v Praze, nebo je Praha na jižní Moravě? Ať si v tom kmotři udělají pořádek. Blažek je zván k stranickému lizu v ODS již od Zeman-Klaus opoziční smlouvy, od doby, kdy si oba bratři v kremelském triku namazali na pirožek českou demokracii. Pochopitelně se pan Don nezapomněl umazat i u pana Topolánka a pevně sloužil i v době vládnutí premiéra Nagyové.

Pak jako višnička na dortu se objevila zpráva, že firma pana Dona nedopatřením nezveřejňuje účetní závěrky firmy Slide. U kmotrů ODS nic nového, že ano, kandidáte čekateli Stanjuro s firmou Eskon? Stanjura, další odborně připravený ministr financí za ODS študovaný za komárů v oboru IQ151, PMD a Smep. Cože to lhal pan Miloš o odborné způsobilosti a odborné nekompetenci? Jaký rozdíl je mezi kandidátem Šmardou a kandidátem Baxou? Ano, rozdíl je žádný. Jeden se Zemanovi líbí a druhý nikoli.





Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

0