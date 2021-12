Konference o budoucnosti Evropy

13. 12. 2021 / Jiří Podhorecký

2 minuty

upozorňuji na text europoslankyně D. Charanzové na webu Týden.



O paní poslankyni nejde, nebyl jsem voličem ANO, ale to co říká, je poměrně důležité. Tedy to, co Evropská komise udělala a zároveň to, že to Čechy příliš nezajímá,..... (protože je nikdo neučí odpovědnosti, aby je takové věci zajímaly v kontextu větším než je jejich vlastní zahrádka).



Srovnejte s mediální masírkou kolem exhibice p. Janečka a Českým slavíkem, který byl hlavně selfpromo na cosi jako platformu D21, kterou pan Janeček touží zvěstvovat demokracii podle jeho způsobu. Prozradím vám jedno špinavé tajemství. Je to takový vizionář, že se nestydí tuto platformu prodávat jako službu. Pobavilo. Ale co už, kauza Janeček je zapomenuta coby "včerejší zpráva" ... pár článků, které si jeho PR zaplatilo bylo napsáno... paměť lidí se zkracuje a vyleze až bude dělat kampaň na prezidenta.



Nicméně k věci.





EU letos spustila projekt, který je svým způsobem velmi otevřený k diskusi lidem v celé Evropě. Je to založené na portálu otevřeného software Decidim, stejném, o kterém jsem na BL psal.





Portál Konference o budoucnosti Evropy https://futureu.europa.eu/ je příležitost pro každého občana EU přispět i získat podněty co dělat jinak. To je mimořádně důležité v této šílené době.







Protože masmedia tyto podněty jen vyzobávají nebo komplikovaně tlumočí a lidé tomu pak nevěří, že to je autentická potřeba občanů.











A ten odkaz není jen "nějaká doprovodná webová stránka, podle tvůrců je to skutečně hlavní a zásadní prostor, kde se řeší témata a vznikají procesy a akce. To je důležité pochopit. Je to hodně práce pro lidi kteří to musí zpracovat, ale to je přeci jejich práce, aby dokázali přijmout hlasy odspoda. A právě takový projekt se o to pokouší. je nabušený informaciemi i názory.Přečtěte si zprávy o činnosti platformy, kterou udělala agentura Kantar. Jsou tam PDF v češtině se shrnutím různých návrhů.Moc bych si přál, aby se změnil přístup lidí ke společné budoucnosti. Ne krysí závod. To, co se děje. je spíš pohled do propasti.