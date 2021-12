Tisková zpráva:

Letecký útok v Idlíbu si vyžádal patnáct obětí. Bylo mezi nimi i jedenáct dětí

15. 12. 2021

2 minuty

Zdravotnické týmy v nemocnici v guvernorátu Idlíb podporované Lékaři bez hranic přijaly uplynulou sobotu patnáct obětí leteckého útoku. · Mezi zraněnými bylo i jedenáct dětí. Dva lidé k pondělku 13.12. zemřeli.

LékLékaři bez hranic v regionu podporují celkem osm nemocnic a jsou připraveni dle potřeby svou pomoc rozšířit.

Jedna čtyřletá pacientka byla v kritickém stavu. „Poranění od střepin měla po celém těle,“ uvedl tamní manažer zdravotnických aktivit Lékařů bez hranic a její ošetřující lékař Jihad Ismail*. „Našemu týmu se podařilo ji stabilizovat, vidět ta poranění byl ale šok. Další dva lidé zemřeli už během převozu do nemocnice. Ostatní utrpěli lehká až středně vážná zranění.“

„Není to poprvé, co jsme v některé z námi podporovaných nemocnic v severozápadní Sýrii přijali velký počet obětí najednou,“ vysvětluje Ismail. „Je ale neobvyklé mít mezi nimi tolik dětí. Některým byly teprve dva roky. Je hrozné vidět děti, které za svůj krátký život nezažily nic jiného než boje. A to nejen jako jejich svědci, ale také jako jejich přímé oběti.“

Potřeba reagovat na podobné krize zůstává v severozápadní Sýrii s ohledem na nestabilní situaci velmi vysoká. Letecké útoky a ostřelování nejsou nijak výjimečné ani po podepsání příměří v březnu 2020. Lékaři bez hranic proto zůstávají v pohotovosti a nadále monitorují situaci, aby mohli v případě potřeby navýšit kapacity a pomoci dalším obětem.

Obyvatelé severozápadní Sýrie žijí pod tíhou války už přes deset let. Tento incident pouze potvrzuje, jak důležité je na místě stále poskytovat krizovou zdravotní péči.

Lékaři bez hranic v severozápadní Sýrii podporují osm nemocnic, dvanáct klinik zaměřených na primární péči a pět ambulantních zařízení. Týmy organizace zároveň v regionu podporují čtrnáct mobilních klinik ve více než osmdesáti táborech pro vnitřně vysídlené osoby a zajišťují distribuci čisté vody v téměř devadesáti takových táborech.

Lékaři bez hranic v Sýrii nepracují na území kontrolovaném vládou, neboť organizaci do nich nebyl přístup ani po opakovaných žádostech umožněn.

*Jméno bylo kvůli ochraně identity změněno.

