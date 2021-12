Další skandál v Downing Street. Už je to absurdní

18. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

UK's top civil servant Simon Case will no longer lead inquiry into lockdown parties in Downing Street, after it emerged an event was held in his own office https://t.co/bmJ4dXKGUf

Hang on. So the man investigating the Downing Street Christmas party on the 18th December last year held his own Christmas party the day before? Even satire couldn’t stretch this far.



Úřad britského premiéra v Downing Street nyní uvedl, že Simon Case toto vyšetřování nebude dělat, "aby zajistil, že probíhající vyšetřování si zachová důvěru veřejnosti". Nahradí ho státní úřednice Sue Grayová.



Tahle Sue Grey?



I když existuje série dokumentů, Greyová je nadšeně utajuje. Víme, že instruovala poradce jak vymazávat emaily (dvojím vymazáním), aby nemohly být splněny žádosti o přístup k informacím od občanů.



This Sue Grey is to replace Simon Case?



Whitewash Whitehall



“Even when a document trail exists, Ms Gray is enthusiastic about keeping it a secret. We know that she advised special advisers on how to destroy email (by "double-deletion") to thwart FOIA requesters.” https://t.co/n6OWqLeuRL