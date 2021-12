Vysoce proočkované země si myslely, že mají to nejhorší za sebou. Dánsko varuje, že nejtěžší měsíc pandemie teprve začíná

Nový, poněkud šílený ministr zdravotnictví ČR Válek, je úplně mimo. Informoval, že Fialova vláda zrušila nouzový stav. "Musíme se s koronavirem naučit žít," tvrdil a dodal také, že hledá pomoc "u Nejvyššího" (tedy u svého Boha).



Na jednání vlády jsme rozhodli, že nouzový stav neprodloužíme.



Epidemiologická situace vykazuje mírné známky zlepšení. To neznamená, že bychom měli polevit v ostražitosti.



Jsme připraveni okamžitě přijmout adekvátní opatření, pokud se situace bude vyvíjet nepříznivě. — Vlastimil Válek (@vlvalek) December 17, 2021

Posléze se Válek vyjádřil, že "má tyto tři jasné priority pro boj s koronavirem"



"1. Nechci omezovat prezenční výuku ve školách.

2. Připravím systém, který umožní rozložit zátěž mezi všechny nemocnice.

3. Posílím roli PCR testů."

Zjevně nechá české zdravotnictví absolutně na pospas nové omikronové vlně. Stejně jako obyvatelstvo ČR.

Čeští politikové měli vždycky problém předvídat a řešit problémy včas. V pandemii je to ovšem absolutně klíčové, protože když přicházejí dopady zanedbaných či odkládaných opatření, je už pozdě.



Poněkud jiny přístup mají v Dánsku. Jak informuje Washington Post, tamější vědci varují, že budoucnost je hrozivá.

Když si uvědomíte, že editoři listu Washington Post dali tuto zprávu a těchto několik odstavců na první stránku svého nedělního vydání, má to daleko větší dopad než cokoliv se šíří na sociálních sítích. Čtěte každé slovo!

When you stop to think that the editors of Washington Post chose this report and these few paragraphs for the front page of the Sunday newspaper, it's significantly more powerful than whatever is trending on social media. Read every word. (https://t.co/ypa73GTvIY) pic.twitter.com/kCQPc2dbKJ — Jason Kint (@jason_kint) December 19, 2021









Ve Státním sérovém institutu, vládním vědeckém kampusu, Dánsko sleduje koronavirus do nejmenších detailů.



KODAŇ - V zemi, která sleduje šíření variant koronaviru tak pečlivě jako žádná jiná země na světě, nebyly signály nikdy tak znepokojivé. Počet pozitivních případů viru omikron se téměř každé dva dny zdvojnásobuje. Země zaznamenává jeden denní rekord za druhým. Laboratoř, která analyzuje pozitivní testy, nedávno přidala noční směnu, jen aby udržela krok.



A vědci tvrdí, že nárůst je teprve na začátku.



Vzhledem k tomu, že omikron je hnacím motorem nové fáze pandemie, mnozí hledají v Dánsku - a zejména ve vládním institutu, který se věnuje testování, dozoru a modelování - varování, co lze očekávat.



Objevující se odpověď - dokonce i v této vysoce proočkované a bohaté severoevropské zemi - je hrozivá. Přes veškerou obranu vybudovanou během posledního roku se virus brzy vymkne kontrole a vědci zde očekávají podobný průběh ve velké části světa.



"Příští měsíc bude nejtěžším obdobím pandemie," říká Tyra Grove Krauseová, hlavní epidemioložka dánského Státního sérového institutu.



Od chvíle, kdy se v listopadu objevila varianta omikron, bylo největší nadějí, že by mohla způsobovat méně závažná onemocnění než verze delta. Dánské prognózy však ukazují, že vlna zaplaví zemi tak naplno, že i slabší kmen jí zasadí nebývalou ránu.



"To nemocnice zahltí," řekla Grove Krause. "O tom nepochybuji." Přirovnala virus k povodni a popsala, jak vakcíny v dřívějších variantách fungovaly jako dvě bariérové stěny chránící zdravotnický systém. Jedna bariéra vyplývala ze schopnosti vakcín snižovat pravděpodobnost nákazy, a udržovat tak šíření na nízké úrovni. Druhá bariéra vycházela ze snížené pravděpodobnosti těžkých onemocnění a úmrtí. Obě bariéry měly určité mezery, ale společně zajistily, že se povodňová voda nikdy nedostala příliš vysoko.



Nyní však byla první bariéra z velké části odstraněna. Dánské údaje ukazují, že lidé se dvěma dávkami jsou stejně náchylní k nákaze omikronem jako neočkovaní. Ti, kteří obdrželi posilovací dávku, mají lepší ochranu - což je znamení naděje - ale zatím asi tři ze čtyř Dánů ještě třetí dávku nedostali, takže většina země je zranitelná.



Tato dynamika spolu s variantou, která je mnohem nakažlivější než varianta z minulé zimy, znamená, že každý Dán má nyní výrazně vyšší pravděpodobnost, že se dostane do kontaktu s virem - včetně starých a slabých lidí.



Dánské nemocnice nikdy neměly více než 1 000 pacientů s covidem 19 v daném okamžiku, což je vrchol loňské zimy. Podle mírného scénáře by však začátkem ledna mohly nemocnice zaznamenat příchod 500 nových pacientů s kovidem každý den. Pokud se přenosnost omikronu dostane na vyšší úroveň a ukáže se, že je stejně závažná jako varianta delta, která má silnou schopnost vyhýbat se vakcínám, mohlo by denně přijít až 800 pacientů.



A pak je tu otázka infekcí. Před touto vlnou Dánsko nikdy nezaznamenalo více než 5 000 případů za den. V pátek zaznamenalo více než 11 000 nových případů. Během týdne by v případě mírného scénáře mohl počet případů dosáhnout 27 000. A v lednu?



S ohledem na blížící se vlnu nákazy Dánsko tento měsíc zkrátilo otevírací dobu barů a restaurací, vyzvalo lidi, aby pracovali z domova, a na vánoční prázdniny uzavřelo školy o sedm dní dříve, než bylo plánováno. Grove Krauseová upozornila, že prognózy nezohledňují další kroky vlády oznámené v pátek, které zahrnují uzavření kin a divadel. Ale ani úplné uzavření, řekla, "nezabrání tomu, aby se to vymklo kontrole".



Dánské prognózy jsou na celém světě brány vážně, protože jsou podloženy komplexním systémem sledování koronavirů, který byl navržen speciálně pro takové okamžiky, jako je tento - kdy se povaha viru rychle mění.



Systém začíná testováním: Dánsko provádí stěry více lidem než téměř kterákoli jiná země - v přepočtu na obyvatele sedmkrát častěji než Spojené státy. Testy, které jsou pro občany i návštěvníky ze zahraničí zdarma, pak přicházejí do Státního sérového institutu a také do sesterského zařízení na druhé straně země. Laboratorní technici identifikují pozitivní výsledky do 24 hodin. A do druhého dne vědí, která varianta je za každý případ zodpovědná.



První případy omikronu v Dánsku se neúměrně koncentrovaly mezi lidmi ve věku kolem 20 let - ve věkové skupině, která má obvykle mírné příznaky a jejíž infekce by mohla být v zemích, které testují méně, přehlédnuta. Někteří vědci z institutu se domnívají, že dánská vlna je o týden či dva před ostatními západními zeměmi. Jiní však tvrdí, že v mnoha zemích již může docházet ke stejnému vývoji, kdy mladí lidé, kteří nejčastěji cestují a stýkají se s lidmi, odstartují šíření v komunitě.



"Existuje pravděpodobnost, že Dánsko zachycuje šíření, které ostatním zemím uniká," řekl Marc Stegger, jehož tým analyzuje genomická data.



Možná, že původ omikronu souvisí s virem HIV, protože virus mohl pocházet od člověka s oslabenou imunitou, jehož tělo nedokázalo virus zahubit, a ten se tak mohl dále vyvíjet a měnit. I v dánských nemocnicích se podle něj vyskytují lidé, kteří měli koronavirus sedm nebo osm měsíců. V Dánsku se tyto změny sledují, ve většině zemí nikoli.



Příští měsíc bude brutální, ale potom? Těžko říct. Nakažení lidé, a bude jich hodně, by mohli získat posílenou ochranu. Tím by se koronavirus posunul do něčeho méně hrozivého. Ale také řekl, že virus není možné zcela vymýtit. Mohl by přeskočit na hlodavce. Pak se možná vrátí zpět do lidí, v nové mutaci. Popsal koronavirus jako "mistra mutátora" ale je zřejmé, že očkováním lidé zahnali virus do kouta, kde může buď zeslábnout, nebo se změnit.





"Mohl by z toho vyjít slabší," řekl Fomsgaard. "Ale to je riskantní záležitost. Mohl by vytvořit další velmi nakažlivou a vražednou mutaci."



