Nádherná řehole

20. 12. 2021 / Soňa Svobodová

Pro mnoho z nás závodní tanec představuje krásnou podívanou ale pro ty, kteří mu propadnou v tom smyslu, že se stane jejich srdeční záležitostí, je nádhernou řeholí, neboť je to velmi náročný sport, ale i přesto všechno, si ho za svůj vyvolený zvolila již dvanáctiletá kolínská školačka, specialistka na karibské a latinskoamerické tance, show a contemporary, držitelka devíti zlatých, dvou stříbrných a dvou bronzových medailí z mistrovství Evropy WADF v Moskvě v roce 2020, Barbora Šrámková.

Barboro, kdybychom pokračovali ve výčtu tvých dalších zlatých medailí a všech ostatních cen, které jsi dosud získala točil by se celý rozhovor jen okolo nich, ale já se tě chci zeptat, jak si to dokázala, když jsi začala tancovat teprve ve svých osmi a půl letech?





Jé, to nevím, možná proto, že mě to opravdu hodně baví a trénuji ráda. Když jsem začínala a viděla úspěchy kamarádek z týmu, moc jsem je chtěla dohonit a taky na té bedně někdy stát. Ta radost pak za tu dřinu stojí.

Po kterém ze svých rodičů jsi podědila taneční vlohy?

Oba rodiče sportovali, ale žádný netancoval závodně, tak těžko říct.

Co tě přimělo začít tančit právě karibské a latinskoamerické tance?

Na začátku se mi líbila vystoupení CrossDance, které jsem viděla na youtube i na živo. Ale, že jsou to karibské a latinskoamerické tance, jsem v tu dobu ani netušila. Až po několika trénincích jsem zjistila, co znamená tančit salsu, bachatu a merengue. Karibské rytmy mě chytly a dodnes jsou mé nejoblíbenější. Ale čím jsem starší, tak mě i latina baví stále víc a víc.

Salsa, bachata a merengue patří mezi nejznámější karibské tance. K těm latinskoamerickým zase cha-cha, rumba, samba, paso doble a jive. Který z nich je tvůj nejoblíbenější?

Karibské tance mám ráda všechny, ale nejraději teď asi merengue. Je rychlá, energická a dá se v ní hodně improvizovat. Nejoblíbenější latinskoamerické tance mám dva - jive a rumbu. Každý je úplně jiný a každý mám ráda pro něco jiného. Rumba je krásná, ladná a hodně se dají ukazovat emoce, to mě baví. Jive je zase takový veselý a tančí se obvykle na super písničky.

A které jsou ty super?

Jé těch je, jednu konkrétní neřeknu. Ale ráda tancuji na písničky, které znám a můžu si u nich aspoň v duchu zpívat :-).

Zvláštní formou salsy je i takzvaná Salsa Rueda (tančí se v kruhu) a Kubánská salsa, která je velmi složitá na pohyb. Také si je zkoušela natrénovat?

Salsu Ruedu jsem viděla jednou na závodech, ale neznám její přesná pravidla. Ale prvky kubánské salsy určitě taky do svých tanců zařazuji.

A co argentinské tango – umíš?

Ne, tango neumím. Viděla jsem sice taneční ukázku argentinského tanga u sestry v tanečních, ale pasuje mi spíše ke starším tanečníkům.

Když se na karibské a latinskoamerické tance podíváme z odborného hlediska, v čem tkví zásadní rozdíl?

Já to odborně asi neřeknu, ale v karibských tancích mám větší volnost. V latině jsou daná přesná pravidla pro všechny kroky, nášlapy, pohyby.

A co si taneční laik může představit pod show dance. O jaký druh tance jde?

Show dance je podle mě tanec, který má vyprávět nějaký příběh. Můžeme zde používat kostýmy a rekvizity. Zařazujeme zde i prvky akrobacie.

Contemporary dance je do českého překladu dost obšírná představa. Dá se nějak specifikovat jaké prvky zahrnuje?

Contemporary je v překladu současný tanec, spojuje prvky baletu, jazzu a dalších. Tam je důležité propojit tělo a mysl, aby to vše dohromady vypadalo dobře. Tento styl dělám chvilku, a moc mě baví.

Takže si tvoříš i svou vlastní choreografii?

Ne sama zatím ne, choreografie mi staví trenér. Ale obvykle mi dává prostor i pro moje nápady. Nebo když se naučím nějaký krok či prvek doma sama, ukážu mu ho a většinou ho pak do mé sestavy zapojí.

Kolik hodin denně musíš tanci věnovat, abys nevyšla ze cviku?

Tréninky mám teď 3x týdně, celkem asi 7 hodin. Doma se pak ve volné dny musím hlavně protahovat, někdy posilovat a když trénuji nový prvek, tak ho zkouším každý den.

Spolupracuješ při tréninku také s nějakými tanečními mistry?

Tréninky máme s trenéry našeho klubu. Občas máme víkendový workshop s nějakým externím trenérem specialistou třeba na latinu nebo contemporary. Samozřejmě máme možnost po domluvě s našimi trenéry jet za někým na workshop, ale já zatím nejezdím.

A když se učíš nový tanec, jak dlouho trvá jeho nastudování – kroky, směry, pohyby rukou a těla?

Když jsem začínala v týmu, trvalo mi zapamatovat si choreografii dlouho – týdny. Čím jsem ale zkušenější, nové věci si pamatuji rychle. Teď s trenérem postavíme moje sólo za pár tréninků. Pak je samozřejmě potřeba vše pilovat, ale někdy holt není čas a nějaké choreografie vznikají nebo se mění i těsně před závody. Ale i tím se člověk učí! Pak když mi vypadnou v sóle nějaké kroky, tak není problém improvizovat.

Tančíš ráda sama, v duetu nebo v týmu?

Tančím sólově, v duetech i v týmech. A tančím také v párové formaci. Nejraději mám teď asi dua.

Čím pro tebe tanec je?

Tanec je už prostě součást mého života, nějak to bez něj už nejde. Vždy říkám, že už v klubu mám takovou druhou rodinu. Protože s trenéry, kamarádkami a kamarády z týmu trávím hodně času.

Nepřemýšleli jste někdy s tvými kamarády z tanečního klubu nad uspořádáním vlastní taneční show, s níž byste vystupovali?

Každý rok nám trenéři připravují celovečerní taneční show do kolínského divadla.

Je to super, na tomto představení tančí všichni malí i velcí tanečníci z našeho klubu.

Choreografie se různě prolínají a vždy máme hned vyprodáno. Letos jsme nacvičovali i čertí show na velké pódium na náměstí, ale to se bohužel nakonec kvůli koronavirovým opatřením nekonalo.

Když se dívám na latinskoamerické tance, tak všechny tanečnice mají nádherné šaty a speciální taneční boty. Musíš si jako tanečnice toto vše zajistit sama - za finanční pomoci rodičů? A jaká je cena jedněch takových šatů a tanečních bot?

Kostýmy na týmové choreografie máme půjčené od klubu. Sólové šaty si necháváme šít nebo kupujeme každý sám, boty samozřejmě také.

Taneční boty stojí asi 2 500Kč, mám dvoje a několik párů levnějších na průpravy. U šatů je to různé, ale šplhá se to vždy do několika tisícových částek. Ceny látek, třásní, třpytek a kamenů jsou vysoké. A to mluvím o šatech, co si navrhujeme a zdobíme sami doma s mamkou. U návrhářky, která se specializuje na taneční šaty jsou to pak částky ještě mnohem vyšší.

Tak to je skvělé, že máš tak šikovnou maminku. To je vidět, že ti moc fandí. Je to tak?

Ano. Mamka mě v tanci hodně podporuje. Jezdí se mnou na skoro všechny taneční soutěže a pomáhá mi s kostýmy. Někdy umí být ale přísnější než trenéři :-).

Škola, učení, tanec, učení, trénink – zbývá ti vůbec čas na relax?

Samozřejmě nechodím tak často ven, jako třeba moje kamarádky ze třídy, ale taky si určitě volno udělám. Hlavně o víkendech. A tím, že mám super kamarádky i v týmu na trénincích, tak užijeme legraci i tam. Škola mi naštěstí docela jde.

A co na tvé taneční úspěchy říkají tví spolužáci?

Vůbec nic. Moc se o tom ve škole nezmiňuji.

Ale taneční sen, po jehož splnění toužíš určitě máš..?

Ano, ráda bych někdy tancovala v nějakém divadle nebo muzikálu.

Tak ti budeme držet palce, aby se ti splnil…

Děkuji.

Díky za rozhovor.

