Z toho se Česko jen tak nedostane

20. 12. 2021 / Albín Sybera

Vondra v Echu (stylově) prohlásil, že Česko by mělo odstoupit od Pařížské dohody, pokud EU neuzná jádro za obnovitelný zdroj, upozorňuje Albín Sybera.

Tipoval jsem si, že k frontální ofenzívě rétoriky proti EU a "rudo-zelenému šílenství" dojde až najmenují všechny Mungegové a další ideologicko-byznysové poradce, náměstky a úředníky nezbytné pro plynulý chod dozoru nad justici, insolvencemi, dotacemi a uhlo-jaderné energetiky a do té doby se budou tvářit když ne demokraticky, tak alespoň neutrálně



Ale když vidím Vondru, tak jsem se možná mýlil, anebo se po jmenování vlády cítí tahle větev prostě velmi pevně a komfortně.



Antiekologická propaganda v ČR je nyní tak silná, že jste nuceni čelít šílenci Zahradilovi i u pražského obchodního domu Kotva (foto T omasz Peszyński):





Co nám bude platný "evropský průmysl, Zahradile, když nebude kde ho provozovat?



Vysvětlení, proč nebude možné dostavět Dukovany - jaderná energetika je zastaralá a stále dražší než obnovitelné zdroje

https://blisty.cz/art/105965-nova-vladni-koalice-brutalne-zrusila-svuj-predvolebni-ekologicky-program.html

Ano, Echo čtou v podstatě fanatici, ale ten základní narativ - "racionální čeští politici, kteří mají zájem na obyčejných lidech" versus "byrokratická, odcizená, šílená EU" se opakuje v Babišově Mafře a, řekl bych, místy až klausovsky se v něm umí vyžívat CNC a další mediální projekty Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Nemluvě o dezinfo scéně, které tohle narativní rozestavení fabuluje do absurdních kravin. Pointa ale je, že to rozestavení je téměř všude. Kdo čte DenikN? Anebo DR, A2arm, BL, Hlidacipes?



Oni z toho narativu už vlastně vyrobili normu, která určuje jaké strany ve volbách zvítězí a jaké ne, viz, volební kampaň 2021 - Piráti byli mimo normu, nadto byli podrobení masáží od Babise a CNC se v pravidelných intervalech rádo přidalo, "takže to hodíme SPOLU, kdo nechce Babiše, a ANO to hodí, kdo nechce SPOLU (základ byl vyhladit levici) + máme ještě fašisty z SPD, abyste viděli jak vypadá extrém natvrdo (a mohli jste se svobodné rozhodnout zda to dáte extrémní pravici, anebo její mírnější obdobě SPOLU vedené ODS)".



Výsledek je obdobná forma dialektické hegemonie, jako byla mezi ODS a ČSSD, tentokrát ale v podání populistů a pravice s extrémní pravici SPD připravené podat ruku oběma hegemonům, a středem (PirStan) hrající roli KDU/ODA.



Z tohodle se Česko jen tak nedostane. Resp. možná by na to stačilo nějak vytvořit autentickou SocDem, ale to Mafra-CNC a zájmy které hájí, také vědí, takže autentická SocDem se taky nemusí nikdy narodit...





