Konec jedné velké novinářské éry

24. 12. 2021 / Jan Čulík

Foto: Novinář Jon Snow na začátku své televizní kariéry, v roce 1975

Ve čtvrtek 23. prosince ukončil po dvaatřiceti letech svou kariéru hlavního moderátora hodinových britských Channel 4 News nestor britské novinářské práce Jon Snow, velký, slušný, a nesmírně skromný člověk. (Jednou mi vyprávěl novinář Ivan Kytka jak tato obrovská novinářská celebrita kdesi skromně seděla na chodbě a čekala, až ji zavolají, kam má jít.)



Před tím, než se stal v roce 1989 Jon Snow moderátorem těchto televizních zpráv, byl už delší dobou novinářem a mezinárodním reportérem, jako mladík také pracoval v jakési charitativní organizaci v Africe.



zde. Je to celá historie konce dvacátého století a začátku století jednadvacátého.

Channel 4 News ve čtvrtek odvysílaly sestřih nejvýznamnějších ukázek ze Snowovy více než třicetileté práce. Byl všude, hovořil se všemi. Ten sestřih je zde. Je to celá historie konce dvacátého století a začátku století jednadvacátého.

A takto se novinář se svými diváky a kolegy rozloučil:



"It's been the greatest privilege of my life to bring you the news."@jonsnowC4 signs off from Channel 4 News for the very last time after presenting the programme for 32 years. pic.twitter.com/E0QObuCXry — Channel 4 News (@Channel4News) December 23, 2021



No, je to úžasné a po tak dlouhé době, co jsem byl v první linii zpravodajství, je to tak obohacující. Nakonec, Jackie, já v tomto studiu nejsem ničím bez těch významných a kvalifikovaných technických a novinářských týmů, které večer co večer zajišťují, že se k vám zpravodajství Channel 4 News dostane. Mou radost z práce zde vyvolávají právě tyto týmy a jejich dovednosti, technici a novináři. A děkuji prozíravé vládě a regulačním orgánům, které nám zajistily hodinu nezávislého zpravodajství v hlavním vysílacím čase. Děkuji všem lidem, kteří mi svěřili své příběhy po celém světě, příliš často za otřesných okolností, ale ze všeho nejvíc jsem vděčný vám doma. Ano, právě vám, co tam sedíte, není to vždy snadné sledovat to, co vysíláme a vždycky nám to neprojde a ne vždycky se nám to povede, Ale motivuje nás váš hlad po poznání světa, po slyšení různých hlasů, po přiblížení se pravdě. Přinášet vám zprávy pro mě bylo největší výsadou v životě. Děkuji vám. Zůstaňte v bezpečí. To byly Channel 4 News. Nashledanou.



Zpravodajství Channel 4 News skončilo ve čtvrtek tímto závěrečným titulkem:













