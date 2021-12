Greta Thunberg se diví, že je Joe Biden považován za klimatického lídra

30. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

Greta Thunberg kritizuje Joea Bidena za to, že nevede boj proti klimatické krizi. Osmnáctiletá švédská ekologická aktivistka v rozhovoru pro deník Washington Post odmítá, že by americký prezident byl lídrem v otázkách klimatu.

"Je zvláštní, že lidé považují Joea Bidena za lídra pro klima, když vidíte, co dělá jeho administrativa," řekla. "USA ve skutečnosti rozšiřují infrastrukturu pro fosilní paliva.

"Proč to USA dělají? Nemělo by to být je na nás aktivistech a teenagerech, kteří jen chtějíchodit do školy, abychom zvyšovali toto povědomí a informovali lidi, že skutečně čelíme mimořádné situaci."

Na otázku, co chce, aby politici jako Biden udělali, Thunberg odpověděla: "Především musíme pochopit, co je to mimořádná situace.



"Snažíme se najít řešení krize, které nerozumíme ... jde o narativ. Jde o to, co se vlastně snažíme vyřešit. Je to tato nouzová situace, nebo je to tahle nouzová situace?".



Thunberg označila klimatický summit COP26 v Glasgow za "selhání" a uvedla, že se "změnil v PR akci", na níž "vedoucí představitelé nedělají nic", kromě "aktivního vytváření mezer a formování rámců", aby mohli nadále těžit z "destruktivního systému".

V rozhovoru pro Post Thunberg uvedla, že závěrečná dohoda z COP26, "která je do značné míry úspěchem", nebude znamenat nic, pokud nezvýší ambice, které pak vedoucí představitelé naplní.



Jedním z pozitiv COP26 podle ní je, že odhalil, že "za současných okolností, v rámci současných systémů, nebudeme schopni klimatickou krizi vyřešit, pokud nebude vyvinut masivní tlak zvenčí".



Thunberg řekla, že celosvětové summity jako COP26 představují "velkou příležitost" pro mobilizaci veřejnosti, která má upozornit na závažnost klimatické krize.



Biden v Glasgow slíbil, že USA "půjdou příkladem" v boji za to, aby se zabránilo globálnímu oteplení nad 1,5 °C. Vyslovil nové sliby, že Spojené státy sníží množství metanu, silného skleníkového plynu, a ukončí odlesňování, za což sklidil všeobecnou chválu.



Nicméně když více než 40 zemí oznámilo slib, že ukončí těžbu uhlí, USA na seznamu chyběly.



Program OSN pro životní prostředí a další výzkumníci ve své nedávné zprávě zjistili, že celosvětová produkce ropy a zemního plynu bude v příštích 20 letech stoupat takovým tempem, že v roce 2030 bude produkce fosilních paliv dvojnásobná, což odpovídá nárůstu teploty o 1,5 °C.



Bidenova administrativa schválila nejméně 3 091 nových povolení k těžbě na veřejných pozemcích, a to tempem 223 povolení měsíčně, tedy rychleji než Trumpova administrativa!



V listopadu uspořádaly USA historicky největší aukci pronájmů na těžbu ropy a zemního plynu v historii Mexického zálivu, v níž nabídly více než 80 milionů akrů mořského dna.



Thunberg řekla deníku Post: "Brzdí nás to, že nám chybí politická vůle.



"Musíme nyní zásadně změnit naši společnost. Kdybychom začali před 30 lety, šlo by to hladčeji. Ale teď je situace jiná."



Celý článek v angličtině ZDE

0