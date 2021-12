Biden a Putin si během čtvrtečního telefonátu vyměnili varování na pozadí rostoucího napětí na Ukrajině

31. 12. 2021

Biden on the phone with Putin. (Photo distributed by @WhiteHouse) pic.twitter.com/Znodzj9XF6 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 30, 2021

Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin si během padesátiminutového telefonátu, který podle jejich vlád příliš nepřispěl ke snížení politického napětí, vyměnili varování ohledně krize na Ukrajině.



Rusko znepokojilo USA a jejich spojence tím, že v posledních dvou měsících shromáždilo desítky tisíc vojáků u svých hranic s Ukrajinou. To následuje po jeho záboru ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014 a podpoře separatistů na východě Ukrajiny.



Čtvrteční rozhovory, které si vyžádal Putin, byly druhým rozhovorem lídrů v tomto měsíci, ale podle Bílého domu spočívaly v tom, že oba muži zopakovali své postoje - včetně Bidenova varování před vážnými důsledky, pokud se Putin rozhodne k invazi.

"Prezident Biden vyzval Rusko k deeskalaci napětí s Ukrajinou," uvedla v prohlášení tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. "Dal jasně najevo, že Spojené státy a jejich spojenci a partneři budou rozhodně reagovat, pokud Rusko dále napadne Ukrajinu."



V konferenčním hovoru s novináři vysoký představitel administrativy dodal, že Biden vytyčil "dvě cesty": jednu diplomatickou a deeskalační, druhou odstrašující, "včetně vážných nákladů a důsledků", jako jsou ekonomické sankce, posílení sil NATO a vojenská pomoc Ukrajině.



Kreml uvedl, že Putin využil telefonátu k vyslovení vlastní hrozby, když Bidenovi sdělil, že nové sankce by mohly zcela zpřetrhat vazby mezi Ruskem a USA a představovaly by kolosální chybu.



Jurij Ušakov, Putinův poradce pro zahraniční politiku, byl citován tiskovou agenturou Reuters: "Náš prezident okamžitě odpověděl, že pokud se Západ rozhodne za těchto nebo jiných okolností uvalit tyto bezprecedentní sankce, o nichž byla řeč, pak by to mohlo vést k úplnému rozpadu vazeb mezi našimi zeměmi a způsobit nejvážnější škody ve vztazích mezi Ruskem a Západem."



Ušakov dodal: "Náš prezident také zmínil, že by to naši potomci vnímali jako obrovskou chybu."



Přestože si obě strany během hovoru vyměnily varování, Ušakov krátce poté novinářům řekl, že Putin byl s rozhovorem "spokojen". Dodal, že vytvořil "dobré zázemí" pro budoucí rozhovory, píše server BBC.



Vysoce postavený americký představitel, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že tón byl "seriózní a věcný".



"Prezident Biden zopakoval, že k podstatnému pokroku v těchto dialozích může dojít pouze v prostředí deeskalace," uvedla tisková tajemnice Bílého domu Jen Psakiová.



Biden, který tráví tento týden ve svém domovském státě Delaware, hovořil s Putinem ze svého domu nedaleko Wilmingtonu. Bílý dům vydal fotografii, na níž prezident hovoří s ruským vůdcem od stolu, na němž měl rodinné fotografie.



Rozhovor se uskutečnil před bezpečnostním setkáním USA-Rusko, které se bude konat 9. a 10. ledna v Ženevě, po němž bude 12. ledna následovat zasedání Rusko-Nato a 13. ledna širší konference, které se budou účastnit Moskva, Washington a další evropské země.



V konferenčním hovoru pro média popsal představitel Bílého domu rozhovor jako "vážný a věcný", ale zaměřil se spíše na udání tónu pro nadcházející diplomatická jednání, než aby prolomil nové hranice.



Putin přirovnal současné napětí ke kubánské raketové krizi z dob studené války v roce 1962. Popírá, že by plánoval útok na Ukrajinu, a trvá na tom, že Rusko má právo přesunovat své vojáky na svém území, kam chce.



Moskva vyzvala k právně závazným zárukám, že se NATO nebude dále rozšiřovat na východ a že na Ukrajině ani v dalších sousedních zemích nebudou rozmístěny určité útočné zbraně. Washington považuje některé z požadavků za nesplnitelné.





Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve středu jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price uvedl, že Blinken "zopakoval neochvějnou podporu Spojených států nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny tváří v tvář hromadění ruských vojsk na hranicích Ukrajiny".





Podrobnosti v angličtině ZDE



