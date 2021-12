Oběť Ghislaine Maxwellové vypovídá

31. 12. 2021

Britský rozhlas ve čtvrtek v poledne vysílal tento pozoruhodný rozhovor s jednou ze sexuálních obětí Ghislaine Maxwellové a Jeffreyho Epsteina, ženy, která nesvědčila u procesu s Ghislaine Maxwellovou v New Yorku. Když ji poprvé v devadesátých letech znásilnili, bylo jí jednadvacet.



Rozhovor je zajímavý jako svědectví neuvěřitelné manipulace nezkušených dívek mocnými a bohatými jedinci z tzv. mezinárodní společenské "smetánky". Lidí, vědomých si své obrovské moci. Pozoruhodné je, jak obtížné bylo pro oběti se ze spárů těchto lidí vymanit a jak obrovskou roli při tomto zotročení hrál strach...

Moderátor: Pád Ghislaine Maxwellové je dokonán. Kdysi okouzlující společenská celebrita, která se bavila ve vyšších kruzích newyorské společnosti, byla zvána na britské královské zámky do Sandringhamu a Balmoralu a soukromým tryskáčem pendlovala mezi nemovitostmi svého přítele sponzora a někdejšího boyfrienda Jeffreyho Epsteina, nyní čelí vyhlídce, že stráví zbytek života ve vězení. Byla odsouzena v pěti ze šesti bodů obžaloby za manipulaci nezletilých dívek k sexu. Muž, pro kterého tak usilovně pracovala, je mrtvý. Epstein si vzal život v roce 2019 ve vězení. Maxwellová byl dopadena loni, uvězněna v Brooklynské metropolitní vazební věznici a poté souzena na základě svědectví jejích čtyř obětí, které svědčily u soudu, je podle jejich slov zmanipulovala, připravila je na sex s Epsteinem. Dvěma z těch, které u soudu promluvily, bylo v době prvního zneužití pouhých 14 let.





Moderátor: V roce 1994 bylo Liz Steinové 21 let, byla studentkou a pracovala v New Yorku, když se seznámila s Ghislaine Maxwellovou, která ji ještě téhož dne představila Jeffreymu Epsteinovi. Té noci ji podle jejích slov sexuálně zneužili. Následuje její první vysílaný rozhovor. Pro některé posluchače může být její příběh znepokojující.



Liz Stein: Pracovala jsem na brigádě ve známém obchodním domě na Páté Avenue a jednoho dne přišla do obchodu Ghislaine Maxwellová. Obsloužila jsem ji a ona byla prostě elektrizující. Víte, téměř od chvíle, kdy jsme se potkali, vypadalo to, že jsme si padli do oka. Byla naprosto charismatická a povídaly jsme si o spoustě věcí, když ten den nakupovala. Byl to opravdu relaxovaný rozhovor, který jsem s ní vedla. Když skončila s nakupováním, nabídla jsem jí, že jí doručím nákup domů, což je něco, co jsem často dělala pro špičkové klienty, ale měl jsem pevné pravidlo, a to, že nákupy nikomu osobně nedodávám až do bytu. Osobně jsem je pouze rozvážela hotelovým recepčním nebo vrátným.



Dostala jsem pokyn, abych nákup přivezla do hotelu v centru města na Manhattanu, který byl blízko obchodu, a dala je na vrátnici. Když jsem tam přijela, vrátný mi řekl, že Ghislaine je v hotelovém baru a že je ve společnosti kohosi, koho mně chce představit. Šla jsem tedy do baru a osoba, se kterou mě chtěla seznámit, byl Epstein, kterého mi popsala jako svého šéfa, jako svého přítele. Nebylo mi úplně jasné, jaká je jeho role v jejím životě. A ten večer mě poprvé znásilnili. V tom hotelu.



Moderátor: Co byl Epstein za člověka?



Liz Stein: Nesmírně charismatický. Tak podmanivý, že jste měli pocit, že na světě není nikdo jiný kromě vás. Oba způsobili, že jste se cítili, jako by na světě nebyl nikdo jiný kromě vás, jako byste byli nejdůležitější osoba ve vesmíru. Díky nim jsem se cítila jako někdo, kdo se zcela přirozeně ocitl v jejich společenském kruhu, a myslím, že to byl určitě částečně důvod toho, jak se jim podařilo mě přitáhnout.



Moderátor: Seznámila jste se s nimi. Ano, znásilnili vás v hotelu, ale vy jste udržovala pak s nimi styky ještě několik let poté. Co se stalo? Jak se ten vztah vyvíjel?



Liz Stein: Ten vztah nebyl úplně z mé vůle. Musíte pochopit, že poté, co mě poprvé znásilnili, nastalo určité období, kdy jsem pokračovala v práci v obchodě. (Pauza) Promiňte. Nikdy jsem ještě o těchto věcech nemluvila.



Moderátor: Naprosto to chápu. Dejte si na čas. Dejte si na čas. Nadechněte se.



Liz Stein: Co se mi tu noc u nich stalo? Opravdu to se mnou otřáslo. A tu první noc jsem se od nich dostala tak, že Ghislain věděla, že za mnou přijede můj přítel z města, a já jsem se dostala z toho hotelového pokoje tak, že jsem jim řekla, že když se pro něj neukážu, věděl by, že se něco děje, a tak jsem se odtamtud dostala.



Vrátila jsem se do práce a dostala jsem nabídku na práci ve společnosti, která byla pro mě v té době neobvyklá a vyžadovala by, abych opustila školu o semestr dříve, než bych získala titul, a já jsem tu pozici odmítla, protože jsem v té době chtěla pokračovat ve studiu na právnické fakultě a věděla jsem, že bez bakalářského titulu by to nebylo možné. A byla jsem tak blízko získání titulu, že mi přišlo hloupé to všechno zahodit. A tak jsem to místo odmítla.



Už se mi neozvali. Po několik měsíců.



Šla jsem pracovat do jiného obchodu. Do dalšího špičkového dámského obchodu na Manhattanu. A jednoho dne se tam objevila Maxwellová. To mě přitáhlo zpátky. Bylo těžké jim říct ne. Bylo velmi těžké jim říct ne a nebylo to tak, že by za vámi přišli a řekli Chceme tě znásilnit. Bylo to, víte, říkali, chceme být tvoji přátelé. Chceme tě seznámit s lidmi, se kterými se stýkáme. Chceme s tebou dělat společenské věci. Bylo to velmi matoucí. Ghislaine Maxwellová byla charismatická a atraktivní.



Moderátor: Musíte vědět, že se najdou lidé, kteří řeknou nebo kteří se diví, kteří se budou ptát, proč, když se k vám na tom prvním setkání chovali tak špatně, když vás znásilnili, proč jste se dál s nimi stýkala? Dokážete to vysvětlit?



Liz Stein: Nemyslím si, že bych to někdy dokázala vysvětlit způsobem, který by byl pro veřejnost dostatečný, protože je to velmi těžké pochopit a já jsem si toho vědoma. Je to obtížně srozumitelné. A já jsem si toho vědoma.



Já jsem se s nimi stýkat nechtěla. Spíše mě pronásledovali oni a víte, byla jsem si velmi dobře vědoma toho, že oni mají velkou moc. Bylo opravdu těžké odejít. Měla jsem pocit, že pokaždé, když jsem se snažila odejít, našli si mě. Několikrát jsem se přestěhovala. A oni si mě vždycky našli. Rozhodně jsem měla jít na policii. Ale neudělala jsem to. Neměla jsem pocit, že bych mohla. Nedokážu vám vysvětlit ten strach a tu citovou manipulaci. V mé mysli to byli moji přátelé. To byli lidé, kteří říkali, že jim na mně záleží. Dávali mi pocit, že jim leží na srdci moje zájmy. Bylo velmi matoucí být v jejich blízkosti společensky a pak být znásilněna. Bylo to obzvlášť těžké, protože mi dávali najevo, že jsem nezkušená, protože účastnit se sexuálních aktivit s více lidmi, to mě v tom věku ani nenapadlo. Takže jsem měla přátele, kteří byli silní a charismatičtí. Tlačili na mě a myslím, že jsem se kvůli nim cítila velmi hloupá a neměla jsem do toho jít. Neměla jsem, ale opravdu jsem neměla na výběr. A pak mě skupinově znásilňovali. Kdybych se nikdy nesetkala s Gislaine Maxwellovou, nikdy bych se nesetkala s Jeffreym Epsteinem.



Moderátor: Podílela se Ghislaine na vaše sexuálním znásilňování?



Liz Stein: Ano. A byli do toho zapojeni i další.



Moderátor: Jste si vědoma, že existuje významná britská stránka tohoto příběhu, a to v tom smyslu, že existuje obvinění, že Ghislaine pro sex obstarala i nezletilou dívku pro prince Andrewa. Přišla jste někdy do styku s princem Andrewem?



Liz Stein: Ne, nepřišla. Skončilo to v roce 1997. Ten vztah.



Moderátor: Jak to skončilo?



Liz Stein: O tom nemůžu mluvit. Ukončení mého vztahu s nimi bylo velmi těžké. (...)



Moderátor: Jak jste se cítila po vynesení rozsudku?



Liz Stein: Myslím, že je to něco, o čem si mnozí z nás mysleli, že se nikdy nestane, a obzvlášť ženě, která je z těchto věcí obviněna. Doufám, že to opravdu vytvoří precedens a ukáže to lidem, že se na páchání těchto věcí podílela stejnou měrou.



Moderátor: Proč jste promluvila právě teď?



Liz Stein: Tak dlouho jsem se bála promluvit a to, že jsem slyšela oběti, které se přihlásily, nejen oběti svědčící v tomto procesu, ale všechny oběti, které se přihlásily a vyprávěly své příběhy, to mi opravdu dodalo hodně síly. Opravdu neexistuje žádný návod, co dělat, když váš životm největší tajemství ve vašem životě se stane mezinárodní zprávou. Neexistuje žádný předepsaný způsob, jak se zachovat, a myslím, že každý reaguje na trauma jiným způsobem.





A pro mě bylo velmi těžké hovořit o tomto všem, co jsem zažila, v tak krátkém časovém úseku a nejdůležitější pro mě bylo být k sobě upřímná a ctít sama sebe. A právě to, že jsem se nemohla vejít do nějaké libovolné časové osy, kterou stanovila média nebo vláda, neznamená to, že by to znehodnotilo mou zkušenost. Vím, co se dělo.







Byla jsem tam. A ostatní lidé se mě mohou ptát. Mohou si říkat, co chtějí, ale oni tam nebyli. Nepotřebuju dělat dojem na nikoho jiného. Já vím, co se stalo.