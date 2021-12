Jaké jsou Putinovy vojenské možnosti na Ukrajině: Nálety nebo invaze

31. 12. 2021

Existují důkazy, že Kreml přisouvá logistickou podporu nezbytnou pro déletrvající vojenskou operaci.

Zatímco Putin vyhrožuje možnou vojenskou akcí na Ukrajině, západní vojenští analytici upozorňují, že ruský prezident může zvažovat celou řadu scénářů - od cílených raketových úderů přes omezený vpád z východu nebo jihu až po úplnou invazi, napsal Max Seddon.

Americké zpravodajské informace sdílené s evropskými spojenci naznačují, že se Rusko připravuje na možnou invazi, s výhradou, že Putin zřejmě ještě nepřijal konečné rozhodnutí. Hromadění sil může směřovat k získání diplomatických ústupků od USA.

Nicméně rozmístění klíčových jednotek a sofistikovaného vybavení doprovázené znepokojivou rétorikou rýsuje perspektivu proměny ukrajinského konfliktu z války nízké intenzity v plnokrevný konflikt.

"Putin má ze všech lídrů zdaleka nejlepší rejstřík v dosahování politických cílů s použitím vojenské síly," upozorňuje expert think tanku CNA Michael Kofman. "Kolik ofenzív na Ukrajině musí provést, aby si lidé přestali myslet, že blafuje?"

Dva dlouhodobí Putinovi důvěrníci tvrdí, že nejpravděpodobnější casus belli bude připomínat to, co spustilo čtyřdenní válku v Gruzii v roce 2008. Rusko tehdy reagovalo na pokus Tbilisi obsadit území držené povstalci podporovanými Kremlem pozemní invazí podporovanou nálety a dělostřeleckou palbou, námořní blokádou a kybernetickými útoky.

Rusko bude rámcovat konflikt s Ukrajinou jako krok směřující k ochraně rusky mluvících obyvatel Donbasu před údajnou ukrajinskou agresí.

Rozsah a trvání vojenské eskalace budou záviset na tom, jak rychle by Ukrajina kapitulovala.

V polovině prosince podle západních zpravodajců Rusko shromáždilo u hranic s Ukrajinou asi 100 000 vojáků v asi 50 vysoce mobilních praporních taktických skupinách. Předpovídají, že koncem ledna dojde k rozmístění asi 175 000 vojáků, terén bude zamrzlý a tedy vhodnější pro tanky v případě pozemní invaze.

Současné rozmístění vojsk postrádá plný rozsah logistické podpory nezbytné pro trvající operaci, jako jsou muniční sklady, polní nemocnice a krevní banky, ale existují důkazy o tom, že Moskva tyto kapacity přisouvá k hranici.

"Pokud to chtějí rychle doplnit kvůli invazi, mohou to udělat v krátké době s relativně pozdním varováním," říká Rob Lee z Foreign Policy Research Institute. "Velká část personálu je zřejmě ještě na Sibiři, ale pokud si budou přát rychle jej přesunout, je mnohem rychlejší dopravit letecky tyhle lidi, než převážet samotné vybavení."

Rusko může ukrajinským ozbrojeným silám způsobit značné škody nálety na frontové linie, vojenské instalace a kritickou infrastrukturu, upozorňuje Dara Massicotová z Rand Corporation.

I když ruské letectvo od války v Gruzii neútočilo v podmínkách nepřátelské protivzdušné obrany, "je tu spousta střel s plochou dráhou letu a balsitických raket, které mohou vstoupit do hry jak z Černého moře, tak ze samotného Ruska, a ukrajisnký systém protivzdušné obrany bude mít problém se s tím vyrovnat." upřesňuje Massicotová.

Potenciální úder by použil letecké střely i těžké dělostřelectvo a dalekonosné plamenomety, dodává. (Expertka má zřejmě na mysli ruské těžké raketomety TOS-1 Buratino/TOS-1A Solncepjok s termobarickou municí - pozn. KD.) "To by bylo pro ukrajinské pozemní síly neuvěřitelně devastující."

Rusku by vojenská převaha umožnila v řádu týdnů překonat obranu ukrajinské armády prostřednictvím útoků na několika frontách současně - včetně Běloruska a Černého moře, upozorňuje Kofman.

"Brání východní křídlo největší země v Evropě a co mají? Mohou být snadno odříznuti a izolováni ve východní části Ukrajiny, proto se může stát, že povedou organizovaný boj na zdrženou, pokud budou čelit útoku z několika směrů," dodává Kofman.

Úplná invaze by Rusku umožnila obsadit území, která by využilo k protiofenzívě v Donbasu. Putin také označil ukrajinská území východně od Dněpru za ruská "historická území".

Analytici považují tento scénář za méně pravděpodobný, protože by vyžadoval velké množství ozbrojeného personálu a také zřejmě přinesl značné ztráty ruských sil.

Avšak rozsah útoku nakonec bude záviset na tom, jak velké škody bude muset Moskva Ukrajině způsobit, aby uznala porážku, říká Lee.

"Mohou způsobit desítky tisíc ztrát na životech za pár dní. Mohou významně degradovat ukrajinskou vojenskou kapacitu na východě. Ale bude to stačit k tomu, aby Ukrajina připustila porážku? To záleží na její analýze zisků a ztrát," dodává Lee.

Zdroj v angličtině: ZDE

