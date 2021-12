Třikrát s Ultras…

30. 12. 2021 / Petr Haraším

Vlastíkovy varianty, scénáře a pokusy s omyly Pan Válek přesvědčuje naivy v ČR o tom, že nás covidový Černobyl sice zasáhne, ale že mu stačí čelit čelem bez dramatických opatření, nařízení a náhlým uvědomělým dodržováním všech předpisů, na které jsme po celou dosavadní dobu kašlali. A pak kašlali.

Pokud bychom naočkovali, my zodpovědní, dost dětí před vstupem omikronu, tak bychom měli naději na zpomalení. Místo toho se pan Válek nechá oslavovat, že posílá všechny děti bez rozdílu na lyžařský výcvik, kde je před nákazou chrání tři dny starý statný PCR test a náhlé uvědomělé kontroly orgánů Horské covidové služby. Za každý nový PIMS získaný na lyžovačce by rodiče měli Vlastíkovi řádně naložit do kožichu.



Pochopitelně by měl státu uhradit náklady na léčení těchto dětí ze svého, toť přeci mantra politiků TOP09. Pan Maďar vládu Ultras varuje, upozorňuje, že omikron pase právě po dětech, ale ty lyžáky si Vlastík i přesto prosadí.



Studie z USA zcela jasně hovoří o velkých problémech dětí s omikronem. Jenže studie, která Válkovi neladí, ta neexistuje. Hlavně ten lyžák a plavání. Paní Ruth Tachezy vládě Ultras doporučila nerušit nouzový stav. Ale názory odborníků? Pchéé! K čemu?



Paní Tachezy si dovolila fialové vládě otevřeně říct, že uměli tupě kritizovat. A že by neměli lhát. Jenže vláda Ultras musí být odlišná od zkorumpované vlády amatérů. Proto je stejně amatérská a stejně schopná.



Lhát? Válkův pověstný kotrmelec. Lockdown pro neočkované nad 60 let. Nikdy jsem to neřekl a ten věk také nesouhlasí. Prostě bojánek. Bojí se vlastních odpovědných neočkovaných spoluobčanů, dostal zle vyčiněno od slušňáka Fialy. Ale novináři z fóra ho ani tak nedají.



Za Válkovu zbabělost totiž může nálada ve společnosti, za kterou je odpovědný kdo, kdo? Přeci Babiš a Zeman. K varování a kritice vlády Ultras se přidávají i pan Hořejší a pan Flégr. A co na to Ultras? Pečlivě to sledujeme a budeme zasahovat… až se to zdárně rozšíří a děti budou ležet na JIPkách.

Tady jedna hezká věta vrcholného politika strany TOP 09: „Testů musí být dostatek, abychom mohli zaručit zejména našim dětem, že budou dobře testovány tak, abychom zabránili šíření nákazy ve školách a minimalizovali riziko karantén.“



Pochybnými antigenními samotesty nevalné kvality, které nemusí umět zachytit omikron, může Válek testovat od rána do večera a stejně ničemu nezabrání. Omikron je tak divoký, že Válkovi na ty jeho antigenní testy kašle. Možná by pomohlo očkování. Prioritou pro normálního ministra zdravotnictví opravdu, ale opravdu nesmí být lyžařské výcviky a školní plavání. Ledaže by to doporučili reprezentanti České lékařské od Purkyně. Těmi se pan Válek zaštiťuje v mnoha svých komických vystoupeních.

Co to asi tak může znamenat? Nevěděli by ti reprezentanti od Purkyně? V jednotlivých regionech ČR testovat testy dle dostupnosti a dle toho, které jsou v daném regionu nejkvalitnější. Orlová z nejhoršího regionu a v regionu nejhorší a již počtvrté držitelka posledního místa v kvalitě žití v ČR bude testovat čím? Uhelným prachem, koupelí v odkalištích či pobytem v jedovaté náruči koksárenských plynů? Jsem si myslel, že testy jsou nakupovány centrálně a že existují kontrolní orgány.

Hygiena, vedena již správně a příkladně, navrhla, že jeden žák nakažený – dobrý učíme, dva a víc nakažených – špatný a všichni domů poklusem. A co na to Gazdík? S kým to naposledy ve vládě laškovali? Že by TOP09?

Válek vážně bude čelit omikronu, kterému se již nedá zabránit, rapidním antigenním testováním jednou až dvakrát týdně. Že nezachytí, nevadí, hlavně utratit další miliardy. Vláda Ultras vybrala variantu boje proti omikronu na základě potřeb bezpečnosti občanů a zájmů podnikatelů. Zrušení nouzového stavu a snížení hostí u jednoho stolu považuje pan Vlastík za vrcholné zpřísnění a za zpřísnění v pravý čas. Jeho varianty pro řešení situace ve školách se sice liší, ale nikdy distanční výuka, i kdyby v těch školách zůstali jen Pažout s Horáčkem a školník Huml. Či VUML? Na otázku, co jiného může Válek dělat, než zintenzivnit testy, jeho jedinou cestu k věčné slávě, Válek opáčil, že zintenzívní testování. Burian, Werich a scénka s vařením. Hoď to tam, něco z toho vyleze. A až hrnec přeteče, tak prcháme.

Dojemný Válek poctivě v každém rozhovoru říká, že nic neřekne, až na vládě, a o řádek níž vyslepičí vše.

Je čas na další perlu. Válek chce protáhnout křivku, kdy bude omikron dopadat. A jak to udělá? Dva antigenní testy týdně a diskriminační testy PCR. Takto chce protáhnout nástupní křivku o dva měsíce. Ale pak říká, že nákaza bude vrcholit koncem ledna. Odvážný chlapík. A na horách se covid a hlavně omikron nepřenáší.

„Seženu veškeré léky a budou dostupné s jasným protokolem.“ Babiši? Seš to ty? Pokud diskriminační PCR test nakažených ukáže adresně na omikron, tak do druhého dne dostává nakažený léky na omikron. Válku, nic jiného než omikron tu nebude a na omikron nic moc nemáme.

Pravda je tím pravým nástrojem, jak přesvědčit většinu občanů, že se mají chovat správně a k jejich prospěchu. Vážně? K prospěchu? Pravda a prospěch?

Vládní opatření vlády Ultras soudy neshodí, protože se na nich shodla celá vláda. Navíc jsou velmi silně profesionálně a odborně zdůvodněná. Za odborným zdůvodněním stojím Já Válek a profesor Chlíbek, který odborně zdůvodňoval i pro vládu předchozí.

No a pak přišly na řadu stoly. Čtvercový, obdélníkový, stůl lichoběžníkový, kosočtverečný, pochopitelně i krychlový, jehlanovitý a i stůl kulatý do hranata. Každý pak s různým počtem noh a nožiček. Jednomu se z velmi silné pandemické odbornosti v geometrii stolů zatočí palice. Omikronu je naprosto jedno, zda možný terč jeho víření sedí u stolu takového,nebo takového. Ale jinak jsou opatření jasná, jednoduchá a všem zcela srozumitelná. A Válek nebude nikdy obětovat děti. Komu obětovat? Jak obětovat? Chce to po něm někdo? Pokud děti nechce obětovat, tak povinně očkovat. Vláda Ultras ovšem s obětováním skupin obyvatelstva nemá zásadní problém.

A protilátky. Protilátky. Říct těm, co mají dostatečnou hladinu protilátek, že jsou chráněni a že tedy nemusí. Ale hladinu neřekne, protože takto to nestojí. Vaří z vody populistovy. Sám ví, že dle stavu protilátek nic nezaručí, ale dál si na tom trvá. A kdo by neměl protilátky a očkování, tak naočkovat. A kdo má a není, tak úředně neočkovat? U profesních skupin bude chtít Válek určité hladiny protilátek. Dle míry a váhy? Dle důležitosti skupiny? Vážně je to profesor? Protilátky nebrat, vzkazuje pan Dražan. A nejen on. Akce protilátka je jistě pečlivě připravena a na zdravotních pojišťovnách dobře domluvena.

Na oslavy Nového roku vyrazily kolony odpovědných, uvědomělých a rozhodně rozumných lidí. Je vidět, že apely pana Fialy, pana Válka a vládní koalice dopadly na úrodnou půdu.

Dnes se pan Vlastík rozhodl, že je potřeba rázně zatočit s izolací a karanténou. Ve světě na to skočili a u nás Ultras nemůže dovolit, aby se lidi váleli doma. Stejně všichni simulují a chtějí okrádat stát. Což nemusí, politici Ultras to rádi udělají za ně. Ve světě zkrácená karanténa 5 až 7 dní a za splnění mnohých dalších podmínek. U nás předpokládám, že max dny 3 a bez trapných přívlastků.

Pinochet chrastí řetězem

Bohužel si vždy při vzpomínce na Cimrmanovy živé obrazy vzpomenu na jakéhosi Bendu, co chtěl léčit zločiny komunismu zločiny chilského fašistického diktátora. Poslanec zvaný též „velká bukva“, právní expert na řádkování textu a zvažovaný ministr spravedlnosti, kdyby jej nevyštípal Don Pablo (holt měl více špíny za krkem), fušuje do zdravotnictví. A jde mu to! Čísla nakažených ve všech zemích dramaticky klesají a padají samy od sebe. Tento výrok Bendy by měli rámovat a poslat do WHO. Jako tapetu na záchody. To je vizitka šéfa poslanců ODS. Dramaticky to samo padá, nic netřeba dodržovat a hurá na hory slavit Nový rok. Lidi jsou vyděšeni z přemíry dramatických informací. A co s tím? Nevěděli by v Chile? V Rusku by věděli. I v Číně by věděli. Mutace omikron u nás ještě nedominuje, takže klídek a užívejte, užívejte. Paní Tachezy varovala a doporučila říkat pravdu o omikronu ve světě a tuhle Benda lže, až Pinochet rudne. Francie 200k. Anglie 190k. USA 460k. Čína 0 a výrazně klesáme. Rusko nemá čas na krávoviny, Rusko se musí bránit zákeřným útokům Ukrajiny a NATO. Jinak ovšem 22 tisíc nakažených a 950 mrtvých. Krát 5.

Hnutí ANO pracovalo dle odborníka Bendy tak, že odkládalo řešení na později. Něco jako ukončení nouzového stavu v době tisícových nákaz, v době nejvíc nakažlivé mutace omikron a utkvělá myšlenka, že lidé budou sami dobrovolně dodržovat vše? A za drahé energie může Gríndíl. Mistr Cimrman by měl aktualizovat živý obraz s Pinochetem.

A můj oblíbený Don z El Pabla

Pablík na Fialu, na Zemana, na kmotry a na kmotry odrůdy hradní umí. Nebo oni umí na něj? Don pomalu odhaluje četné kontakty Fialy s Mynářem. Nikoli kontakty Fialy se Zemanem, ale kontakty s trestně stíhaným a dotacemi ověnčeným kancléřem Mynářem. Takovým miniBabišem. Takovým miniBabišem, proti kterému ODS statečně jako jediná bez pomoci vyhrála. A velkou většinou 33 poslanců ovládla sněmovnu, Strakovku a finance. To nás bude mrzet. Klíč od trezoru se banditům nedává.

Don si na ministerstvo spravedlnosti nabírá další kmotry a kmotříky, kteří se již dostatečně osvědčili. Trestně stíhaný Hubálek zná i politického náměstka Daňhela. Odkud ho asi tak zná? Nějaká brněnská kauza? A co na to pan Šafr z Fóra? Bude muset vydat stranickou obhajobu? Na šéfku spravedlivého kabinetu pana Dona mu byla vybrána paní manželka pana Hamáčka. Zřejmě se jedná o plnění Mynářovic vůle.

Don Pablík byl toho dne (13. prosince) poněkud neklidný. Jak secvičenou roli major Zeman asi zvládne? Kdy lež praskne a Fiala bude muset přiznat extrémní kontakty s trestně stíhaným Mynářem. Přiznat, že neříkal pravdu ani svým koaličním partnerům. Ti si na to budou muset zvyknout. Neznají snad ODS a její praktiky? Nečestné jednání Fialy schovávají za nutnost vládnout v krizi pandemické, ekonomické a energetické. Když je krize, tak zásady stranou.

Don na místě pana Fialy by se ptal na to, jestli Zeman nezměnil názor od posledně, co jej viděl. Proč se Fiala neptal Zemana, když spolu tak vehementně a intenzivně komunikovali? Naivní si mysleli, že Fiala vážně jedná se Zemanem a nikoli s jeho vodiči. Pan Fiala prý zkoušel všechny možnosti, aby dosáhl jmenování celé vlády. Nikoli, pan Fiala šlapal poníženě za Mynářem a nechal si diktovat, co to bude stát. Říkám si: „Co je lepší? Když bude Fiala plnit Mynářovi, neb dokázal Zemana přesvědčit k podpisu a jmenování, nebo že Fiala slušností a morálkou Mynáře se Zemanem neslušně donutil k podpisu a jmenování?“ Každopádně buďto Fiala slouží, nebo Fiala vycenil tesáky a sliboval něco o penězích pro hradní kancl. A kde je ono: „Už navždy to ÚS rozsekne?“ Pokud se někdo zásadně postaral o jmenování nové vlády, tak nikoli silný Fiala, ale trestně stíhaný Andrej. Pak již jen Don slabomyslně dodal, že jeho techtle mechtle s prezidentem jsou přeceňované. Klíčová byla domluva mezi Fialou a Zemanem. Jaká domluva? Můžeme jen doufat, že pan Don ústy pana Fialy neslíbil pro Zemana připravit další aboliční prasárnu, jak to činil nečinil pro již zcela zprofanovaného prokremelského Klause.







Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého



















