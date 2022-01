K zemi hleď!

1. 1. 2022 / Jan Čulík

Foto: Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) a její školitel dr. Randal Mindy (Leonardo di Caprio) v idiotském televizním pořadu s idiotskými moderátory

Zatímco Británie zaznamenala dalších 189 846 denních nákaz covidem, 11 918 lidí v nemocnicích a 203 denních mrtvých a Boris Johnson prohlásil, že koronavirová pandemie už není problém, a dodal, že největším (jediným?) "výdobytkem" brexitu pro Británii je návrat k imperiálním mírám a váhám, tedy zrušení metrů a kilogramů a návrat k pintám, uncím a librám, strávil jsem sobotní večer v mrazivé hrůze, sledováním onoho slavného filmu Don't Look Up/K zemi Hleď!, který je nyní nejsledovanějším snímkem na Netflixu v mnoha zemích světa.



Už jsme tady o tom několikrát psali. Astronomové postgraduální studentka Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) a její školitel na univerzitě v Michiganu, dr.Randal Mindy (Leonardo DiCaprio) při studiu noční oblohy zjistí, že se k planetě Zemi řítí kometa velikosti Mount Everestu a že do ní narazí přesně za půl roku a zničí veškerý život na této planetě. Vědci se o tom snaží informovat americkou prezidentku (Meryl Streep) a média a vyprovokovat lidstvo k záchranné akci. Téměř se jim to nakonec podaří, když prezidentka usoudí, že úder jadernou zbraní pro odklonění komety by pomohl jejím volebním preferencím, avšak akce je na naléhání oligarchy typu Elona Muska zrušena, neboť oligarcha - významný finanční dárce politické straně prezidentky - chce realizovat jiný projekt, rozštěpit kometu na drobné části a získat z ní vysoce cenné nerosty. Ten projekt ovšem selže, protože oligarcha-podnikatel vyeliminuje z něho všechny soudné vědce, a planeta Země tedy končí.



Film K zemi hleď! je motivován nečinností světa vůči vážné, a stále se zhoršující hrozbě globálního oteplování. Získal však mezitím také na mrazivé aktuálnosti v důsledku koronavirové pandemie a idiotské reakce mnoha lidí a většiny vlád na tomto světě, zejména absolutní absence solidarity a uvědomění si, že pokud neproočkujeme všechny země světa, budou vznikat stále nové a nové varianty koronaviru, které budou dále ohrožovat svět. Jak je možné, že to nikomu nedocvaklo?



A to je právě to, čím se tento film v první řadě zabývá a proč je dopad této "satirické komedie" tak mrazivý. (A globální oteplování je skutečně závažně se zhoršující problém, píšu tohle ráno na Nový rok v Glasgow, kdy jsem vypnul topení, protože venku je, pozoruhodně a velmi varovně a nebezpečně, na Nový rok, 15 stupňů Celsia!)



Film ohromuje téměř dokumentární autentičností, s níž dokumentuje prodejnost a neefektivnost politiků, jímž jde o ideologii, o osobní sobectví a o personální politické preference (všímáte, si, jakou kůlničku na dříví dělá z české politiky v současnosti nová Fialova vláda?). Jak na to v jedné chvíli emocionálně v televizi poukáže nešťastník dr. Mindy, v dnešní společnosti už není možná žádná komunikace, protože lidi prostě nevnímají ani jednoduchou řeč, jednoduchá fakta: "Za šest měsíců bude tato planeta zničena, pokud se nesjednotíme a neuděláme závažné kroky." Tuto informaci nelze komunikovat, protože pro politiky je důležitější osobní prospěch a média se zabývají absolutními pitomostmi, zpravodajství už neexistuje a všechno zahltil idiotský entertainment. A k tomu ještě přistupují sociální sítě, které děsivým způsobem násobí idiocii médií.



Samozřejmě, film K zemi hleď! je velmi silně ovlivněn nedávnou americkou zkušeností s Donaldem Trumpem a onou hysterickou zlovůlí, popíráním faktů, které se tolik projevily za Trumpovy vlády především popíráním hrozby pandemie. V době, kdy už je nebezpečná kometa běžně vidět na obloze, zahájí americká prezidenta politickou kampaň, kdy na obrovských trumpovských shromážděních svých stoupenců skanduje (lidé také drží transparenty s těmito nápisy) své heslo: "K zemi Hleď!" - nedívejte se na nebe, blížící se kometu ignorujte. Iracionalita a hašteřivost chování dnešní lidí je hlavním, děsivým tématem tohoto filmu. Znovu, všechno se to násobí na sociálních sítích. Vzniká celé hnutí, které hrozbu komety zpochybňuje: "Ta kometa vůbec neexistuje." Je to přesnou paralelou šíleného chování antivaxerů v české i v mezinárodní společnosti. Tvrdé popírání faktů, které vede k smrti. V Americe zemřelo v republikánských státech na covid daleko více lidí než ve státech demokratických, kde se lidé rozumně nechali očkovat, na rozdíl od republikánů, kteří očkování odmítají. Totéž v České republice, kde od září 2021 do konce roku 2021 nesmyslně zemřelo více než 6000 neočkovaných občanů.



Jak už jsem uvedl, film K zemi hleď! se stal v mnoha zemích světa na Netflixu rekordně nejsledovanějším. Pokud máte přístup k Netflixu, určitě si ho pusťte. Je vysoká sledovanost tohoto filmu povzbuzením? Znamená to, že se po posledních několika šílených letech lidstvo probudí a začne se chovat solidárně a racionálně? Nevím.



V Británii k tomu v určitých vrstvách obyvatelstva vznikají určité tendence. Mnoho lidí si začíná myslet, že se chováme - globálně - určitě už jako naprostí blázni, a řada lidí volá po obnovení normality. Rozšíří se toto volání po celém světě v akci? Nevím.



V každém případě je film K zemi hleď! neuvěřitelně záslužným činem, který poukázal s mrazivou přesností na to, jak idiotsky se chová dnešní lidstvo.

