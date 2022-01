Italský rozhlasový odpůrce vakcín, který se chlubil tím, že je "šiřitelem moru" a v horečkách procházel supermarkety bez roušky, zemřel na Covid ve věku 61 let

2. 1. 2022

Italian anti-vaxxer who was a proud 'plague spreader' dies from Covid https://t.co/OMt7TGQt2P via @MailOnline — Steve Peers (@StevePeers) January 2, 2022

Maurizio Buratti byl 10 let pravidelným posluchačem italského rádia Zanzara

Chlubil se tím, že s 38stupňovou horečkou chodil po supermarketech bez roušky

Jednašedesátiletý muž byl 22 dní na jednotce intenzivní péče



V Holandsku zemřel ekonom, odpůrce očkování a lockdownů

Zanícený italský odpůrce vakcín, který si získal kultovní oblibu po pravidelném telefonování do oblíbeného rozhlasového pořadu, zemřel na covid.



Jednašedesátiletý Maurizio Buratti, kterého jeho fanoušci znali jako Maura z Mantovy, se chlubil, že je "šiřitelem moru" poté, co se několik dní před svou hospitalizací úmyslně vydal do supermarketu Carrefour bez roušky, když mu bylo špatně a měl teplotu 38 stupňů.



Buratti, který púvodně pracoval jako mechanik, byl před svou pondělní smrtí 22 dní na jednotce intenzivní péče.



Když na něj rozhlasoví moderátoři a jeho fanoušci naléhali, aby šel do nemocnice, neochotně souhlasil.



Řekl však, že do nemocnice v rodné Mantově nepůjde, protože "tam jsou komunisté, nevěřím jim", a místo toho odjel do Verony.



V jednom ze svých posledních rozhlasových telefonátů Buratti řekl, že opustí Itálii a požádá o azyl v Koreji nebo Turecku, aby nemusel být nucen nechat se očkovat.



Před svou nemocí se tento zastánce konspiračních teorií pravidelně účastnil protestů proti covidu a byl tvrdým odpůrcem Zeleného pasu, který nutí všechny italské zaměstnance nechat se očkovat nebo prokázat protilátky proti covidu.



Buratti byl deset let pravidelným hostem pořadu Zanzara, kde zpočátku brojil proti velkým farmaceutickým společnostem a proti "židovské lobby".



Jeho názory vedly k tomu, že přišel o práci mechanika.



Později se jeho pozornost obrátila na covid a v rádiu dostal pravidelný prostor, aby se tam s posluchači dělil o své divoké teorie.



Jeden z moderátorů pořadu Davide Parenzo nyní řekl: "Odpočívej v pokoji, ať už jsi kdekoli, starý konspirační teoretiku. Doufám jen, že tvůj smutný příběh poslouží jako příklad všem, kteří stále podněcují pochybnosti o účinnosti vakcín."



Na koronavirus zemřel také nizozemský odpůrce lockdownů a očkování



Nizozemský ekonom, který byl otevřeným kritikem vakcín proti covidu a politiky lockdownů, zemřel na covid



Třiapadesátiletý Robin Fransman na Twitteru prozradil, že 3. prosince měl pozitivní test na covid a v úterý 28. prosince zemřel v amsterdamské nemocnici OLVG.



Ekonom se od počátku pandemie stavěl proti lockdownům. Spolu s několika dalšími akademiky a ekonomy spoluzaložil organizaci proti uzavírání pracovišť s názvem Herstel-NL.



Tato organizace vytvořila plán, který měl umožnit Nizozemsku fungovat během covidu bez lockdownů.



Fransman zůstal v čele společnosti Herstel-NL až do své smrti a 28. listopadu na Twitteru uvedl, že nebyl očkován. Zemřel přesně měsíc po tomto tweetu.

