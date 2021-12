Bude Fialova vláda ještě horší než vláda Babišova?

31. 12. 2021

Přepis Rozhovoru Britských listů č. 454.

Jan Čulík:



Přejeme vám všechno nejlepší do nového roku, vážení televizní diváci. Mysleli jsme, že bychom se měli trochu podívat na to, co bude na vnitropolitické scéně České republiky. A k tomu jsme si znovu pozvali pana profesora Jiřího Peheho, ředitele pražské pobočky Newyorské univerzity, známého komentátora.



Pane profesore já vám dost dobře nevím, protože po těch volbách jsme měli takovou docela naději, že vznikne rozumná prozápadní vláda. Jenže máme takové tendence, já doufám, že mě přesvědčíte, že to, co říkám, ty mé apokalyptické vize jsou chybné, ale dozvěděli jsme se, že pan Fiala jmenoval docela podivnou poradkyni, šíleně euroskeptickou spolupracovnici Nigela Farage a pana Zahradila, potom se pan Fiala vyjádřil, že se nebude rušit výroba automobilů na benzín a naftu. Pak máme toho pana ministra zdravotnictví Válka, který, přestože se po celé Evropě šíří nová vlna pandemie, tentokráte omikronu, nebude zavádět žádná opatření, protože to by bylo komunistické. A pak se ozval pan Vondra, že by Česká republika měla snad vystoupit z Evropské unie, nebo odejít z pařížské dohody, pokud EU bude trvat na zrušení jaderných elektráren.



Tak já nevím, pane Pehe, čekám na váš optimismus. Protože to mně přijde, že to bude opravdu docela divná vláda. A víte, trošku mě tak mrzí, vždycky bych očekával, že se konečně v Čechách dostanou k moci nějací pragmatici, rozumní lidé, kteří budou dělat rozumné věci. Myslíte si, že jsem příliš velký pesimista?







Jiří Pehe:



No myslím, že tady určitý důvod k pesimismu je, protože ta vláda je prostě poskládaná tak, že na jedné straně je Občanská demokratická strana, která zatím, jak se ukazuje, nepřekročila úplně ten svůj stín euroskeptický, na druhé straně té škály jsou liberální progresivističtí piráti a bude docházet ke konfliktům. A to, co jsme viděli v případě jmenování té velmi euroskeptické poradkyně až doposud, tak to je samozřejmě možná snaha Petra Fialy vyvažovat to, že ODS nemá ministerstvo zahraničí a nemá ministra pro evropské záležitosti. Takže možná chtějí ukázat, že to budou nějakým způsobem vyvažovat, ale vlastně tím vysílají také zároveň zprávu do Evropy, která je poměrně dosti nešťastná.





Pokud jde o to Fialovo vyjádření na adresu spalovacích motorů, tak samozřejmě to je skoro až absurdní, protože zaprvé ten proces je rozjetý. EU nejenomže plánuje zavést konec spalovacích motorů v roce 2035, ale celá řada států už to ve velkém rozjela, tak říkajíc. Některé dokonce říkají, že se k té metě dostanou dříve. Takže Česká republika, pokud do toho vagónu nenaskočí a nebude se snažit aktivně s tou výzvou vypořádat, tak se může stát, že budeme vrakoviště spalovacích motorů uprostřed Evropy, ze kterého nebudou moci ti občané, co nebudou mít elektromobily, do zbytku Evropy vycestovat. A samozřejmě je to svým způsobem také, jaksi i legrační, protože Petr Fiala zcela nám opomněl říci, když už udělal tu poznámku, jak toho chce dosáhnout, tedy nějakým lobbováním v Evropě? Ale v České republice jsou tři velké nadnárodní automobilky a ty už všechny pracují na elektromobilitě. Takže pokud jsem si toho vědom, Česká republika nemá žádnou státní automobilku, která by mohla nařídit, aby vyráběla spalovací motory.







Je to samozřejmě populistické gesto, snaha hrát o čas a myslím si, že je to škoda, protože ta výzva je taková, že bychom mohli ji pozitivně uchopit a snažit se spolupracovat se zbytkem Evropy na zavádění elektromobility. No a samozřejmě je tady celá řada dalších problémů s covidem, které bohužel zatím nový ministr zdravotnictví řeší přesně tak, jak jste řekl, to znamená buď výroky typu, že nebude zavádět žádná komunistická opatření, nebo se vyjadřuje způsobem "Ano-Ne", "Na jednu stranu, Na druhou stranu", a přitom se na nás řítí po tom dočasném snížení nákazy deltou omikron. A tomu bude nějakým způsobem třeba čelit. Takže ta vláda zatím se zdá být taková rozklížená. Zdá se mi, že mají poměrně málo odvahy. To je možná to hlavní, protože jak ta výzva týkající se elektromobilů nebo i toho Green Dealu jako celku, ale i ta výzva týkající se covidu, tak to by se dalo řešit nějakým jiným, otevřenějším, odvážnějším způsobem, než jsme to viděli doposud.

Jan Čulík:







Jeden náš autor právě píše, minulý týden v Britských listech, že v české politice vznikla taková nějaká tendence, že v podstatě se politika proměnila v politiku PR, v politiku reklamy, že já budu ignorovat ty voliče, kteří mě už v podstatě podporují, ale budu se snažit na to nabalovat ty nejextrémnější lidi různými extrémními výroky. A že to nemůže fungovat, protože ti lidi se stejně nikdy nedají přesvědčit.







Já znovu opakuji, že mě strašně mrzí, že ti lidi. Jak jste říkal, nemají odvahu. A nejsou schopni národu, to je takové to vůdcovství, státnictví, říci, že jim to vysvětlíte, že ten problém vypadá takhle a že je nutno udělat tohle. A že tady vlastně nikdy nevznikne pořádná veřejná diskuse o tom, do háje, co udělat. Když vidím ten rozdíl, v diskusi o covidu v Německu, nebo ve Francii, nebo v Británii, mluvme třeba dokonce i o Spojených státech, kde nyní Joe Biden rozhodl, že budou lidi mít zadarmo testy, to už měly být dávno. To je taková zvláštní věc. Mně se docela zalíbilo, na Twitteru kdosi napsal, "V osmdesátých letech jsme byli docela pokrokoví tím, že jsme mohli zrušit parní lokomotivy. Teď za pana Fialy by už to holt nešlo."





No a potom druhá věc je, oni úplně zrušili své ekologické předvolební přísliby, které měli v předvolebních programech a je to docela zajímavé, oni zřejmě si myslí, že Češi nevnímají, což není dost dobře pravda, protože myslím, že Češi jsou si dobře vědomi, že je ekologická krize. Oni si myslí, že Češi to nevnímají a že se v ekologické oblasti nemusí vůbec nic dělat. Ten Vondra s těmi jadernými elektrárnami, to je taky podivná věc. Kdosi psal, jestli ona ODS, protože se dostala k moci, není takovým nějakým způsobem posílena, že si myslí, "Dobře, my jsme konečně zase u moci, tak si budeme dělat co chceme a vrátíme se k těm svým ideologickým excesům." Nevím. Co si o tom myslíte?

Řekl bych, že ne nutně jenom piráti, protože jsem kupříkladu nedávno slyšel rozhovor s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou-Adamovou, která se k té výzvě elektromobility a vůbec útlumu uhlíkové stopy a tak dále stavěla poměrně konstruktivně, pozitivně. Ten rozhovor se konkrétně týkal plánu Evropské unie zrušit používání zemního plynu do teď nevím přesně do kterého roku. Během 20 let se to má uskutečnit a ona k tomu přistoupila velmi tak, jak bych si představoval, že to má být, tedy k jako pozitivní vizi. Ona řekla, nenechme se tím vylekat, postavme se k tomu čelem.







Myslím si, že to je ten základní problém české politiky, že když se vyskytnou takovéto výzvy, tak místo toho, aby česká politika řekla, tak to je zajímavá výzva a my budeme jedni z prvních v Evropě, kteří se tím směrem posunou a budou tady vytvářet síť nabíjecích stanic a budou dělat to či ono ve výměně kotlů, abychom těch cílů dosáhli, tak první česká reakce je vždycky, a to je úplně jedno, jaká vláda tady zrovna vládne: "To nejde. To nás poškodí. My to nechceme a rozhodně to nemůžeme přijmout jako pozitivní výzvu." A to si myslím, že je obrovská škoda.

Ano. Známé české heslo. My vám přesvědčivě vysvětlíme, proč nic nejde. To mě právě velmi mrzí, že Česko se nikdy nechopilo žádné rozumné iniciativy. Nikdy se v Evropské unii mezinárodně nepostavilo do čela něčeho, co by bylo třeba, jak to dělá Finsko v oblasti lidských práv a tak dále. A to je strašná škoda, že vždycky česká vláda jaksi brzdí nebo není schopná v Evropské unii se s nikým sjednotit, anebo pokud se sjednocuje, tak se sjednocuje s různými pošuky. No a pořád se ohlíží... A já si nemyslím, že většina české veřejnosti má takovýto názor, nebo je takto poraženecká?







Je teda fakt, jsme to zase nedávno řešili ohledně českých filmů, že české postkomunistické filmy mají jedno takové docela zajímavé téma. Strašně nenávidí kohokoliv, kdo se chová hrdinsky. "Ohrožuješ naši komunitu, je to nebezpečné, zařaď se." Takže možná tohle to platí i o vládě. Je bez iniciativy, jen pronáší podivné ideologické výroky, jako by to byly náznaky, že se vracejí do 90. let.







Přitom situace je úplně jiná. Řešíme obrovské přírodní problémy. Příroda se nám mstí za naše neodpovědné chování, jednak ekologickou krizí a potom covidem, který není vyřešený, ale Češi, tedy je tam ten pan Lipavský, nový ministr zahraničí, nemají ani pořádnou zahraniční politiku...

Myslím si, že on samozřejmě bude trochu pod dohledem Petra Fialy. Opravdu se zdá, že to, co prohlásil prezident Zeman, tedy že Petr Fiala slíbil, že Jan Lipavský bude dodržovat koaliční dohodu a nebude vybočovat, to se tak trochu děje. Nicméně i tam je prostor k tomu, aby Lipavský ukázal, že zahraniční politika se dá dělat odvážněji a jinak, i třeba, pokud jde o nějakou koordinaci hlavních zdrojů zahraniční politiky u nás, což tradičně byl obrovský problém, protože to bylo přenecháno právě prezidentovi, který ovšem se vlastně svým pojetím zahraniční politiky a cíli, které sledoval, dosti odlišoval od hlavního proudu, takže nakonec to vyznívalo do takové podivné kakofonie, že česká vládní politika nemluvila jedním hlasem.







Pokud by se Lipavskému podařilo alespoň toto nějakým způsobem zlepšit, že by se ujal koordinace zahraniční politiky, tak to by bylio samozřejmě samo o sobě už výhrou, ale zatím je příliš brzo ho nějakým způsobem hodnotit. Rozhodně ale můžeme říci, že když se podíváme na první kroky nové vlády, tak on není tím, kdo udělal nějakou botu, ačkoliv to prezident Zeman v tom svém rozhovoru na televizi Prima předvídal, že to bude slabý článek. A že dříve či později udělá nějakou botu, tak zatím tu botu zdá se, nebo ty boty vyrobili hlavně ministr zdravotnictví a sám premiér těmi svými výroky na adresu elektromobility.

No já si především myslím, že současná vládní koalice se skládá z pěti stran a že se ten euroskeptický a antiekologický tah ODS dostane do konfliktu s těmi ostatními stranami -Ale, kterými, protože tam jsou jen piráti a ti jsou strašně slabí?V novém roce budou velké ekonomické problémy, protože je zdražení energií a druhá věc je, mladí lidé mají velmi obtížnou situaci při získávání ubytování, při získávání hypoték. Prostě bytový fond je v podstatě pro mladé lidi v České republice nedostupný. Pane profesore, rychle, závěrem, co si myslíte o ekonomické, nebo spíše sociální politice této nové vlády?Zatím je těžké nějakým způsobem říct, jak bude vypadat, protože samozřejmě ministr Jurečka a ti lidé okolo něho se ještě úplně nezapojili plně do řešení těch problémů, nicméně co bych řekl, je, že pokud tato vláda nezvládne řešení těchto problémů, tak je to ta nejrychlejší cesta k tomu, aby se Andrej Babiš vrátil, protože to jsou opravdu vážné problémy, které sice Babišova vláda nějakým způsobem podcenila, ale nová vláda získala hlasy mnoha mladých lidí nejen kvůli odporu k Babišovi, ale i kvůli tomu, že slibovali, že s tím něco udělají, že takhle třeba ta bytová politika nemůže dál pokračovat a podobně. Takže pokud by se jim to nepodařilo, pokud bychom skutečně viděli, že ta poměrně katastrofální situace na bytovém trhu pro mladé lidi pokračuje, že sociální bydlení se také nepodařilo vyřešit, tak samozřejmě je to velmi rychlá cesta k návratu Andreje Babiše.Děkuji vám, pane profesore, a vážení televizní diváci, vám přeju všechno nejlepší do nového roku. Velkou kliku. Budeme to tedy zdá se v situaci, která je velmi nestabilní, opravdu potřebovat. Na shledanou.