Matka, která porodila mrtvého syna, když byla v covidovém komatu, vyzývá k očkování

15. 1. 2022

Osmatřicetiletá Rachel uvedla, že ji od očkování vakcínou proti covidu zdravotníci v rané fázi očkováni odrazovali



Matka, jejíž dítě se narodilo mrtvé, když byla v nemocnici s covidem, nyní vyzývá lidi, aby se nechali očkovat a ušetřili si tak "utrpení" z vážného onemocnění koronavirem.

Osmatřicetiletá Rachel z Bilstonu ve Wolverhamptonu vůbec nevěděla, že v srpnu porodila syna Jaxona ve 24. týdnu těhotenství: "Vlastně jsem ani nevěděla, že jsem porodila. Byla jsem na lécích, takže mi to chtěli říct, až když jsem nebyla pod sedativy, a porodník mi to oznámil až o několik dní později." Byla tři a půl měsíce v kómatu.



V těhotenství se chtěla nechat očkovat, ale v rané fázi očkování jí od toho odradili zdravotníci. Tehdy si mylně mysleli, že očkování možná nemusí být pro těhotné ženy bezpečné.



Rachel svědčí, že ji a její rodinu smrt jejího dítěte "zdrtila", a vyzvala všechny občany, aby se nechali očkovat.



Začátkem tohoto týdne zahájila britská vláda reklamní kampaň, která povzbuzuje nastávající matky, aby se nechaly očkovat oběma dávkami i třetí posilovací dávkou. Už delší dobu existují důkazy, že je očkování pro těhotné matky bezpečné.



Britské ministerstvo zdravotnictví a sociální péče poukazuje n a statistiky, že 96,3 % těhotných žen přijatých do nemocnice s covidem v období od května do října 2021 nebylo očkováno. Třetina z nich musela dostat ventilátor.



V prosinci 2021 britský úřad pro dohled nad vakcínami zařadil těhotné ženy mezi prioritní skupiny pro očkování poté, co výzkum ukázal, že jsou v případě nákazy covidfem náchylné k závažnějším onemocněním a těhotenským komplikacím.



"Nechte se očkovat - je to dvouminutová záležitost, která vám může ušetřit měsíce trápení," řekla matka mrtvého nemluvněte.



Podrobnosti v angličtině ZDE



