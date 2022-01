Anglického prince Andrewa čeká soud poté, co soudce odmítl zamítnout žalobu Virginie Giuffreové

13. 1. 2022

Anglický princ Andrew bude zřejmě muset vypovídat ve významném soudním procesu v USA poté, co newyorský soudce odmítl zamítnout občanskoprávní žalobu týkající se obvinění, že Andrew znásilnil Virginii Giuffreovou, když jí bylo sedmnáct let.

Na této široce medializované fotografii drží princ Andrew v roce 2001 sedmnáctiletou Virginii - za souhlasné přítomnosti Ghislaine Maxwellové, v jejím bytě - rukou na holém břiše kolem pasu. Princ Andrew tvrdí, že se s Guiffreovou nikdy nesetkal a "vůbec ji nezná".



Právní experti uvedli, že Andrew, vévoda z Yorku už nemá "žádné dobré možnosti" poté, co se mu nepodařilo dosáhnout zamítnutí žaloby Giuffreové. Soudce federálního soudu na Manhattanu Lewis Kaplan jeho návrh "ve všech ohledech" zamítl. Právní experti uvedli, že Andrew, vévoda z Yorku už nemá "žádné dobré možnosti" poté, co se mu nepodařilo dosáhnout zamítnutí žaloby Giuffreové. Soudce federálního soudu na Manhattanu Lewis Kaplan jeho návrh "ve všech ohledech" zamítl.



Rozhodnutí by mohlo vést k tomu, že Andrew, který obvinění důrazně popírá, na podzim před soudem bude muset odhalit některé aspekty svého osobního života.



Jednou z možností, jak se vyhnout senzačnímu soudnímu procesu, by bylo, kdyby se vévoda s Giuffreovou dohodl na mimosoudním vyrovnání, které by ho ale zřejmě stálo miliony, ačkoli se objevují názory, že by Giuffreová chtěla vystoupit u soudu.



Taková finanční dohoda by však mohla anglické monarchii způsobit obrovské škody na pověsti. Andrew se již musel stáhnout z veřejného života.



Tato zpráva je pro královskou rodinu velmi nevítanou událostí.



Právník Giuffreové David Boles uvedl, že jeho klientka "chce dosáhnout spravedlnosti", a ne se zaměřit se na jednu osobu.



V rozhovoru pro Sky News Boles řekl: "Guiffreová se domnívá, že je to pro ní velmi důležité. Její kampaň se snaží odhalit obchodování se sexem a zlo sexuálního zneužívání. Klíčovými osobami jsou Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová. Účastníci obchodování se sexem musejí být pohnáni k odpovědnosti."



Andrewovy možnosti jsou nyní podle právních pozorovatelů strohé a neatraktivní.



Mediální právník Mark Stephens z advokátní kanceláře Howard Kennedy řekl BBC: "Andrew teď nemá žádné dobré možnosti. Nemůže to zlepšit, takže si v podstatě myslím, že se buď bude muset zapojit do soudního procesu, nebo se bude muset dohodnout o odškodném, a to může být jeho nejméně špatná možnost."



Andrew nyní prodává svou lyžařskou chatu ve Švýcarsku za 18 milionů liber uprostřed spekulací, že peníze potřebuje na soudní poplatky.



Pokud případ postoupí k plnému soudnímu řízení, mohl by být Andrew nucen předvolat svědky, mezi nimiž by mohli být i členové královské rodiny, zejména jeho dcera princezna Beatrice. V katastrofálním rozhovoru pro pořad BBC Newsnight z roku 2019 Andrew tvrdil, že v ten večer, kdy Giuffre uvádí, že byla znásilněna, šel s Beatrice na pozdně odpolední dětskou oslavu do Pizza Express ve Wokingu. Po večírku byl prý celou noc doma s dětmi.



Z veřejných funkcí se Andrew stáhl krátce po rozhovoru pro BBC, v němž se nepodařilo udělat tlustou čáru za jeho vztahem s Epsteinem, usvědčeným sexuálním delikventem, který do svého okruhu přátel počítá i bývalé prezidenty Billa Clintona a Donalda Trumpa. Epstein spáchal sebevraždu ve vězení na Manhattanu po svém zatčení v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem.



Šedesátiletá Maxwellová, dcera zesnulého britského tiskového oligarchy českého původu Roberta Maxwella, byla shledána vinnou v pěti bodech obžaloby za to, že do Epsteinova světa lákala dívky ve věku 14 let, aby je sexuálně zneužíval.



