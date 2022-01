Bude Boris Johnson konečně donucen k rezignaci?

12. 1. 2022

Předseda labouristů Keir Starmer prohlásil, že premiér musí nyní odstoupit kvůli tomu, co Starmer označil za "směšné" lži a výmluvy.



Pan Johnson je také pod tlakem vlastních poslanců kvůli tomu květnovému večírku v roce 2020. K rezignaci Johnsona za lhaní vyzvali šéf skotských konzervativců Douglas Ross, bývalá šéfka skotských konzervativců Ruth Davidson i četní angličtí konzervativní poslanci.





Whole point of why I & other official told MR - WTF YOU DOING HOLDING A PARTY - was cos the invite = obv totally SOCIAL NOT WORK (UNlike all the mtngs in garden).

No way 'technically within rules'.

🛒 bullshit cos altern is admit he broke rules + resignhttps://t.co/J3jslbQV9A