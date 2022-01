Polský ministr zahraničí: Evropa čelí největší hrozbě války za posledních třicet let

13. 1. 2022

Rusko tvrdí, že rozhovory s NATO o Ukrajině se dostaly do slepé uličky



Mise OBSE varuje, že "na kontinentu může vzniknout krize", protože podle polského ministra zahraničí hrozí Evropě největší riziko války za posledních 30 let



Rusko uvedlo, že rozhovory s NATO o Ukrajině se dostaly do slepé uličky, a pohrozilo, že pokud nebudou splněny jeho požadavky, přijme blíže nespecifikovaná "nezbytná opatření".



Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau varoval, že Evropa čelí největšímu riziku války za posledních 30 let. Vysocí představitelé Ruska mezitím vydali sérii nelichotivých prohlášení. Rusko uvedlo, že rozhovory s NATO o Ukrajině se dostaly do slepé uličky, a pohrozilo, že pokud nebudou splněny jeho požadavky, přijme blíže nespecifikovaná "nezbytná opatření".





Rau vystoupil na zasedání 57 zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, což bylo tento týden již potřetí, kdy Rusko jednalo o bezpečnosti se západními zeměmi.



Polský ministr, který převzal předsednictví OBSE, sdělil novinářům: "Nemohu říci, že by v diskusích o evropské bezpečnosti došlo k pokroku" a zároveň přislíbil zahájení dialogu. "Některé zúčastněné státy se domnívají, že stačí učinit prohlášení a neúčastnit se debaty," řekl, aniž by jmenoval konkrétnáí země.





"Zdá se, že riziko války v prostoru OBSE je nyní větší než kdykoli předtím za posledních 30 let," řekl Rau delegátům již dříve. "Již několik týdnů čelíme vyhlídce na velkou vojenskou eskalaci ve východní Evropě."



Rusko zmobilizovalo 100 000 vojáků a umístilo vojenskou techniku podél hranic s Ukrajinou. Vydalo zároveň řadu bezpečnostních požadavků, které podle NATO není možné splnit, například stažení vojáků z východních členských zemáí aliance a zablokování jakékoli žádosti Kyjeva o členství.



Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, který v pondělí vedl ruskou delegaci při jednáních s USA, uvedl, že se jednání dostala do slepé uličky. "Nevidím žádný důvod, proč bychom si měli v příštích dnech znovu sednout, znovu se sejít a začít tytéž diskuse," citovala ho tisková agentura Interfax.



"Navrhuli jsme postupně projít text, pracovat na něm, abychom ho dovedli do fáze, kdy by byl připraven k podpisu. To je dnes nemožné, protože na klíčové prvky těchto asmluvních návrhů Spojené státy a jejich spojenci říkají kategorické 'ne'."



V projevu v ruské televizi nevyloučil, že by Rusko mohlo rozmístit vojenskou techniku na Kubě nebo ve Venezuele, a řekl, že "vše závisí na krocích našich amerických protějšků".



Samostatně ruská mise při OBSE pohrozila, že Rusko přijme "nezbytná opatření", pokud Západ nebude reagovat na ruské požadavky. "Pokud v rozumném časovém horizontu neuslyšíme konstruktivní odpověď na naše návrhy a agresivní chování vůči [Rusku] bude pokračovat, budeme muset přijmout nezbytná opatření k zajištění strategické rovnováhy a odstranění nepřijatelných hrozeb pro naši národní bezpečnost," napsala ruská mise při OBSE na Twitteru s odvoláním na svého velvyslance při OBSE Alexandra Lukaševiče.



Ruská mise OBSE rovněž varovala, že "na kontinentu může vzniknout krize s nepředvídatelnými důsledky pro evropskou bezpečnost".



V Moskvě mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že by mohlo dojít k úplnému přerušení vztahů mezi USA a Ruskem, pokud by byly přijaty navrhované sankce namířené proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a dalším nejvyšším civilním a vojenským představitelům. Demokraté v americkém Senátu rovněž navrhli postihnout přední ruské finanční instituce, pokud Moskva vyšle vojska na Ukrajinu.



EU rovněž připravuje možné sankce, i když odmítla sdělit podrobnosti.



Vysocí ruští představitelé se v pondělí setkali s americkými protějšky a ve středu s představiteli NATO, ale rozhovory nepřinesly žádné výsledky. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve středu uvedl, že vojenská aliance je připravena vést s Moskvou rozhovory o kontrole zbrojení a transparentnosti vojenských cvičení.



Ruský ministr zahraničí tuto nabídku podle všeho odmítl. Rjabkov uvedl, že v rozhovorech existují nuance, ale v hlavní otázce pro Rusko - nerozšiřování NATO - jsou rozhovory "přinejmenším prozatím neprůchodné". Dodal: "To je znepokojující, protože jsme neskrývali, že na pokroku v této věci závisí vše ostatní."



