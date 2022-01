Ezoteriko, div se, aneb o kauzalitě

18. 1. 2022 / Boris Cvek

Tak jsem se v souvislosti se smrtí jedné paní na covid, paní, která odmítala očkování proti covidu, dozvěděl mnoho věcí. Například jsem se dozvěděl, že nějaký známý někoho dostal po očkování tinnitus, a tak lituje, že se nechal očkovat. Zajímavý komentář ke smrti někoho na covid, kdo by téměř jistě nákazu přežil, pokud by byl očkovaný. Prý „to je prostě osud“. Zřejmě vyšší řízení, nějaká ezoterika, přesvědčení o vyšší pravdě.

Nechápu, proč tito lidé vůbec zvedají jídlo k ústům a nenechají osud, aby je nakrmil. Nebo že by člověk sklízel důsledky svých rozhodnutí a svých činů (třeba to, co si dává jako jídlo do úst, může mít nějaký efekt na cévy…)? A jak se má vlastně vyznat v tom, co je následek čeho? Mělo by to jistě být zásadní, pokud vůbec připustíme, že naše jednání má své důsledky.

Takže když po očkování zapadne slunce, je to důsledek očkování? Zapadlo i před očkováním. To je fakt. Tinnitus lidé také měli dávno před vynálezem vakcín, nota bene vakcíny proti covidu. Představte si populaci před vynálezem vakcín: každý den v ní někdo dostal rakovinu, každý den si v ní někdo zlomil nohu, každý den v ní někdo zemřel, každý den v ní někdo dostal tinnitus atd. Najednou ovšem vyšší ezoterická a spirituální pravda uvažuje takto: cokoli, co se stane někomu časově po očkování, je důsledkem očkování.

Jak vlastně můžeme dokázat, že se něco děje v důsledku očkování, že očkování je toho příčinou? První krok je prokázat, že mezi očkovanými se to děje častěji než mezi těmi, kdo nebyli očkovaní. Ale to nestačí. Ezoteriko, div se! Druhý krok je laboratorním výzkumem prokázání kauzality: tedy jak se na molekulární úrovni může stát, že očkování vede k tomu či onomu efektu. Podobně třeba na molekulární úrovni víme, jak očkování chrání proti viru.

A to je, strašný osude a vyšší pravdo, ta věda, která může za to, že dnes žijeme déle, zdravěji, kvalitněji, než se žilo kdy v minulosti. Nesouvisí to jen s výživou, transplantacemi, kvalitou ovzduší (člověk by řekl, že před průmyslovou revolucí bylo velmi kvalitní ovzduší, ale právě tuto sobotu psal profesor Vojtěch Novotný v Lidových novinách o tradičním životě horalů na Nové Guineji – žijí v chýších bez komínů a dýchají dehet z kouře, takže po dosažení věku 40 let mají téměř všichni nádorové nálezy na plicích) atd., souvisí to i s porozuměním jevům kolem nás, protože právě z tmářství vyrůstalo staletí trvající mentální zotročení lidí, víra ve strašidla, pověry, prostě celá ta tupá a krutá poroba člověka minulosti. Vzpomeňme si třeba jen na nezdolnou víru obecného lidu v to, že židé pojídají krev křesťanských panen.

