Británie: Zdá se, že se situace mění. Zbaví se nyní konečně toryové lháře a podvodníka Borise Johnsona?

19. 1. 2022

čas čtení 4 minuty

Poslanci z celé strany jsou přesvědčeni, že po zprávě státní úředníce Sue Grayové budou mít dostatek dopisů požadujících jmenování nového šéfa Konzervativní strany



Boris Johnson tvrdí, že ho "nikdo nevaroval", že mejdan, kam byli lidé pozváni slovy "přineste si vlastní chlast", byl v přísném lockdownu porušením zákona



Nálada konzervativních poslanců v úterý večer proti Borisi Johnsonovi přitvrdila a otevřeně se mluvilo o tom, jak premiéra sesadit a kdo by ho měl nahradit, poté, co Johnson poskytl televizi Sky News katastrofální rozhovor, v němž lhal, že ohledně mejdanů v Downing Street v době lockdownu "nelhal".



Mnoho konzervativních poslanců se vymlouvalo, že chce počkat na zveřejnění zprávy státní úřednice Sue Grayové, která byla pověřená vyšetřením skandálu ohledně opakovaných pitek v Downing Street v době lockdownů. Je to výmluva, Sue Grayová není nezávislá vyšetřovatelka, podléhá premiéru Johnsonovi a nemůže ho vyhodit z funkce. Nicméně konzervativci očekávají, že Grayová zveřejní faktografickou zprávu a řada toryovských poslanců z různých křídel strany uvedla, že po zveřejnění zprávy Sue Grayové o obviněních z porušování lockdownu bude dost dopisů na to, aby byl Johnson odvolán z premiérské funkce.



K vyvolání hlasování o důvěře premiérovi, je třeba předložit 54 dopisů od poslanců. Prý jich poslanci zatím odeslali asi dvacet, ale přesný počet se tají.





Johnson se snažil v úterý apelovat na poslance, aby ho podpořili, poté, co vyšlo najevo, že se skupina asi deseti nových poslanců za Konzervativní stranu z roku 2019 sešla v parlamentě a jednala o Johnsonově budoucnosti ve funkci premiéra.





Předtím se pokusil obhájit své postavení převedením pozornosti veřejnosti k jiným věcem. Jeho ministryně kultury zaútočila na BBC a oznámila, že plánuje zrušení koncesionářského poplatku pro tuto ctihodnou, sto let fungující veřejnoprávní instituci. Jeho ministryně vnitra oznámila, že proti hrstkám uprchlíků, snažících se přeplavat z Francie do Anglie, bude používána armáda. Bylo také oznámeno, že příchozí uprchlíci budou deportování ke zpracování žádostí o azyl do afrických zemí, jako je Ghana.





Jenže agresivní snaha se obhájit novými opatřeními, která se měla zalíbit ultrapravičákům, se nepovedla. Útok na BBC vyvolal obrovské rozhořčení veřejnosti. Armáda oznámila, že proti uprchlíkům v kanálu La Manche v žádném případě zasahovat nebude. A nejtrapnější bylo, že ministerstvo zahraničí v Ghaně vydalo tiskovou zprávu, že o deportaci uprchlíků z Anglie do Ghany s ghanskou vládou nikdo nejednal a Ghana v žádném případě žádné uprchlíky přijímat z Anglie nebude.



Bývalý Johnsonův osobní poradce a stratég Dominic Cummings napsal na svém blogu, že Johnson lže, když tvrdí, že ho před nezákonností mejdanů nikdo nevaroval, a že je ochoten odpřísáhnout, že tomu tak bylo. Johnson se v katastrofálním rozhovoru s televizí Sky News v úterý snažil tvrdit, že ho "nikdo nevaroval". Týden se Johnson skrýval před veřejností, údajně prý proto, že nejmenovaný člen jeho rodiny onemocněl na covid.Jeden konzervativní poslanec se v úterý vyjádřil: "Nálada se dramaticky změnila. Johnson má skutečný problém. A nejenom u těch poslanců, kteří byli v roce 2019 zvolení v labouristických volebních okrscích na severu Anglie za Konzervativní stranu a nyní panikaří ohledně svých poslaneckých křesel. Zuří i klidnější starší kolegové. Poklud v té zprávě Sue Grayové nebude něco ohromně dobrého, budeme mít problém."Jiný konzervativní poslanec řekl: "Je to smrtelné. Ze žhavého hněvu se to změnilo v chladný pocit kalkulace: 'Jak to uděláme? A koho podpoříme?" ... Je to otázkaJohnson půjde, ne jestli. Dopisy požadující Johnsonovu rezignaci přicházejí zleva i zprava, od zastánců brexitu i od zastánců setrvání Británie v EU, protože lidem pomalu dochází, že nejde o politický problém; jde o způsob myšlení,o způsob jednání a o kulturu, které je třeba změnit."Podrobnosti v angličtině ZDE