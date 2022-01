Převoz hospodářských zvířat v mrazu nebo horku? Pravidla jsou zastaralá a chybí kontroly, říká Kolaja

Piráti v Evropském parlamentu podpoří zprávu, která volá po aktualizaci pravidel pro převoz zvířat. Stávající pravidla jsou totiž stará sedmnáct let a podle pirátských europoslanců nedostačující. Piráti tak požadují, aby zvířata byla převážena pouze v teplotách od +5 ºC do +30 ºC, a to maximálně osm hodin v kuse.