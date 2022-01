Uprchlíci v Česku. Děsivá zkušenost s českými úřady

Už vstup stojí za to, příjezd 9.15. Tečka nefunguje, vyjíždím autem na kopec, Tečka se probírá. Bezpečnostní služba na vrátnici se chová slušně, odvede mě však k policistovi v kroksech, který mě nechává (ne)slušně dlouho čekat za dveřmi. Když hlásím, že jsem z, vypadá, že by si o mě ani neopřel kolo a na půl huby mi bere občanku a nutí mě dát peněženku do jakési uzamykatelné skříňky.