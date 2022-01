Šéf německého námořnictva skončil poté, co se vyjádřil, že Putin si prý zaslouží respekt ohledně agrese vůči Ukrajině

23. 1. 2022

čas čtení 2 minuty

Šéf německého námořnictva rezignoval poté, co prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin si zaslouží respekt, a to uprostřed rostoucích obav z invaze na Ukrajinu a napětí mezi Berlínem a Kyjevem ohledně dodávek zbraní.V pátečním projevu na zasedání thinktanku v Dillí viceadmirál Kay-Achim Schönbach uvedl, že myšlenka, že Rusko chce napadnout Ukrajinu, je "nesmysl" a že jediné, co Putin "skutečně chce, je respekt".