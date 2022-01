Měli bychom zahájit akce na ruských sociálních sítích

21. 1. 2022

čas čtení 5 minut

Anthiony Gardner, bývalý americký velvyslanec u EU, argumentoval v pátek v Channel 4 News, že Západ by měl publikovat hromadně materiály na ruských sociálních sítích a provádět kybernetické útoky proti Rusku tak, jak to dělá Rusko na Západě:

Zdroj: ZDE



Moderátor: Pane Gardnere, jak sevám ulevilo, že rozhovory mezi USA a Ruskem budou pokračovat?

Moderátor: Pane Gardnere, jak sevám ulevilo, že rozhovory mezi USA a Ruskem budou pokračovat?

Anthiony Gardner, bývalý americký velvyslanec u EU: No, ulevilo se mi, ale stále jsme v první fázi situace, která se může protáhnout. To, co jsem chtěl říci jako první, je, že Putin již dosáhl mnoha svých cílů. Prvním cílem bylo, aby se o něm mluvilo. Všichni létají do Moskvy, všichni hladí jeho ego. Rusko mělo dlouho pocit nespokojenosti, ale bylo ignorováno a možná i opovrhováno. Teď o něm všichni mluví, takže to je úspěch. Druhým cílem je, že Putinovy kroky vedly k vyšším cenám plynu a ropy, což je pro ruskou ekonomiku skvělé. Snaží se rozdělit západní alianci, zatím s omezeným úspěchem, ale opět je to na začátku a zároveň to odvádí pozornost od ruské vnitropolitické situace. Odvádí pozornost od kleptokratického autokratického režimu. Tím, že na hranicích shromáždí 100 000 vojáků.







Moderátor: Říkáte, že Vladimir Putin chce, aby se o něm mluvilo. Chce se cítit důležitý. Chcete mi říct, že ten jazyk, to válečné bubnování, že je to v podstatě cvičení v terapii relevance pro Vladimíra Putina?



Anthony Gardner: No, já neříkám, že se nerozhodl udělat něco víc. Říkám, že je to pro něj volná možnost. Nemyslím si, že je Putin dobrý šachista, ale Putin je velmi dobrý hráč pokeru. A nemyslí si, že se s ním Západ setká u pokerového stolu, a v tom má nejspíš pravdu. Asymetrii hraje velmi dobře. Vznesl požadavky, máme právo vznést své vlastní požadavky a říct, že to, co jste položili na stůl, je, víte, samozřejmě nepřijatelné, jak oni vědí. My jsme zatím byli spíše reaktivní. Myslím, že teď musíme být spíše proaktivní, než se připravovat na události po případné invazi. Myslím, že je spousta věcí, které bychom měli udělat hned teď. Například bychom se pravděpodobně mohli zapojit do kybernetických útoků údajně z třetí strany, a věrohodně to popírali, což Kreml dělá. Zatřást jejich klecí. Asi bychom měli zaplavit ruská sociální média spoustou kompromitujících, ztrapňujících informací o korupci v nejvyšších patrech Kremlu, měli bychom zaplavit ruská sociální média podrobnostmi o ruských vojácích, kteří byli zabiti a zraněni při poslední invazi na Krym. Je spousta věcí, které bychom měli dělat, že?



Moderátor: Potenciálně přehodnocujeme celý bezpečnostní rámec, na němž stojí východní Evropa od rozpadu Sovětského svazu.







Anthony Gardner: Skutečně, jak jsem řekl, Putin podle mého názoru není dobrý šachista. Je to skvělý hráč pokeru. Co jsem tím myslel? Víte, že pro něj budou mít některé jeho akci dlouhodobé důsledky, které budou negativní. Potenciálně Finsko a Švédsko přehodnotí své rozhodnutí a možná vstoupí do NATO. Obranné rozpočty se pravděpodobně zvýší. Ne dost rychle, ale zvýší se. Ukrajina bude jednotná ve své nenávisti k Rusku, což nebylo napsáno původně ve hvězdách víte, a sankce, pokud dojde k invazi budou uplatněny a budou mnohem, mnohem dalekosáhlejší než ty, které jsme zavedli v roce 2014. Takže pokud něco udělá, bude to mít pro něho špatné důsledky. A i kdyby to neudělal, tak to bude mít nějaké negativní dopady. Důsledky pro Rusko.







Moderátor: A chápete, o co Vladimiru Putinovi jde? Pointu Ruska? Když říká. Počkejte, a co naše bezpečnostní obavy, najednou tam máte všechny ty vojáky. víte, na našich hranicích. Nám se nelíbí, že nám dýcháte na záda.







Anthony Gardner: Ano, ale proč tam jsou? Jsou tam kvůli postojům, které zaujímá Rusko. Já nemám pochopení pro tento narativ. Aby bylo úplně jasno, existuje základní právo suverénních zemí zvolit si svou cestu, stejně jako to udělaly pobaltské republiky, stejně jako to udělala Ukrajina. Proč si všechny tyto země vybraly cestu svobody a demokracie a v západní alianci? Protože chtěly uniknout chladnému objetí matičky Rusi, a je to velmi zajímavé, když se podíváte na jazyk, který používají ministr zahraničí Lavrov a Putin. Myslí si, že Ukrajina není země. Je to vtip. Je pod kontrolou Západu. Skutečným problémem je, že Putin považuje existenci demokratické, prosperující a stabilní Ukrajiny za zásadní hrozbu pro Rusko.







