Je vyhlášení bankrotu ultrapravičáka Tommyho Robinsona lež?

21. 1. 2022

Syrský školák, který vyhrál v Británii soudní spor o pomluvu od ultrapravicového anglického aktivisty, nedostal od něho dosud ani haléř z odškodného 100 000 liber



Krajně pravicový aktivista Tommy Robinson je věřiteli pronásledován kvůli dluhu ve výši přibližně 2 milionů liber poté, co během soudního procesu o pomluvě syrského školáka vyhlásil bankrot. Krajně pravicový aktivista Tommy Robinson je věřiteli pronásledován kvůli dluhu ve výši přibližně 2 milionů liber poté, co během soudního procesu o pomluvě syrského školáka vyhlásil bankrot.





Tommy Robinson, zakladatel English Defence League, vlastním jménem Stephen Christopher Yaxley-Lennon, vyhlásil bankrot během loňského procesu u Nejvyššího soudu, v němž mu bylo nařízeno zaplatit 100 000 liber jako odškodné za pomluvu syrskému školákovi, kterého pošpinil na internetu.





Ve čtvrtek vyšlo najevo, že věřitelé požádali jednoho nezávislého insolvenčního experta, aby prošetřil, zda je Robinsonův bankrot pravý, nebo zda Robinson "skrývá" majetek, aby se vyhnul placení svých dluhů.



Organizace Hope Not Hate (Naděje, ne nenávist) uvedla, že se domnívá, že Robinson má přístup k majetku v hodnotě až kolem 3 milionů liber, a to díky akvizicím nemovitostí, investicím, darům a prodeji knih. Organizace uvedla, že pro nové vyšetřování dodá dokumentaci s důkazy.





Robinsonloni v březnu vyhlásil bankrot během soudního procesu o urážce na cti. Žaloval ho Jamal Hijazi, školák ze Sýrie, který byl natočen na video, jak ho ve škole fyzicky napadli.



Krátce poté, co se video s tímto incidentem rozšířilo po internetu, Robinson ve videích na Facebooku, která zhlédl téměř milion lidí, nepravdivě tvrdil, že Hijazí "není nevinný a ve škole násilně napadá mladé Angličanky".



Soudce Nicklin konstatoval, že následky Robinsonových lží byly pro Hijaziho "obzvláště závažné" a jizvy "pravděpodobně přetrvají mnoho let, ne-li celý život".





Nařídil Robinsonovi, aby Hijazimu zaplatil odškodné ve výši 100 000 liber a náklady na právní zastoupení, ačkoli ten teenager dosud z odškodného nedostal ani haléř v důsledku toho, že Robinson vyhlásil bankrot.





Vliv Robinsonových příznivců byl tak velký, že požádali poradce republikánského bývalého kandidáta na prezidenta USA Teda Cruze o právní radu ohledně zajištění víza pro Robinsona, "někoho, kdo potřebuje ochranu".



Podrobnosti v angličtině ZDE